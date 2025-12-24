Lay của EXO sẽ vắng mặt trong web series sắp ra mắt, gây ra những phản ứng bất ngờ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Theo các nguồn tin truyền thông, Lay của EXO sẽ vắng mặt trong mùa mới của chương trình truyền hình thực tế 'Travel the World on a Ladder'.

Ban đầu, sáu thành viên dự kiến ​​tham gia, nhưng cuối cùng Lay đã quyết định không xuất hiện.

161059-1047770.jpg
Những tương tác chân thực và hài hước giữa các thành viên được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích. Mùa mới này đánh dấu sự trở lại của nhóm sau hai năm gián đoạn, khiến sự mong chờ của người hâm mộ tăng vọt.

Đây là một chương trình tạp kỹ trực tuyến, trong đó điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hành trình được quyết định bởi một chiếc thang định mệnh. Chương trình bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 2018, đã sản xuất bốn mùa, và mùa mới dự kiến ​​sẽ trở lại sau hai năm gián đoạn.

161059-1047769.jpg

Thông tin Lay không tham gia EXO's Ladder World Tour một lần nữa lại gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc: Tôi không biết, nhưng có vẻ như anh ấy chỉ muốn danh hiệu thành viên EXO chứ không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào; Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà; Vui hơn khi chỉ có các thành viên người Hàn Quốc tham gia chương trình thực tế; Đây thực sự là ví dụ độc đáo nhất mà tôi từng thấy; Vậy tại sao lại xuất hiện trong các video âm nhạc và MV chính thức? Thật khó chịu; Tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai; Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ như mong đợi; Anh ấy quen với việc chỉ được liệt kê là thành viên và không làm gì cả, phải không? EXO 5 thành viên thật tuyệt vời; Đây chẳng phải chỉ là một nhóm trải nghiệm EXO sao?; Thật buồn cười khi mọi người giờ đều dễ dãi về chuyện này… Tiếng Hàn có thể khó hiểu với cậu ấy, và nếu cậu ấy làm thì cứ làm, nhưng nếu không làm thì cũng không sao; Sao cứ mỗi lần cậu ấy cố gắng thực hiện lịch trình ở Hàn Quốc là lại bị kéo về Trung Quốc vậy?; EX5 rất tuyệt; Giờ cậu ấy chỉ là anh cả thân thiết của EXO thôi; Không có cậu ấy cũng ổn, hy vọng cậu ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với các thành viên; À, mình đang mong chờ Lay…; Mình nghĩ, mọi người đều thích việc cậu ấy tham gia; Không sao, còn hơn là cậu ấy vắng mặt trong một đợt comeback...

161059-1047768.jpg
Trong khi đó, vào ngày 14 tháng này, EXO đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ "EXO'verse" tại nhà thi đấu Incheon Inspire Arena, đánh dấu buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên của nhóm sau 1 năm 8 tháng. Tuy nhiên, vào sáng ngày diễn ra sự kiện, đột nhiên có thông báo rằng, Lay sẽ không tham dự do "tình huống bất khả kháng", gây ra sự lo lắng và bất an trong cộng đồng người hâm mộ. Đáp lại, Lay giải thích trên Weibo rằng, anh phải tham dự một sự kiện quan trọng tại Nhà hát Quốc gia Trung Quốc và đã vội vã trở về Bắc Kinh sáng hôm đó. Anh cũng bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ, các thành viên trong nhóm, công ty quản lý và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của anh.
161059-1047771.jpg

Mới đây, EXO đã có màn trình diễn đầu tiên ca khúc mới Back It Up tại MMA 2025, cùng với một số bản 'hit' kinh điển như Monster, The Eve, Love Shot, Growl, ngay lập tức khơi gợi làn sóng hoài niệm. Họ cũng xác nhận việc phát hành album đầy đủ thứ 8, REVERXE vào ngày 19/1/2026 và sẽ tổ chức một buổi biểu diễn kỷ niệm vào tối hôm đó, càng làm tăng thêm sự mong chờ của người hâm mộ.

161059-1047772.jpg
