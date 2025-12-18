Sau 'Mưa đỏ', Nguyễn Hùng gây tò mò với tạo hình độc lạ trong phim điện ảnh mới

SVO - 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' là bộ phim thuộc thể loại tình cảm, gia đình kết hợp âm nhạc, do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện. Chính thức gia nhập đường đua điện ảnh 2026, phim có sự góp mặt của ba gương mặt diễn viên trẻ: Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng.

Teaser poster của phim gây ấn tượng với màu sắc tươi sáng, khi ba diễn viên xuất hiện với những tạo hình độc đáo, biểu trưng cho nội tâm của từng nhân vật trong thế giới mộng mơ của họ.

Nếu Võ Phan Kim Khánh gây chú ý với tạo hình hoa mẫu đơn đầy nữ tính, Trần Doãn Hoàng hóa thân thành phi hành gia bay vào vũ trụ, thì Nguyễn Hùng lại khơi gợi sự tò mò với hình ảnh chàng cáo cầm cây đàn và cô đơn ở một hành tinh xa lạ.

Trong teaser trailer, đạo diễn Chung Chí Công hé lộ ca khúc đầu tiên của bộ phim mang tên Mộng mơ là chuyện trẻ con, một bản nhạc giàu cảm xúc do nữ chính Võ Phan Kim Khánh thể hiện.

Ca từ của bài hát gợi nhắc về những ước mơ thuở nhỏ, khát khao vươn ra thế giới rộng lớn, nhưng dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành biến ước mơ trở thành “chuyện trẻ con”. Trailer đầu tiên đồng thời hé lộ nhiều đại cảnh nhảy múa được dàn dựng hoành tráng, với sự tham gia của đông đảo diễn viên và vũ công.

Không còn xa lạ với khán giả Việt, Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) là chủ nhân của nhiều “bản hit quốc dân” như Phép màu, Còn gì đẹp hơn (nhạc phim Mưa đỏ), Kiếm đâu bây giờ (nhạc phim Cục vàng của ngoại)…

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn với vai người lính quả cảm trong Mưa đỏ. Nổi bật với khả năng kể chuyện mộc mạc bằng ca từ, giai điệu và giọng hát, Nguyễn Hùng trở thành một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh điện ảnh - âm nhạc của đạo diễn Chung Chí Công.

Võ Phan Kim Khánh (sinh năm 1997) là gương mặt trẻ từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm của SGO48, được biết đến là nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất qua các series phim ngắn trên YouTube.

Với thế mạnh nhảy múa, giọng hát truyền cảm và kinh nghiệm diễn xuất, cô được chọn để đảm nhận vai nữ chính ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Trần Doãn Hoàng (sinh năm 1994) từng được khán giả biết đến qua vai diễn thằng Bờm đểu cáng, bụi bặm trong phim điện ảnh Cám. Trước đó, Trần Doãn Hoàng còn xuất hiện trong các MV.

Với nền tảng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên được chọn mặt gửi vàng cho vai Hiếu trong dự án này. Đây cũng là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tay của anh trên màn ảnh rộng.