Đám cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin: 'Cả thế giới' hân hoan đón chờ

Tuệ Nghi
SVO - Một đám cưới được 'cả thế giới' chúc mừng, một câu chuyện tình yêu và hành trình bền bỉ bên nhau trải dài suốt 10 năm của Shin Min Ah và Kim Woo Bin và giờ họ bắt đầu chương thứ hai của cuộc đời, với tư cách là vợ chồng.

Đám cưới có sự tham dự của rất nhiều khách mời, gợi nhớ đến một lễ trao giải. Bạn thân của Kim Woo-bin, Lee Kwang-soo, người đảm nhiệm vai trò MC, cùng với Lee Byung-hun, Lee Se-young, Lee Yoo-young, Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bae Jeong-nam, Jin Kyung, Ryu Jun-yeol, Kim Eui-sung, Yoon Kyung-ho, Kim Na-woon, Gong Hyo-jin, Yoo Hae-jin, Lim Joo-hwan, nhà văn Kim Eun-sook, Ahn Bo-hyun, Uhm Jung-hwa và V của BTS nằm trong số những khách mời tham dự.

Mặc dù phải tham dự Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 được tổ chức tại Gocheok Sky Dome ở Seoul với tư cách là thành viên của EXO, Do Kyung-soo vẫn thể hiện tình cảm của mình bằng cách đến thăm địa điểm tổ chức đám cưới. Ban đầu, anh dự định sẽ hát bài hát chúc mừng, nhưng thật không may đành phải hủy bỏ. Bên ngoài khách sạn Shilla, không chỉ các phóng viên mà còn vô số người hâm mộ đã đổ xô đến địa điểm này, tạo nên một khung cảnh đám cưới thực sự quy tụ nhiều 'ngôi sao'.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin càng làm tăng thêm sự ấm áp cho đám cưới và không hổ danh là "cặp đôi làm việc thiện" bằng cách tuyên bố quyên góp 300 triệu won ngay trong ngày cưới. Công ty quản lý của họ, AM Entertainment, cũng đã phát hành những bức ảnh cưới đẹp như tranh vẽ, thu hút sự chú ý của công chúng.

Cặp đôi dự định sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn. Công ty quản lý cho biết: "Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã cam kết sẽ là bạn đời của nhau, xây dựng trên nền tảng niềm tin sâu sắc mà họ đã tạo dựng trong mối quan hệ lâu dài. Họ sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp chính của mình, với tư cách là diễn viên và cố gắng đền đáp tình yêu mà mọi người đã dành cho họ". Mặc dù là một buổi lễ riêng tư, nhưng địa điểm vẫn chật kín người hâm mộ đến từ Hàn Quốc và nước ngoài thể hiện tình cảm và chúc mừng cặp đôi.

Cuộc hôn nhân của họ đánh dấu sự ra đời của một 'cặp đôi sao hàng đầu' khác, sau ba năm kể từ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin vào năm 2022, và tiếp nối các cặp đôi khác, bao gồm: Jang Dong Gun và Ko So Young, Lee Byung Hun và Lee Min Jung, Bi Rain và Kim Tae Hee, và Won Bin và Lee Na Young.

Tuệ Nghi
