Dàn sao Việt 'đổ bộ' thảm đỏ 'Thế hệ kỳ tích' cùng loạt khoảnh khắc hiếm có

SVO - Lần đầu tiên có nhiều gia đình 'sao' Việt cùng xuất hiện trong cùng một sự kiện đến thế.

Sau chương trình ra mắt phim ở TP. HCM, các nghệ sĩ của đoàn phim Thế hệ kỳ tích di chuyển ra Hà Nội để tham gia buổi ra mắt trong tinh thần ấm cúng. Hà Nội cũng là bối cảnh chính của bộ phim thứ hai do đạo diễn Hoàng Nam thực hiện, xoay quanh cuộc sống của một chàng thanh niên cùng bà trong căn nhà ở phố cổ.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người nhà. Cả đại gia đình đồng hành với nghệ sĩ ở sự kiện, mong chờ thưởng thức vai diễn người bà dân dã, tảo tần bà thể hiện trong phim. Dù mới từ TP. HCM bay về Hà Nội sau sự kiện công chiếu phim ở phương Nam, nghệ sĩ gạo cội vẫn đầy năng lượng trên thảm đỏ. Trong bộ đầm nhung sang trọng phối trang sức và phụ kiện đắt tiền, Thanh Hoa tôn vẻ đẹp sang trọng tuổi 70.

NSND Thanh Hoa khá hồi hộp trong lần "chạm ngõ" điện ảnh đầu tiên của mình.

NSND Bùi Bài Bình có một vai diễn quan trọng trong phim.

Đây cũng là lần đầu tiên, rất nhiều gia đình sao Việt cùng tề tựu chung trong một sự kiện, tạo nên không gian ấm cúng, thân tình. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đi cùng con gái lớn Hồng Mi, sẵn lòng xem tác phẩm của bà xã - NSƯT Chiều Xuân và cô út Hồng Khanh. Gia đình nghệ sĩ hết lòng cổ vũ Hồng Khanh ở lần đầu bén duyên diễn xuất. Trước đó, tại buổi công chiếu phim ở TP. HCM, nghệ sĩ Chiều Xuân bật khóc xúc động khi chiêm ngưỡng hình ảnh non nớt nhưng nhiệt huyết của con gái trên màn ảnh rộng. Bản thân chị cũng tham gia một vai cameo để ủng hộ đoàn phim và con gái.

Gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân.

Nếu như NSƯT Chiều Xuân đồng hành cùng con gái ở phim đầu tay, NSND Trần Lực cũng tham gia phim vì muốn kéo tinh thần cho con trai Trần Tú. Mới ngày nào là cậu nhóc Trần Bờm lém lỉnh, tinh ranh trong chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế?, Trần Tú nay đã trổ mã thành nam sinh “17 bẻ gãy sừng trâu”, với nét điển trai đầy nam tính, tài tử không thua kém người bố nổi tiếng.

NSND Trần Lực tới cổ vũ con trai trong vai chính điện ảnh đầu tiên của mình.

Nàng Mơ - Trà My hạnh phúc khi được bố và anh trai tới ủng hộ lần lấn sân điện ảnh của mình.

Chị Nguyệt 'thảo mai' Hà Hương cùng ông xã.

Song hành cùng các tân binh phim Việt là dàn sao đình đám như Hà Hương, Thanh Hương, Hoàng Kim Ngọc... Ngoài ra, thảm đỏ còn đón chào nhiều gương mặt đình đám khác của giới sáng tạo nội dung cũng tụ họp trong phim với hàng chục màn trình diễn cameo thú vị, như Bà Tân Vlog, Chị Phiến, Tuấn Tiền Tỉ, cậu bé nổi tiếng với biểu cảm hài hước và câu nói “Nín”...

'Vợ chồng' Tuấn Tú - Thanh Hương hội ngộ trên thảm đỏ.

Diễn viên Dương Hoàng Hải khá bảnh trai trong lần đầu đóng phim.

Diễn viên Hải Triều.

Đạo diễn Hoàng Nam và Hoàng Kim Ngọc hội ngộ sau 'cái bắt tay trăm tỷ' từ 'Đèn âm hồn'.

Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: Hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Phim dự kiến phát hành từ 12/12/2025.