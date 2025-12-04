Gong Hyo Jin hoá thân thành sát thủ nội trợ trong dự án chuyển thể từ webtoon 'siêu hit'

A Bona fide Killer là một bộ phim hành động về Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin) cũng là một sát thủ cho một tổ chức sát thủ bí mật và công việc của cô là ám sát những tên tội phạm tàn ác. Cô nổi tiếng là một tay bắn tỉa và được biết đến với biệt danh Kingfisher. Yoo Bo Na không tiết lộ danh tính sát thủ của mình cho bất kỳ ai, ngay cả với chồng cô là Kwon Tae Seong (Jung Jun Won).

Yoo Bo Na và Kwon Tae Seong đã kết hôn được 5 năm và họ có một cô con gái 4 tuổi. Yoo Bo Na giả vờ làm việc trong một công ty bình thường với gia đình mình. Sau khi nghỉ thai sản 3 năm, Yoo Bo Na trở lại làm sát thủ. Giờ đây, cô cố gắng cân bằng giữa công việc nguy hiểm và cuộc sống gia đình đầy biến cố của mình. Trong khi đó, Kwon Tae Seong làm phóng viên báo. Một ngày nọ, anh nhận được lệnh từ sếp của mình để đưa tin về một sát thủ được gọi là Kingfisher.