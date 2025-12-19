Jang Na Ra vào vai phản diện lần đầu tiên sau 24 năm kể từ khi ra mắt

Đội ngũ sản xuất của Taxi Driver 3 đã làm tăng sự mong chờ cho tập phim sắp tới bằng cách tuyên bố: "Trong hai tập 9 và 10 sắp tới, chúng tôi sẽ nhắm vào kẻ phản diện chuyên lợi dụng và lạm dụng ước mơ của các thực tập sinh dưới cái bóng của sự thành công rực rỡ của K-pop. Để làm được điều này, Do Gi sẽ thâm nhập vào một công ty giải trí đầy rắc rối với vai trò là 'quản lý'. Chúng tôi mong nhận được sự đón chờ của các bạn".

Jang Na Ra sẽ vào vai Kang Joo Ri, một cựu thành viên nhóm nhạc nữ và CEO của một công ty giải trí, và sẽ khắc họa nội tâm méo mó và lòng tham ẩn giấu sau vẻ ngoài của một nữ doanh nhân thành đạt.

Taxi Driver 3 (biên kịch Oh Sang-ho, đạo diễn Kang Bo-seung) tiếp tục thành công, trở thành phim truyền hình ngắn tập cuối tuần duy nhất đạt tỷ lệ người xem hai chữ số. Tập 8, phát sóng ngày 13/12, đạt tỷ lệ người xem 12,3% (Nielsen Korea, toàn quốc), mức cao nhất kể từ khi ra mắt. Bộ phim bắt đầu với 9,5% vào ngày 21 tháng trước, đã vượt qua 11,6% ở tập 4 và duy trì tỷ lệ người xem hai chữ số kể từ đó, chứng tỏ sự nổi tiếng của nó.

Điểm mấu chốt tạo nên sự bùng nổ này chính là diễn xuất xuất sắc của các nhân vật phản diện. Các diễn viên Nhật Bản Sho Kasamatsu, Yoon Si-yoon và Eum Moon-seok đều thể hiện những màn trình diễn mạnh mẽ trong vai những kẻ phản diện, tối đa hóa sự căng thẳng và nâng cao trải nghiệm xem phim của người xem.

Tập ​​8, đạt tỷ lệ người xem cao nhất, đã phô diễn sự hiện diện của Eum Moon-seok trong vai tên phản diện tâm thần Cheon Kwang-jin. Kim Do-gi (Lee Je-hoon) và "Những Anh Hùng Cầu Vồng" đã giải quyết vụ án "Vụ Án Mạng Đội Bóng Chuyền Jingwangdae Không Tìm Thấy Thi Thể" kéo dài 15 năm, khép lại vụ án chưa được giải quyết đầu tiên và duy nhất của Taxi Driver. Trong quá trình đó, Kim Do-gi đã thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ, đầy cảm xúc khi trừng phạt Cheon Kwang-jin, kẻ chủ mưu đứng sau mọi vụ việc. Eum Moon-seok để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn rùng rợn của một tên tội phạm giống người, tham gia vào cờ bạc bất hợp pháp, dàn xếp tỷ số, giết người và thậm chí cả hành vi bất hiếu. Ánh mắt ranh mãnh của anh ta hé lộ sự tàn nhẫn ẩn giấu dưới nụ cười tinh nghịch.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang Jang Na Ra, người xuất hiện với vai phản diện mới. Trong tập 9, phát sóng vào ngày 19/12, Jang Na Ra sẽ lần đầu xuất hiện với vai Kang Joo Ri, cựu thành viên nhóm nhạc nữ và CEO của một công ty giải trí. Kang Joo Ri che giấu một bản chất tham lam và méo mó đằng sau vẻ ngoài của một nữ doanh nhân thành đạt. Lần đầu tiên đảm nhận vai phản diện kể từ khi ra mắt, Jang Na Ra sẽ hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh đáng yêu và ấm áp thường thấy, để lộ một bộ mặt tàn nhẫn và độc ác.

Kang Joo Ri, người dẫn dắt các buổi thử giọng và đào tạo cho sự ra mắt nhóm nhạc nữ sắp tới, thể hiện mình là một CEO đáng tin cậy, đối xử với các thực tập sinh bằng ánh mắt và nụ cười tử tế. Tuy nhiên, tình hình chuyển biến xấu khi một nhân viên của công ty đe dọa một thực tập sinh bằng lời hứa về việc ra mắt. Sự tò mò dâng cao về những hành vi tàn bạo mà công ty của Kang Joo Ri gây ra đối với các thực tập sinh, trong khi Kim Do Gi nhắm vào công ty nói trên. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc Kim Do Gi, người được thuê làm quản lý bí mật, sẽ đối đầu với Kang Joo Ri như thế nào?