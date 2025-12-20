Shin Min Ah và Kim Woo Bin chính thức kết hôn hôm nay

SVO - Cặp đôi ngôi sao hàng đầu Shin Min Ah và Kim Woo Bin sẽ chính thức kết hôn vào hôm nay, ngày 20/12 (giờ Hàn Quốc), trong một lễ cưới riêng tư.

Lễ cưới sẽ được tổ chức tại khách sạn Silla ở Jangchung-dong, Seoul, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Bạn thân của Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo sẽ đảm nhiệm vai trò MC.

Ban đầu, người ta dự kiến ​​Do Kyung Soo cũng sẽ hát bài chúc mừng, nhưng điều này đã bị hủy bỏ do lịch trình của EXO. Vì vậy, mọi người đang rất quan tâm đến việc ai sẽ thay thế Do Kyung Soo hát bài chúc mừng và ai bắt được bó hoa cưới của Shin Min Ah. Đặc biệt, với việc Lee Kwang Soo làm người dẫn chương trình, có những đồn đoán rằng, nữ diễn viên Lee Sun Bin, người mà anh đã hẹn hò suốt 8 năm, sẽ là người nhận được bó hoa cưới.

Shin Min Ah ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2001, qua bộ phim truyền hình của đài SBS, Những ngày tươi đẹp. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các bộ phim ăn khách như Bạn gái tôi là Hồ Ly, B, và nhiều phim khác. Năm 2026, cô sẽ đến với khán giả qua loạt phim giả tưởng gốc của Disney+, Nữ hoàng tái hôn.

Kim Woo Bin ra mắt với tư cách người mẫu sàn catwalk tại "Tuần lễ thời trang Seoul" năm 2008. Sau đó, anh mở rộng sự nghiệp sang diễn xuất vào năm 2011, tham gia các bộ phim ăn khách như: Trường học 2013, Những người thừa kế, Yêu không kiểm soát... Gần đây, anh đến với khán giả qua chương trình giải trí của đài tvN, Đậu Xanh, Đậu Đỏ: Niềm vui cười rồ, thể hiện tình bạn của anh với các diễn viên đồng nghiệp Lee Kwang Soo và Doh Kyung Soo.

Cặp đôi này lần đầu gặp nhau khi quay quảng cáo vào năm 2015, và nhanh chóng thừa nhận mối quan hệ của họ cùng năm đó, sau khi một bài báo của Dispatch đăng tải hình ảnh hẹn hò của họ. Họ sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ những cặp đôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Hyun Bin và Son Ye Jin, Lee Byung Hun và Lee Min Jung, Kim Tae Hee và Rain, Won Bin và Lee Na Young...