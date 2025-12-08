MC Đình Toàn của 'Thần tài gõ cửa' lan tỏa giá trị nhân văn ý nghĩa từ lời khuyên của mẹ

SVO - 'Thần tài gõ cửa' do MC Đình Toàn dẫn dắt suốt 15 năm qua như một chương trình chữa lành cho người xem đầy tính nhân văn và ý nghĩa.

Trong vai trò là người trực tiếp kết nối với các nhân vật của chương trình, nghệ sĩ Đình Toàn thú nhận, nhiều lần anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc để giữ được không khí vui tươi, lạc quan cho nhân vật.

Tuy nhiên, chính nghị lực phi thường của họ lại là nguồn sức mạnh truyền ngược lại cho nam nghệ sĩ và cả ê kíp. Đó là một dòng chảy năng lượng tích cực hai chiều, không chỉ sưởi ấm người trong cuộc, mà còn truyền đi giá trị cộng đồng mạnh mẽ đến hàng triệu khán giả.

Nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ: “Những câu chuyện của nhân vật chính là những tấm gương về nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho xã hội. Họ dạy cho chúng ta bài học về việc trân trọng những gì mình đang có".

Chính sự chuyển hướng này đã giúp chương trình vượt qua sự ủy mị, biến mỗi câu chuyện thành một bài ca về ý chí con người. Với hơn 800 tập phát sóng và tổng kinh phí hỗ trợ lên đến khoảng 34 tỷ đồng, Thần tài gõ cửa đã làm được một điều lớn hơn cả số tiền, là lan tỏa niềm tin và năng lượng tích cực.

Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của Thần tài gõ cửa chính là cách chương trình tiếp cận những mảnh đời khó khăn. Thay vì tập trung khai thác sự bi lụy, nước mắt và "kể nghèo kể khổ", chương trình đặt trọng tâm vào nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh của các nhân vật.

Gắn bó với chương trình hơn 15 năm, MC Đình Toàn đã xem đây không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm với cuộc sống. Anh kể lại lời khuyên của mẹ mình: “Mẹ tôi nói, mỗi người có một cách cống hiến cho cuộc đời. Con hãy xem đây là cách mà con đóng góp cho cuộc sống này". Chính quan điểm này đã định hình nên lối dẫn dắt chân thành, gần gũi, giúp nam nghệ sĩ học cả thủ ngữ để kết nối sâu sắc hơn với nhân vật.

Đối với người xem, khi chứng kiến những con người dù mất đi đôi chân, đôi tay, hay ánh sáng, vẫn ngày đêm mưu sinh, nỗ lực làm việc, chúng ta tự động được nhắc nhở về những gì mình đang có.

Chương trình do MC Đình Toàn dẫn dắt đã khéo léo biến những khó khăn, thách thức thành chất liệu quý giá để nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự lạc quan trong lòng khán giả.