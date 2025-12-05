Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Cho Yeo Jeong bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền lực

SVO - Phim truyền hình gốc 'Made in Korea' của Disney+ vừa hé lộ sự hiện diện mãnh liệt của Baek Ki Tae (Hyun Bin), người bị dục vọng chi phối và các nhân vật bị cuốn vào anh.
Made in Korea theo chân Baek Ki Tae (Hyun Bin), một người đàn ông bị thôi thúc bởi tham vọng giàu sang, quyền lực và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung), người đã hy sinh tất cả để ngăn chặn hắn, khi họ đối mặt với một sự kiện trọng đại trong những năm 1970 đầy biến động.
Các nhân vật liên quan đến Baek Ki Tae, bao gồm Trưởng phòng An ninh Tổng thống Cheon Seok Joong (Jung Sung Il), đồng nghiệp NIS Pyo Hak Su (Roh Jae Won), và giám đốc chi nhánh NIS Busan Hwang Gook Pyung (Park Yong Woo), mỗi người đều bộc lộ những khát vọng riêng. Cuộc xung đột tham vọng của họ được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm nhập vai cho bộ phim.