Tình bạn 'tỏa sáng' tại đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah

Một video có tiêu đề "Ahn Bo Hyun tại đám cưới Kim Woo Bin và Shin Min Ah" gần đây đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Trong video, Ahn Bo Hyun tháo kính và lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn Kim Woo Bin và Shin Min Ah, những người đã trở thành vợ chồng sau 10 năm hẹn hò công khai. Vẻ mặt xúc động của anh, trái ngược với nụ cười rạng rỡ của các vị khách trước mặt, để lại ấn tượng sâu sắc.

Đằng sau những giọt nước mắt của Ahn Bo Hyun là một mối liên kết đặc biệt với Kim Woo Bin. Hai người gặp nhau lần đầu khi còn ở tuổi thanh xuân, Ahn Bo Hyun 19 tuổi và Kim Woo Bin 18 tuổi, tại một chương trình người mẫu của trường đại học. Họ phát triển tình bạn khi cùng là đàn anh và đàn em trong cùng một khoa. Sau này, Kim Woo Bin đã tiên phong trong sự nghiệp bằng cách chuyển từ người mẫu sang diễn xuất, và Ahn Bo Hyun cũng noi theo, chuyển đến Seoul để theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình.

Ahn Bo Hyun đã bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc của mình đối với Kim Woo Bin, thậm chí còn nói trên nhiều chương trình giải trí rằng, "Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là Kim Woo Bin". Ngay cả trong thời gian nhập ngũ, Kim Woo Bin là người duy nhất đến thăm anh, và anh đã bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi luôn nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ Kim Woo Bin"

Đặc biệt là khi Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 2017 và phải chiến đấu với căn bệnh này, Ahn Bo Hyun đã luôn ở bên cạnh, âm thầm ủng hộ người bạn của mình. Trước đó, Ahn Bo Hyun từng xuất hiện trên chương trình "Radio Star" và chia sẻ về tình bạn thân thiết của mình: "Cho đến vài ngày trước, tôi đã nói chuyện với Woo Bin, người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng anh ấy, tôi đã khóc. Anh ấy rất vui khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ lên sóng".

Người bạn đó, sau khi vượt qua thành công căn bệnh kéo dài và trở lại hoạt động nghệ thuật, cuối cùng đã kết hôn với người yêu lâu năm của mình, Shin Min Ah. Cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông: Làm sao mà không khóc được?, Chắc hẳn cảm xúc còn mãnh liệt hơn đối với người đã chứng kiến ​​anh ấy chiến đấu với căn bệnh ung thư; Thật tự nhiên khi chứng kiến ​​một khởi đầu mới cho người bạn đã cùng nhau trải qua tuổi trẻ... Những giọt nước mắt của Ahn Bo Hyun không chỉ đơn thuần là xúc động, chúng phản ánh tình cảm sâu sắc của anh ấy với tư cách là một đồng nghiệp và một người bạn đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn.

Điều đáng chú ý hơn nữa là hiện tại, cả hai đều thuộc cùng một công ty quản lý. Vào tháng 4/2025, Ahn Bo Hyun đã ký hợp đồng độc quyền với AM Entertainment, công ty quản lý của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Công ty cho biết: "Chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ Ahn Bo Hyun để cậu ấy có thể phát huy hết tài năng và sức hút của mình". Người hâm mộ cũng bày tỏ niềm vui: "Tình bạn 20 năm của chúng tôi đã tạo nên một mối liên kết bền chặt".

Một người bạn đã cùng chia sẻ ước mơ từ thuở nhỏ, một người đồng nghiệp đã cùng chứng kiến ​​những thời khắc khó khăn, những giọt nước mắt Ahn Bo Hyun rơi trước khởi đầu mới của Kim Woo Bin không chỉ là một khoảnh khắc xúc động đối với một khách mời đám cưới, mà còn là khoảnh khắc làm nổi bật chiều sâu của tình bạn 20 năm của họ.

Trong khi đó, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã tổ chức lễ cưới riêng tư tại khách sạn Shilla ở Jung-gu, Seoul vào ngày 20. Cặp đôi đã vun đắp tình yêu của mình trong khi cùng nhau vượt qua bệnh tật của Kim Woo-bin, và đám cưới của họ càng thêm ý nghĩa bởi hành động quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.