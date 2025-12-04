Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gong Hyo Jin hoá thân thành sát thủ nội trợ trong dự án chuyển thể từ webtoon 'siêu hit'

Tuệ Nghi

SVO - Gong Hyo Jin và Jung Jun Won xác nhận sẽ đóng chính trong 'A Bona fide Killer' (tên tạm thời), một bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon ăn khách của đài MBC.

A Bona fide Killer là một bộ phim hành động về Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin) cũng là một sát thủ cho một tổ chức sát thủ bí mật và công việc của cô là ám sát những tên tội phạm tàn ác. Cô nổi tiếng là một tay bắn tỉa và được biết đến với biệt danh Kingfisher. Yoo Bo Na không tiết lộ danh tính sát thủ của mình cho bất kỳ ai, ngay cả với chồng cô là Kwon Tae Seong (Jung Jun Won).

phim.jpg

Yoo Bo Na và Kwon Tae Seong đã kết hôn được 5 năm và họ có một cô con gái 4 tuổi. Yoo Bo Na giả vờ làm việc trong một công ty bình thường với gia đình mình. Sau khi nghỉ thai sản 3 năm, Yoo Bo Na trở lại làm sát thủ. Giờ đây, cô cố gắng cân bằng giữa công việc nguy hiểm và cuộc sống gia đình đầy biến cố của mình. Trong khi đó, Kwon Tae Seong làm phóng viên báo. Một ngày nọ, anh nhận được lệnh từ sếp của mình để đưa tin về một sát thủ được gọi là Kingfisher.

your-paragraph-text-1-1.jpg

A Bona fide Killer sẽ do đạo diễn Yoon Jong Ho của Lovely Runner chỉ đạo, gồm 12 tập và dự kiến ​​ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

nisi20251203-0002009489-web.jpg
Sau một thời gian dài vắng bóng, Gong Hyo Jin đã trở lại màn ảnh nhỏ vào đầu năm nay, với "When the Stars Gossip" và hiện đang trở lại màn ảnh rộng, với phim điện ảnh "The People Upstairs". Sau 20 năm làm việc không nghỉ kể từ khi ra mắt vào năm 1999, Gong Hyo Jin cho biết, cô rất vui khi được thoát khỏi áp lực diễn xuất. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ rằng, trong thời gian này, cô một lần nữa nhận ra rằng, diễn xuất chính là cốt lõi của cuộc đời mình. Cô bày tỏ mong muốn được thử sức với diễn xuất theo một cách mà cô chưa từng làm trước đây.
Tuệ Nghi
#Chuyển thể webtoon hành động #Sát thủ nội trợ và cuộc sống gia đình #Phim truyền hình về người mẹ bảo vệ #Kịch bản đấu tranh giữa công việc và gia đình #Vai diễn phản kháng xã hội và bí mật gia đình

