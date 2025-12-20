Từ Hoa hậu đến làm ca sĩ, Mai Phương theo đuổi sự tự do và muốn làm điều mình yêu

SVO - Sau hơn một tháng ra mắt album debut 'A beautiful mess' cùng MV 'QUEENERGY', ca sĩ Mai Phương tiếp tục giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Gown & Sneaker', lần đầu kết hợp với rapper SIXTYUPTOWN.

Lần này, Mai Phương xuất hiện với phong cách năng động trong tùng váy dài thướt tha cùng đôi sneaker năng động. Hình tượng trong trẻo, trẻ trung lần này của Mai Phương tạo nên một nét đối lập thú vị so với sự cá tính, quyến rũ trong MV QUEENERGY trước đó.

Lấy cảm hứng từ sự đối lập giữa chiếc đầm dạ hội và đôi sneaker, Gown & Sneaker được xây dựng như một câu chuyện về sự tự do trong cách người trẻ thể hiện phong cách sống của mình. Thông qua hình ảnh người con gái hiện đại, ca khúc truyền tải tinh thần chủ động, tập trung vào bản thân, biết yêu chiều chính mình và không ngần ngại trau chuốt ngoại hình bằng những điều thực sự yêu thích.

Việc làm đẹp trong Gown & Sneaker không xuất phát từ ánh nhìn hay sự đánh giá của người khác, mà là hành trình tự chăm sóc, tự hoàn thiện và tận hưởng cảm giác tự tin từ bên trong.

Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua tinh thần tích cực và sự ủng hộ lẫn nhau giữa các nhân vật nữ. Sản phẩm này không đặt ra bất kỳ khuôn mẫu nào cho cái đẹp, mà khẳng định rằng, phong cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự thoải mái, niềm vui và sự tin tưởng vào chính mình.

Về mặt âm nhạc, Gown & Sneaker sở hữu giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động và hiện đại. Cấu trúc bài hát được xây dựng theo hướng trẻ trung, giàu năng lượng, tạo cảm giác vui tươi.

Phần rap của SIXTYUPTOWN đóng vai trò như một điểm nhấn, mang đến sự phóng khoáng và góp phần làm mới ca khúc so với phiên bản đã phát hành trước đó.

Chia sẻ về MV lần này, Mai Phương cho biết: “Đây là dự án phản ánh rất rõ tinh thần mà Mai Phương muốn theo đuổi ở giai đoạn hiện tại: Sự tự do, thoải mái và làm những điều mình yêu. Tôi mong mọi người có thể tìm thấy sự tự tin của riêng mình, dù là trong những khoảnh khắc rất đời thường".

Chuỗi dự án từ album A beautiful mess, MV QUEENERGY đến Gown & Sneaker cho thấy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đang từng bước định hình hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có tư duy nghệ thuật rõ ràng, làm nghề nghiêm túc và không ngại đi vào những vùng sáng tạo “khó”.

Định hướng này được xây dựng trên sự đồng hành và dẫn dắt của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP trong vai trò music director, góp phần định hình một hình ảnh nghệ sĩ nhất quán từ âm nhạc, hình ảnh đến tinh thần thể hiện.