Cư dân mạng phản ứng khi Lee Yi Kyung phủ nhận cáo buộc liên quan đến bài phát biểu nhận giải 'AAA 2025'

Như đã đưa tin, Lee Yi Kyung đã tuyên bố thông qua công ty quản lý của mình, vào đầu ngày hôm nay rằng, bài phát biểu của anh tại 'AAA 2025' không nhắm vào Yoo Jae Suk bằng cách bỏ qua tên của anh ấy. Anh cũng mong muốn công chúng hãy chấp nhận những lời anh nói.

Tuy nhiên, trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã thảo luận rất nhiều về phát biểu của nam diễn viên, nhiều người bác bỏ lời phủ nhận của anh và cho rằng, ngay cả khi xem xét bài phát biểu theo đúng nghĩa đen, việc thiếu vắng Yoo Jae Suk vẫn còn hiệu lực.

Trong khi một số người lên tiếng bảo vệ Lee Yi Kyung, những người khác nhấn mạnh rằng, cuối cùng, quyết định hành động của anh có thực sự có tác động ý nghĩa hay không vẫn thuộc về công chúng, với một số bình luận chỉ ra rằng, anh đã gây tổn hại cho vị MC kỳ cựu.

Một số cư dân mạng Hàn Quốc cũng cáo buộc Lee Yi Kyung cố tình lừa dối công chúng, chỉ trích anh đã "tự đổ thêm dầu vào lửa" bằng cách tạo ra "một khoảnh khắc ngượng ngùng rõ ràng trong chương trình bằng bài phát biểu của mình", thay vì đề cập trực tiếp hoặc minh bạch hơn đến tình hình hiện tại giữa anh và Hangout With Yoo.

"SNL Korea, các bạn có đang xem không? Giờ tôi được nghỉ vào thứ Năm rồi. Haha, Joo Woo Jae, tôi nhớ hai anh lắm". Câu nói trong bài phát biểu nhận giải của Lee Yi-kyung tại lễ trao giải AAA, nhưng chẳng phải đây là một đòn công kích trắng trợn nhắm vào Nol-Mo và Yoo Jae Suk sao? Được biết, 'Hangout With Yoo' quay định kỳ vào thứ Năm hằng tuần. Bên cạnh đó, việc Lee Yi Kyung chỉ nhắc đến Haha và Joo Woo Jae mà hoàn toàn bỏ qua MC Yoo Jae Suk, khiến công chúng đặt nghi vấn về hàm ý phía sau. Có ý kiến cho rằng, Lee Yi Kyung đang trực tiếp "đá xoáy" Yoo Jae Suk, bởi khi Yi Kyung rời chương trình 'Hangout With Yoo', Haha và Jo Woo Jae từng lên tiếng bênh vực, trong khi Yoo Jae Suk không có động thái nào.

Trong khi đó, những người khác lưu ý rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc bỏ sót tên của Yoo Jae Suk, mà còn ở giọng điệu hài hước mà anh sử dụng khi nói đùa về SNL, điều này khiến khán giả khó chịu. Đồng thời, một số cư dân mạng kêu gọi thận trọng trước làn sóng bài xích và thù địch đang gia tăng đối với Lee Yi Kyung, cho rằng sự thật đầy đủ vẫn chưa được tiết lộ và việc đứng về phía anh hoặc Yoo Jae Suk có thể dẫn đến những diễn giải thiên vị hơn: Anh ấy nghĩ rằng công chúng ngu ngốc sao...; Gạt Yoo Jae Suk sang một bên, ngay cả việc nhắc đến SNL như thế cũng không phải là một hình ảnh đẹp; Anh ta hoàn toàn phá hỏng không khí tại một lễ trao giải; Anh ta nghiến răng để nói bóng gió, và giờ phản ứng đã tệ, anh ta lại rút lui, một kẻ hèn nhát kinh điển;Thật kiêu ngạo; Kể cả khi không phải về Yoo Jae Suk, thì đó vẫn là một khoảnh khắc ngượng ngùng, lạc lõng; Giờ thì có vẻ như anh ta nhắm vào Yoo Jae Suk, dư luận lại thay đổi rồi, buồn cười thật; Tôi không thực sự coi đó là một lời chỉ trích trực tiếp, nhưng… người nổi tiếng chắc hẳn đã kiệt sức vì phải đối phó với những chuyện này; Tôi không biết anh ta cũng từng lái xe khi say rượu; Tôi đã chấp nhận bài phát biểu ngay từ đầu mà không nghĩ rằng anh ta đang mỉa mai; Một nghệ sĩ giải trí chắc chắn biết cách nhắc đến đồng nghiệp một cách đúng mực trong lễ trao giải cuối năm… vậy mà anh ta lại giả vờ ngây ngô như thế này sao? Anh nghĩ công chúng còn lạ lẫm với những bài phát biểu nhận giải sao? Sao anh lại keo kiệt về chuyện này thế?; Rõ ràng là vậy, nhưng giờ thành tranh cãi rồi, tự nhiên lại thành 'không phải chọc ngoáy'. Anh ta còn nói mình 'tự tin' trong khi biết mình không nên nói thế tại một sự kiện ăn mừng cơ à? Ai quan tâm người nghe cảm thấy thế nào miễn là anh ta cảm thấy tự tin... được rồi, chắc chắn rồi. Trông chẳng đẹp mắt chút nào; Tôi ủng hộ Lee Yi Kyung, nhưng ai ngờ bài phát biểu nhận giải của anh ta lại khiến anh ta trở nên khó ưa đến vậy...; Đây chính xác là hành vi hung hăng thụ động; Bảo vệ Yoo Jae Suk; Cậu thích Yoo Jae Suk bị chỉ trích lắm đúng không? Hả? Cậu bối rối vì mọi chuyện không diễn ra như dự định sao? Thôi thì cứ im lặng mà làm theo ý mình đi; Vậy nếu anh ta không nhắc đến Yoo Jae Suk thì cũng coi như là chọc ngoáy à?; Rõ ràng là nhắm vào anh ta; Tôi không muốn thấy anh ta trên các chương trình tạp kỹ nữa; Chắc giờ họ sẽ không chọn anh ta nữa vì anh ta đáng sợ quá...; Này mấy đứa anti, mấy chuyện đó rồi cũng sẽ trở thành nghiệp chướng thôi. Đừng lôi kéo người vô tội nữa mà tự giải quyết lấy; Một người có thể trơ tráo đến mức này sao?; Rõ ràng là có ý đồ. Anh ta nhắc đến chuyện đó, nói sẽ nghỉ thứ Năm, và nhắc đến Joo Woo Jae và Haha. Thế mà chẳng có ý nghĩa gì sao? Mấy người đó lôi Yoo Jae Suk ra chỉ vì họ ngu ngốc sao?; Đây chính là lúc anh ta nên cẩn thận lời nói của mình; Sao tự nhiên anh ta lại giả vờ như không có ý đó vậy? Tôi chỉ nghĩ theo nghĩa đen thôi; Thật đáng thương khi thấy anh ta phản ứng như vậy sau khi nhận được phản hồi tiêu cực; Tôi càng ghét anh ta hơn sau bài phát biểu nhận giải; Tuyên bố chính thức càng làm mọi chuyện tệ hơn; Vậy là anh định sau đó nói, 'Tôi chưa bao giờ nói đó là một cú đâm, vậy tại sao anh lại làm ầm lên như vậy?' Có phải là kế hoạch đó không?...