'Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' đối mặt án phạt tù 2 năm vì vi phạm đăng ký kinh doanh

Tuệ Nghi
SVO - Lee Ha Nui và chồng đã thành lập và điều hành công ty Ha-nui Co., Ltd. vào năm 2015, nhưng đã xảy ra tranh cãi khi có thông tin cho rằng, họ không đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng, một thủ tục bắt buộc.

Ngày 24/12, công ty quản lý của Lee Ha Nui, Team Hope, đã ra thông cáo chính thức với OSEN, cho biết: "Dự án Hope đã hoàn tất đăng ký là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng theo Điều 26, Khoản 1 của Luật Phát triển ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng, và chính thức nhận được giấy chứng nhận đăng ký vào ngày 28/10". Về cuộc điều tra của Viện Kiểm sát, họ cũng cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ hợp tác trung thực với các thủ tục liên quan đang diễn ra".

202512241314772307-694b6baa6aa2b-1024x.jpg

Trước đây, Lee Ha Nui và chồng đã thành lập và điều hành công ty Ha-nui Co., Ltd. vào năm 2015, nhưng đã xảy ra tranh cãi khi có thông tin cho rằng, họ không đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng, một thủ tục bắt buộc. Công ty Hani Co., Ltd. đã đổi tên thành Lee Rye Yoon Co., Ltd., vào tháng 1/2018 và thành Hope Project Co., Ltd., vào tháng 9/2022. Lee Ha Nui giữ chức vụ CEO kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị nội bộ cho đến tháng 1/2023. Hiện tại, chồng nữ diễn viên là CEO và Lee Ha Nui giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nội bộ.

Theo Luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng, bất kỳ công ty hoặc doanh nghiệp cá nhân nào có hơn một nhân viên đều phải hoàn tất thủ tục đăng ký theo Điều 26, Khoản 1 để tham gia vào hoạt động lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Hoạt động không đăng ký sẽ bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền đến 20 triệu won.

Về vấn đề này, công ty quản lý của Lee Ha Nui cho biết: "Hope Project Co., Ltd. không thể hoàn tất thủ tục đăng ký do thiếu hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu đăng ký đối với các doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Sau khi xác nhận điều này gần đây, chúng tôi hiện đang tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia và tiến hành thủ tục theo các quy định liên quan. Chúng tôi dự định hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời gian sớm nhất có thể trong thời hạn quy định".

Gần đây, có thông tin cho rằng, Sở Cảnh sát Gangnam đã chuyển hồ sơ của Lee Ha Nui, chồng cô và công ty Hope Project Co., Ltd. đến Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul mà không tạm giam vì vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng. Trong khi đó, Lee Ha Nui cũng phải chịu thêm khoản thuế 6 tỷ won từ Cục Thuế Quốc gia vào tháng Chín năm ngoái vì đã khai báo toàn bộ thu nhập từ hoạt động giải trí dưới dạng thuế doanh nghiệp thông qua dự án Hope Project. Công ty quản lý của cô, Team Hope, ngay lập tức giải thích: “Lee Ha Nui đã hợp tác trung thực với Cục Thuế khu vực Seoul trong cuộc điều tra về kế hoạch trốn thuế bất thường, và không có hành vi trốn thuế cố ý. Khoản thuế phát sinh chỉ do sự khác biệt về quan điểm với cơ quan thuế. Cô ấy đã hoàn tất việc thanh toán.

