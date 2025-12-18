Elizabeth Olsen trở lại với dòng phim hài – lãng mạn, 'Đại thoại Tây Du' của Châu Tinh Trì trở lại rạp Việt

SVO - Những 'ngôi sao' màn ảnh thế giới trở lại với các phim ăn khách, mang tính kinh điển, làm cho cuộc đua phòng vé Việt càng sôi nổi hơn.

Đề tài độc, lạ như Chọn chồng nơi chín suối

Thuộc thể loại lãng mạn – hài hước, "đứa con tinh thần" từ đạo diễn David Freyne xoay quanh câu chuyện éo le của Joan (Elizabeth Olsen). Cứ ngỡ sẽ tìm thấy sự an nhiên sau khi rời khỏi cõi tạm, linh hồn cô nàng giờ đây lại phải đứng trước “bài toán tình yêu” cực kỳ hóc búa.

Vì chỉ có thể chọn một người bạn đời duy nhất đồng hành sang cõi vĩnh hằng, liệu Joan sẽ nắm tay Larry (Miles Teller), anh chồng cùng mình đầu bạc răng long hay tình đầu yểu mệnh mà khó quên Luke (Callum Turner)?

Không chỉ sở hữu nội dung thú vị, phá cách đúng chất A24, phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Khẳng định thực lực bằng tác phẩm nghệ thuật Whiplash (2014), Miles Teller đã làm khán giả trầm trồ bởi những màn solo trống đầy điêu luyện được chính anh thể hiện.

Trước khi hóa thân thành tình địch của Miles Teller trong tác phẩm này, Callum Turner từng tham gia các series truyền hình đình đám. Anh còn được biết đến qua nhân vật Theseus Scamander ở loạt phim "bom tấn" Fantastic beast.

Đối với cộng đồng fan MCU, Elizabeth Olsen chẳng phải cái tên xa lạ. Trải qua nhiều bom tấn điện ảnh lẫn TV series, cô dần chinh phục hàng triệu trái tim người xem khi khắc họa thành công nữ phù thủy Wanda Maximoff – Scarlet Witch.

Là dự án điện ảnh hài hước, lãng mạn hiếm hoi mà Elizabeth Olsen góp mặt, Chọn chồng nơi chín suối hứa hẹn màn lột xác đáng nhớ từ nữ diễn viên. Như đền bù cho tấn bi kịch mất chồng nơi MCU, nhân vật Joan do cô đảm nhận sẽ được hai quý ông điển trai tìm mọi cách để được gần bên.

Chuyện tình nhiều kiếp luân hồi gây tò mò

Bé ghệ ma cưng có tựa tiếng Anh là My boo 2. Đây là phần tiếp theo của siêu phẩm My boo từng “oanh tạc” phòng vé châu Á năm 2024. Phim từng đạt doanh thu 150 triệu baht tại Thái Lan và được phát hành tại 11 quốc gia trên khắp châu Á.

Năm 2025, My boo trở lại với phần 2 để viết tiếp mối tình còn dang dở ở phần phim đầu tiên giữa Jo và Anong - cô “bé ma” bị mắc kẹt trong ngôi nhà cổ. Tình yêu của họ khép lại trong bi kịch khi linh hồn Anong phải biến mất vĩnh viễn bởi sự trói buộc của định mệnh từ kiếp trước.

Giờ đây, Jo phát hiện mối liên kết giữa anh và Anong đã kéo dài qua nhiều kiếp luân hồi. Ngược dòng thời gian để chứng kiến những tiền kiếp của cả hai, Jo nhận ra rằng mỗi lần họ gặp nhau, yêu nhau đều phải kết thúc trong sự chia xa.

Khi được trao cơ hội thay đổi “nghiệt duyên” này, đồng thời cứu lấy linh hồn Anong đã tan biến ở thì hiện tại, Jo buộc phải đối mặt với câu hỏi: Nếu viết lại định mệnh, liệu anh và Anong còn có thể tìm thấy nhau ở bất kỳ kiếp sống nào nữa hay không?

Trái ngược với cốt truyện mang màu sắc bi thương, trailer của bộ phim lại mang đến tinh thần vui tươi, dí dỏm trong thể loại hài - lãng mạn đặc trưng của điện ảnh Thái Lan. Bé ghệ ma cưng tái xuất với quy mô đầu tư lớn hơn, mở rộng thế giới nhân vật và đào sâu cốt truyện xuyên suốt nhiều kiếp, nhưng vẫn giữ được mạch kể chặt chẽ, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Phim cũng đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên gốc, với sự dẫn dắt của cặp đôi chính Maylada Susri trong vai Anong và Sutthirak Subvijitra trong vai Jo. Cả hai mang đến nhiều tạo hình đa dạng tương ứng với những kiếp yêu khác nhau.

"Vua hài châu Á" Châu Tinh Trì trở lại rạp Việt theo cách không ngờ

Sau gần 30 năm chờ đợi, “thánh hài” của điện ảnh Hồng Kông Châu Tinh Trì chính thức trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với bộ đôi tác phẩm kinh điển Đại thoại Tây Du vào dịp Tết Dương lịch 2026.

Đầu tiên, Đại thoại Tây Du: Nguyệt quang bảo hạp là phần đầu tiên của bộ đôi phim nổi tiếng do đạo diễn Lưu Trấn Vĩ thực hiện vào năm 1995. Đây được xem là phiên bản Tây Du Ký độc lạ bậc nhất từng được chuyển thể, không đi theo lối mòn hành trình thỉnh kinh nghiêm túc của thầy trò Đường Tăng.

Nội dung của phần đầu tiên xoay quanh Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì thủ vai), một tên cướp sa mạc và còn là “hậu kiếp” của Tôn Ngộ Không. Sau khi bị trừng phạt vì phản bội sư phụ Đường Tăng 500 năm trước, hắn sống kiếp người phàm mà không hay biết thân phận thật sự của mình.

Trong một lần tình cờ, Chí Tôn Bảo nhặt được Nguyệt quang bảo hạp, là bảo vật thần kỳ có khả năng đưa người ta xuyên không về quá khứ. Từ đây, anh dần khám phá ra kiếp trước là Tôn Ngộ Không, đồng thời vướng vào những rắc rối hài hước với các nhân vật quen thuộc.

Vẫn do đạo diễn Lưu Trấn Vĩ đảm nhận, Đại thoại Tây Du 2: Tiên lý kỳ duyên nối tiếp đoạn kết của phần 1, khi nam chính Chí Tôn Bảo trở lại thời điểm 500 năm sau, hội ngộ Đường Tăng và các huynh đệ. Dù vẫn không cam tâm vì chưa cứu được Bạch Cốt Tinh, Tôn Chí Bảo vẫn lên đường và dụng độ Tử Hà tiên tử (Chu Ân).

Tự xưng là Bàn Tơ Đại Tiên, cô và đối phương về sau trải qua câu chuyện tình đầy bi kịch. Đây là cơ sở của câu thoại kinh điển: "Nếu nhất định phải thêm kỳ hạn cho mối tình này, ta hy vọng là mười ngàn năm". Câu thoại này nổi tiếng đến mức khán giả chưa xem phim cũng từng thấy đôi lần trên mạng xã hội.

Sau 3 thập kỷ, Đại thoại Tây Du chính thức "đổ bộ" rạp chiếu Việt Nam, thỏa lòng những khán giả vốn đã và đang yêu thích thế giới phim đầy tiếng cười của Tinh Gia. Đặc biệt, phim chọn “điểm rơi” ngay dịp Tết Tây, hứa hẹn sẽ là bộ phim để mở ra một năm mới đầy hứng khởi và tích cực.