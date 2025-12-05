Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Cho Yeo Jeong bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền lực

Tuệ Nghi
SVO - Phim truyền hình gốc 'Made in Korea' của Disney+ vừa hé lộ sự hiện diện mãnh liệt của Baek Ki Tae (Hyun Bin), người bị dục vọng chi phối và các nhân vật bị cuốn vào anh.

Made in Korea theo chân Baek Ki Tae (Hyun Bin), một người đàn ông bị thôi thúc bởi tham vọng giàu sang, quyền lực và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung), người đã hy sinh tất cả để ngăn chặn hắn, khi họ đối mặt với một sự kiện trọng đại trong những năm 1970 đầy biến động.

made-in-korea-4.jpg
“Made in Korea” sẽ ra mắt hai tập vào ngày 24/12, tiếp theo là hai tập nữa vào ngày 31/12. Các tập còn lại sau đó sẽ được phát hành tuần tự.
made-in-korea-2.jpg
Trong đám đông, Baek Ki Tae, một trưởng phòng của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), che giấu ánh mắt trong khi quan sát xung quanh trong bộ vét, hé lộ những âm mưu mà hắn có thể đang âm mưu khi dục vọng đang sôi sục trong lòng.
made-in-korea-3.jpg
Jang Geon Young, tập trung vào việc nghe lén trong khi theo dõi một tổ chức tội phạm, thể hiện sự quyết tâm trong cuộc điều tra.
made-in-korea-5.jpg
Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan), một sĩ quan được đào tạo tại học viện quân sự và là em trai của Baek Ki Tae, xuất hiện trong bộ quân phục. Với niềm tin khác biệt với anh trai mình, nhân vật của anh khơi gợi sự tò mò về mối quan hệ giữa họ sẽ phát triển như thế nào.
made-in-korea-6.jpg
Bae Geum Ji (Cho Yeo Jeong), một phu nhân xinh đẹp tựa tiên nữ, người đã làm rung chuyển nền tảng quyền lực của đất nước, diện một chiếc váy hồng rực rỡ nổi bật và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhân vật của cô khơi dậy sự mong đợi về ảnh hưởng của cô đối với Baek Ki Tae và những nhân vật chủ chốt khác ở trung tâm quyền lực.
made-in-korea-7.jpg
made-in-korea-8.jpg
Oh Ye Jin (Seo Eun Soo), một thanh tra theo dõi một băng đảng tội phạm cùng với Jang Geon Young, và Ikeda Yuji (Won Ji An), một nhân vật chủ chốt trong một tổ chức tội phạm Nhật Bản làm việc với Baek Ki Tae, là những nhân vật có mục tiêu và sở thích khác nhau và đóng vai trò là đồng minh của hai người đàn ông này.

Các nhân vật liên quan đến Baek Ki Tae, bao gồm Trưởng phòng An ninh Tổng thống Cheon Seok Joong (Jung Sung Il), đồng nghiệp NIS Pyo Hak Su (Roh Jae Won), và giám đốc chi nhánh NIS Busan Hwang Gook Pyung (Park Yong Woo), mỗi người đều bộc lộ những khát vọng riêng. Cuộc xung đột tham vọng của họ được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm nhập vai cho bộ phim.

made-in-korea-9.jpg
made-in-korea-10.jpg
Tuệ Nghi
#Cuộc chiến quyền lực trong phim Hàn #Nhân vật phản diện và tham vọng #Tội phạm và điều tra tình báo #Mối quan hệ gia đình trong nội bộ quyền lực #Ảnh hưởng của các nhân vật nữ quyền lực #Chương trình truyền hình 'Made in Korea' của Disney+ #Đấu tranh giữa chính nghĩa và tham vọng #Phân cảnh và âm mưu trong phim #Vai trò của các tổ chức tình báo và tội phạm #Sự phát triển của các nhân vật chính qua các tập

