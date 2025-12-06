Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hà Việt Dũng và Quỳnh Kool gây xúc động mạnh khi chung tay ủng hộ, chia sẻ nỗi vất vả với các hoàn cảnh khó khăn

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Xuất hiện trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', MC Dương Hồng Phúc, diễn viên Hà Việt Dũng và Quỳnh Kool, cùng các mạnh thường quân và khán giả địa phương đã góp sức mang về hơn 320 triệu đồng, gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Các nghệ sĩ đã động viên gia đình nhân vật trong chương trình là em Quỳnh Anh, khích lệ chị gái của em quay lại trường tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức. Diễn viên Quỳnh Kool rất xúc động khi nghe Quỳnh Anh bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Nữ diễn viên đánh giá cao sự hiểu chuyện của cô bé qua những việc làm hằng ngày giúp đỡ gia đình.

3gia-dinh-em-dang-quynh-anh-1.png

Quỳnh Kool đã tặng gia đình một chiếc xe đạp mới để các em thuận tiện đến trường. Khi biết Quỳnh Anh mơ ước trở thành diễn viên, cô còn tặng thêm một chiếc tivi để gia đình giải trí và để em có điều kiện nuôi dưỡng ước mơ của mình.

tap-163-13.png

MC Dương Hồng Phúc bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Quỳnh Anh. Sự hiểu chuyện của các chị em Quỳnh Anh, luôn nghĩ về gia đình và nỗ lực để tương lai có thể chăm sóc cha mẹ, cũng khiến anh xúc động. Nam MC đã trích 5 triệu đồng từ tiền túi để hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống.

tap-163-10.png

Diễn viên Hà Việt Dũng cũng liên tục động viên gia đình em Quỳnh Anh. Nam khách mời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe cha mẹ của nhân vật khi vẫn ngày ngày lao động kiếm tiền nuôi con. Với mong muốn đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn, Hà Việt Dũng đã trích tặng gia đình 5 triệu đồng. Vợ và con gái của nam diễn viên cũng đi cùng đến buổi ghi hình và trích tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng.

tap-163-11.png

Trải qua các phần thi, gia đình em Dương Nguyễn Chúc Ly về Ba, nhận 19 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Minh Tú về Nhì với 23 triệu đồng, còn gia đình em Đặng Quỳnh Anh giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng.

tap-163-7.png

Bên cạnh đó, MC Dương Hồng Phúc, diễn viên Hà Mạnh Dũng, diễn viên Quỳnh Kool đã cùng các mạnh thường quân và người dân địa phương chung tay ủng hộ. Ước tính, tổng số tiền từ chương trình cùng khoản hỗ trợ của các nghệ sĩ và mạnh thường quân gửi đến các em nhỏ tuần này là hơn 320 triệu đồng.

Bình Nguyễn
#Mái ấm gia đình Việt #Chương trình Mái ấm gia đình Việt #MC Dương Hồng Phúc #diễn viên Hà Việt Dũng #Quỳnh Kool

Xem thêm

Cùng chuyên mục