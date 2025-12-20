Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Shin Min Ah và Kim Woo Bin chính thức kết hôn hôm nay

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cặp đôi ngôi sao hàng đầu Shin Min Ah và Kim Woo Bin sẽ chính thức kết hôn vào hôm nay, ngày 20/12 (giờ Hàn Quốc), trong một lễ cưới riêng tư.

Lễ cưới sẽ được tổ chức tại khách sạn Silla ở Jangchung-dong, Seoul, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Bạn thân của Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo sẽ đảm nhiệm vai trò MC.

lee-kang-soo.jpg
Ban đầu, người ta dự kiến ​​Do Kyung Soo cũng sẽ hát bài chúc mừng, nhưng điều này đã bị hủy bỏ do lịch trình của EXO. Vì vậy, mọi người đang rất quan tâm đến việc ai sẽ thay thế Do Kyung Soo hát bài chúc mừng và ai bắt được bó hoa cưới của Shin Min Ah. Đặc biệt, với việc Lee Kwang Soo làm người dẫn chương trình, có những đồn đoán rằng, nữ diễn viên Lee Sun Bin, người mà anh đã hẹn hò suốt 8 năm, sẽ là người nhận được bó hoa cưới.

Shin Min Ah ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2001, qua bộ phim truyền hình của đài SBS, Những ngày tươi đẹp. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các bộ phim ăn khách như Bạn gái tôi là Hồ Ly, B, và nhiều phim khác. Năm 2026, cô sẽ đến với khán giả qua loạt phim giả tưởng gốc của Disney+, Nữ hoàng tái hôn.

shin-bin.jpg

Kim Woo Bin ra mắt với tư cách người mẫu sàn catwalk tại "Tuần lễ thời trang Seoul" năm 2008. Sau đó, anh mở rộng sự nghiệp sang diễn xuất vào năm 2011, tham gia các bộ phim ăn khách như: Trường học 2013, Những người thừa kế, Yêu không kiểm soát... Gần đây, anh đến với khán giả qua chương trình giải trí của đài tvN, Đậu Xanh, Đậu Đỏ: Niềm vui cười rồ, thể hiện tình bạn của anh với các diễn viên đồng nghiệp Lee Kwang Soo và Doh Kyung Soo.

Cặp đôi này lần đầu gặp nhau khi quay quảng cáo vào năm 2015, và nhanh chóng thừa nhận mối quan hệ của họ cùng năm đó, sau khi một bài báo của Dispatch đăng tải hình ảnh hẹn hò của họ. Họ sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ những cặp đôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Hyun Bin và Son Ye Jin, Lee Byung Hun và Lee Min Jung, Kim Tae Hee và Rain, Won Bin và Lee Na Young...

Thông tin và hình ảnh về lễ cưới sẽ tiếp tục được cập nhật trên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong).

Tuệ Nghi
#Lễ cưới sao Hàn Quốc #Shin Min Ah và Kim Woo Bin #Mối quan hệ nổi tiếng #Sự nghiệp diễn xuất và thời trang #Các cặp đôi sao hàng đầu Hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục