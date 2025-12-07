Các 'Tân binh toàn năng' tỏa sáng và mang văn hóa đường phố Việt Nam lên sân khấu giao lưu quốc tế

SVO - Dàn 'Tân binh toàn năng' mang đến cho khán giả một đêm công diễn 4 đầy cảm xúc, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu giao lưu quốc tế. Kết quả sau cùng là hai giọng ca trẻ Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn phải dừng chân, để lại sự hụt hẫng lớn cho SOOBIN cùng đồng đội.

Trong bối cảnh kiệt sức và áp lực nặng nề của công diễn 4, tiết mục dance Bass âm của đội hình "Tân binh thăng cấp" đã trở thành một điểm sáng văn hóa, mang tinh thần đường phố Việt Nam lên sân khấu giao lưu quốc tế.

Bass âm là một tiết mục phô diễn đặc trưng văn hóa độc đáo, kết hợp chất liệu đường phố đời thường vào âm nhạc trình diễn sân khấu. Tân binh Cường Bạch chia sẻ: “Bọn mình muốn mang sự kết hợp, giao thoa của cả hai thế hệ quy tụ trên sân khấu. Dù ở độ tuổi nào, âm nhạc hay nghệ thuật biểu diễn nói chung đều là cây cầu kết nối cảm xúc của tất cả mọi người rất lớn".

Đồng thời, Phúc Nguyên cũng thể hiện niềm tự hào về chất liệu âm nhạc được sử dụng trong tiết mục này: “Nếu mọi người nghe kỹ, bài nhạc có những âm thanh rất thân thuộc với chúng ta. Mình nghĩ, việc mang âm thanh đời thường vào âm nhạc để có thể trình diễn được cho các bạn quốc tế chiêm ngưỡng là điều tự hào nhất của mình”.

Sự dụng tâm của ê kíp chương trình được thể hiện rõ khi các tân binh đã mang hình ảnh áo dài, nón lá và rồng thời Lý là những biểu tượng đặc trưng của lịch sử Việt Nam lên sân khấu trình diễn giao lưu với nhóm nhạc quốc tế. Điều này khẳng định mong muốn kiến tạo thế hệ thần tượng mới luôn biết gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa Việt cũng như đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới.

Chính sự tự hào này đã giúp các tân binh tạo nên một màn trình diễn bùng nổ và thành công vượt mức thử thách với 797 điểm (tương đương 104,7% so với điểm cột mốc). "Nhà sản xuất Toàn năng" SOOBIN bày tỏ niềm tin vững chắc vào các tân binh.

Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào. Vì khi tập, các bạn vẫn chưa có đạo cụ, trang phục trình diễn và ánh sáng nên chưa thể hiện được màu sắc rõ ràng. Nhưng mình cảm giác, khi trình diễn chính thức, các bạn có thêm đạo cụ, có thêm trang phục trên người và sự cổ vũ từ khán giả thì đó là niềm khích lệ cũng như hậu phương đằng sau vững mạnh để trình diễn rất "cháy"".

Dù tiết mục Bass âm thành công vượt mức thử thách nhưng tiết mục Úm ba la lại thất bại sít sao, với 741 điểm (tương đương 95,5% điểm cột mốc) so với mức thử thách 96%, dẫn đến việc phải loại trừ thành viên. Kết quả cuối cùng là sự dừng chân đầy tiếc nuối của hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.