Hà Việt Dũng và Quỳnh Kool gây xúc động mạnh khi chung tay ủng hộ, chia sẻ nỗi vất vả với các hoàn cảnh khó khăn

SVO - Xuất hiện trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', MC Dương Hồng Phúc, diễn viên Hà Việt Dũng và Quỳnh Kool, cùng các mạnh thường quân và khán giả địa phương đã góp sức mang về hơn 320 triệu đồng, gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Các nghệ sĩ đã động viên gia đình nhân vật trong chương trình là em Quỳnh Anh, khích lệ chị gái của em quay lại trường tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức. Diễn viên Quỳnh Kool rất xúc động khi nghe Quỳnh Anh bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Nữ diễn viên đánh giá cao sự hiểu chuyện của cô bé qua những việc làm hằng ngày giúp đỡ gia đình.

Quỳnh Kool đã tặng gia đình một chiếc xe đạp mới để các em thuận tiện đến trường. Khi biết Quỳnh Anh mơ ước trở thành diễn viên, cô còn tặng thêm một chiếc tivi để gia đình giải trí và để em có điều kiện nuôi dưỡng ước mơ của mình.

MC Dương Hồng Phúc bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Quỳnh Anh. Sự hiểu chuyện của các chị em Quỳnh Anh, luôn nghĩ về gia đình và nỗ lực để tương lai có thể chăm sóc cha mẹ, cũng khiến anh xúc động. Nam MC đã trích 5 triệu đồng từ tiền túi để hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống.

Diễn viên Hà Việt Dũng cũng liên tục động viên gia đình em Quỳnh Anh. Nam khách mời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe cha mẹ của nhân vật khi vẫn ngày ngày lao động kiếm tiền nuôi con. Với mong muốn đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn, Hà Việt Dũng đã trích tặng gia đình 5 triệu đồng. Vợ và con gái của nam diễn viên cũng đi cùng đến buổi ghi hình và trích tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Trải qua các phần thi, gia đình em Dương Nguyễn Chúc Ly về Ba, nhận 19 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Minh Tú về Nhì với 23 triệu đồng, còn gia đình em Đặng Quỳnh Anh giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MC Dương Hồng Phúc, diễn viên Hà Mạnh Dũng, diễn viên Quỳnh Kool đã cùng các mạnh thường quân và người dân địa phương chung tay ủng hộ. Ước tính, tổng số tiền từ chương trình cùng khoản hỗ trợ của các nghệ sĩ và mạnh thường quân gửi đến các em nhỏ tuần này là hơn 320 triệu đồng.