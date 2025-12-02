Nghệ sĩ Hồng Ánh bất ngờ khi tái hợp hai 'ông chồng màn ảnh' NSƯT Đức Khuê và Hứa Vĩ Văn

Mở ra trong không gian đêm tối với tiếng bước chân lớn dần và tiếng điện thoại đổ chuông dồn dập, đoạn phim first look đưa người xem đến một căn phòng họp. Hình ảnh của từng người chơi gợi nhắc trò chơi công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại trong bộ phim ăn khách Tiệc trăng máu từng chiếu năm 2020. Nhưng theo như lời người phổ biến luật, đây không còn là trò giải trí của nhóm bạn thân, mà đã nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: “Đại tiệc trăng máu 8 là sự phơi bày tàn khốc những áp lực sau ống kính. Khi ở ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực phim trường, liệu ai mới thật sự là nạn nhân trong cuộc chiến sinh tồn này? Việc đạo diễn liên tục hô "cắt" có phải là hành vi gây ức chế và bạo hành tinh thần đối với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh không?”.

First look trailer của phim mang đậm không khí hài châm biếm và kinh dị. Đoạn phim cũng để lại nhiều câu hỏi gây tò mò cho khán giả. Khép lại trailer, "dàn sao" cùng nhau bàn về tựa đề Đại tiệc trăng máu 8 và đề cập “7 phần trước”.

Vậy thì, 7 phần trước của phim là những phim gì? Có cần xem nó để hiểu phần này? Và giọng nói giới thiệu luật chơi trong first look trailer là của ai? Liệu có phải đó là người đàn ông bí ẩn quay lưng không thấy mặt trong poster?

Ở dự án này, Hồng Ánh có dịp gặp lại hai "ông chồng màn ảnh" của mình là nghệ sĩ Đức Khuê của phim Em là bà nội của anh (2015) và Hứa Vĩ Văn trong Tiệc trăng máu (2020). Còn Hứa Vĩ Văn có dịp tái hợp “bà nội trẻ” Miu Lê sau 10 năm Em là bà nội của anh ra mắt.

Với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, dự án này đánh dấu lần thứ ba anh cộng tác với Miu Lê trên màn ảnh rộng, sau thành công của Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ hôm qua (2017).

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là nhà sản xuất của hai bộ phim thành công là Tiệc trăng máu và Mang mẹ đi bỏ (2025).

Anh chia sẻ: “Hồi chúng tôi làm Tiệc trăng máu, nhiều người hỏi tôi vì sao tựa đề có chữ "máu" nhưng phim lại không có chút máu nào. Nhưng đến phim này, tôi khẳng định bộ phim này sẽ có máu và thậm chí là rất nhiều máu”.