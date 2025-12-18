Phấn khích khi 'nữ phụ quốc dân' đụng trúng 'idol đá chéo sân'

My Guilty Human (tên gọi khác) là một bộ phim tình cảm giật gân kể về một người thừa kế giàu có đời thứ ba kiêu ngạo trở thành nghi phạm giết người, và một cựu sĩ quan đặc nhiệm thâm nhập vào giới tội phạm với tư cách thư ký riêng của anh ta để điều tra.

Yim Si Wan vào vai Yoon Yi Jun, người thừa kế tiếp theo của Tập đoàn Taegang, một tập đoàn hàng đầu trong giới kinh doanh. Dù sở hữu tất cả mọi thứ: ngoại hình, trí thông minh và địa vị nhưng sự nhạy cảm thái quá và chủ nghĩa hoàn hảo khiến anh ta trở thành một ông chủ khó tính, khiến nhân viên phải nghỉ việc. Sau khi bị coi là nghi phạm chính trong một vụ giết người xảy ra tại công ty, Yi Jun tự cô lập mình khỏi thế giới, cho đến khi việc thuê một thư ký riêng mới đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời anh.

Seol In Ah vào vai Kang Jae Hee, một cựu sĩ quan đặc nhiệm thâm nhập vào giới tội phạm, với tư cách thư ký của Yoon Yi Jun. Là một chiến binh giỏi giàu kinh nghiệm, Jae Hee cải trang thành đàn ông để thâm nhập vào vòng trong của Yi Jun và khám phá sự thật đằng sau vụ án mạng. Trong khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cô ấy cũng phải chịu đựng sự khó lường hằng ngày của ông chủ khó tính.

Là một nghi phạm giết người kiêm điều tra viên, một cấp trên nhạy cảm và một thư ký tận tụy, Yoon Yi Jun và Kang Jae Hee vướng vào những vai trò chồng chéo và những biến động không ngừng. Khi dành nhiều thời gian bên nhau, họ bắt đầu khám phá những khía cạnh của nhau mà họ chưa từng ngờ tới, làm mờ ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, tạo tiền đề cho một cuộc chiến tâm lý căng thẳng nhưng ngọt ngào, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn chính của bộ phim. My Guilty Human gồm 12 tập, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2026.