'Diva xứ Hàn' thú nhận mình như người ngoài cuộc và là người thiểu số sau khi đến Hàn Quốc

Ailee, ca sĩ người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ hai, đã chia sẻ sự bối rối về danh tính và những thách thức mà cô phải đối mặt sau khi trở thành ca sĩ tại Hàn Quốc.

Ailee đã xuất hiện trên kênh YouTube Goeun Unnie để chia sẻ những cập nhật về cuộc sống của mình. Trong tập phim, Ailee đã dành thời gian ôn lại kỷ niệm xưa cùng nữ diễn viên Han Go Eun, cũng là một người Mỹ gốc Hàn, thảo luận về những khác biệt văn hóa, những thách thức khi thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc và những trải nghiệm của họ trong ngành giải trí.

Hồi tưởng lại những ngày đầu, Ailee chia sẻ: "Sau khi đăng một video lên YouTube cách đây 18 năm, tôi bắt đầu nhận được sự chú ý và rất nhiều lời mời đến Hàn Quốc để thử giọng. Thậm chí có người còn lặn lội đến tận New Jersey".

Ailee nổi tiếng nhờ đăng tải các bản cover các ca khúc của Whitney Houston, chẳng hạn như Greatest Love of All và I Have Nothing lên kênh YouTube của mình vào năm 2007. Các video này đã trở thành một hiện tượng lan truyền, dẫn đến việc cô chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2011 và chính thức ra mắt vào năm sau đó.

Nói về hoàn cảnh lúc bấy giờ, cô chia sẻ: "Vì tôi mới ngoài 20, nên tôi nghĩ mình thấy nó rất thú vị. Tôi rất thích văn hóa Hàn Quốc nên rất vui khi được quảng bá tại Hàn Quốc". Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng quá trình thích nghi không hoàn toàn suôn sẻ.

Ailee đã thổ lộ những trăn trở nội tâm về bản dạng của mình: "Khi tôi sống ở Mỹ, tôi là người Hàn Quốc với bạn bè, nhưng khi thực sự đến Hàn Quốc, tôi lại là một người nước ngoài. Tôi cảm thấy mình luôn ở đâu đó giữa hai thái cực đó. Điều tuyệt vời nhất là được sống ở Hàn Quốc, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc và là một nhóm thiểu số".

Nghe vậy, Han Go Eun tỏ ra đồng cảm và nhận xét: "Có một vị thế mơ hồ đặc trưng của cộng đồng người Hàn Quốc ở Kyopos (cộng đồng người Hàn Quốc di cư), nơi bạn được đối xử như một người nước ngoài ở bất cứ nơi đâu".

Ailee cũng tiết lộ rằng cô có rất ít cơ hội học lịch sử Hàn Quốc ở Mỹ, vì vậy cô bắt đầu tự học sau khi đến Hàn Quốc: "Chương trình yêu thích của tôi là Naked Korean History".

Hơn nữa, Ailee chia sẻ rằng cô đã có thêm động lực rất lớn trước khi ra mắt nhờ xem Han Go Eun: "Tại lễ trao giải MAMA 2009, chị Han Go Eun đã xuất hiện một mình trong bộ jumpsuit đen, và không gì có thể trông tuyệt vời hơn. Nghe nói chị ấy là tiền bối của Kyopo, chị ấy đã trở thành một biểu tượng, mang đến cho tôi hy vọng rằng tôi cũng có thể trở thành ca sĩ tại Hàn Quốc".

Nhìn lại quá trình trưởng thành của mình, Ailee chia sẻ: "Trước đây, câu nói Bạn là người nước ngoài nghe thật khó nghe, nhưng giờ đây, việc hiểu biết cả văn hóa Hàn Quốc và Mỹ đã trở thành thế mạnh của tôi. Tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể trở thành cầu nối giữa hai thế giới".