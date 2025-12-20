Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Thu Trang gặp không ít khó khăn với dự án được đầu tư lớn nhất sự nghiệp

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đạo diễn Thu Trang khẳng định: Phim 'Ai thương ai mến' là dự án đầu tư lớn nhất của cô và cả ê kíp từ trước tới nay.

Trở lại với Ai thương ai mến, với ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên, Thu Trang thừa nhận: “Đây là một thể loại hoàn toàn khác so với những dự án trước đây nên Trang và ê kíp thật sự gặp không ít khó khăn”.

messenger-creation-702654cf-7acd-4db3-a742-601970e8c19e.jpg

Thay vì tiếp tục khai thác các lát cắt tình cảm gia đình trong bối cảnh hiện đại, Thu Trang quyết định đưa câu chuyện phim về bối cảnh miền Tây xưa và những nét văn hoá đặc trưng.

messenger-creation-dbf555b3-93fa-4b1c-abf9-58b442a938ec.jpg

Thu Trang thừa nhận: “Áp lực về doanh thu và chất lượng của Ai thương ai mến là không nhỏ. Nhưng với tôi, đây là những áp lực tích cực để mang đến những sản phẩm chất lượng hơn cho khán giả. Đây cũng là dự án đầu tư lớn nhất của tôi và ê kíp từ trước đến nay”.

messenger-creation-3aaffba2-d0ed-497e-9378-bb5f0e344a5c.jpg

Để tái hiện bối cảnh miền Tây hoài niệm trên màn ảnh, Thu Trang cùng ê kíp đã dành nhiều tháng cho giai đoạn tiền kỳ, khảo sát bối cảnh và lựa chọn những địa điểm phù hợp nhất với tinh thần câu chuyện.

messenger-creation-70634632-8117-4d0f-80dc-150304d24f98.jpg

Trước băn khoăn cho rằng, việc khai thác đậm nét những yếu tố đặc trưng của miền Tây có thể khiến phim “kén” khán giả, đạo diễn Thu Trang thẳng thắn nói: “Phim chỉ mượn bối cảnh miền Tây để kể câu chuyện gia đình thân thuộc, chạm đến với mọi khán giả”. Cô khẳng định, luôn ý thức rõ khán giả mong đợi điều gì ở một bộ phim điện ảnh, từ đó lựa chọn cách kể chuyện dung hòa giữa cảm xúc, giải trí và chiều sâu.

messenger-creation-c3eeeae5-85cc-4e4d-aa09-8a14b487d7c9.jpg

Chia sẻ về vai diễn trung tâm Hai Mến, đạo diễn Thu Trang thừa nhận, đây là một trong những vai diễn mang đến cho cô nhiều áp lực nhất từ trước đến nay. Nhân vật Hai Mến phải gánh trên vai bi kịch gia đình, đồng thời đối diện với những giằng xé nội tâm sâu sắc trong tình yêu.

messenger-creation-a0cf3a4d-118d-451b-b80e-f38099dff1d5.jpg

Trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Ngọc Thuận không giấu được sự hào hứng anh hài hước nói rằng, mình sẵn sàng “đóng phim vì đam mê”. Đặc biệt, để nhập vai trọn vẹn, Ngọc Thuận đã nỗ lực giảm tới 18 kg trong vòng một tuần, cho thấy quyết tâm cao độ với dự án.

messenger-creation-9feb9606-42e8-4f03-8082-7f062058ced9.jpg

Bên cạnh đó, Khả Như cũng bất ngờ tiết lộ vai diễn của cô trong phim không chỉ mang màu sắc hài quen thuộc, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra những nút thắt cảm xúc then chốt của câu chuyện.

messenger-creation-ed0e8466-70cc-4204-89b8-4e84b5e4c9db.jpg

Trong khi đó, NSƯT Ngọc Hiệp cho biết, lý do lớn nhất khiến cô nhận lời tham gia Ai thương ai mến chính là chất lượng kịch bản. “Kịch bản quá hay, khiến tôi không thể từ chối”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

messenger-creation-351eaef0-b5a9-4f22-bd18-49c3b769fc05.jpg

Võ Điền Gia Huy cho biết, năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, khi anh liên tục được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Và Ai thương ai mến đã giúp anh khám phá một khía cạnh cá tính hoàn toàn mới.

messenger-creation-422d9931-0a1e-4918-a14e-7e5cbd31a190.jpg

Về phía Trâm Anh, nữ diễn viên chia sẻ, vì quá thân thiết ngoài đời nên đôi lúc cô quên mất mình đang vào vai “người yêu” của Gia Huy trên màn ảnh.

Bình Nguyễn
#Thu Trang #đạo diễn Thu Trang #Ai thương ai mến #phim Ai thương ai mến #diễn viên Ngọc Thuận #Ngọc Thuận #Khả Như #NSƯT Ngọc Hiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục