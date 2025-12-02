Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Nghệ sĩ Hồng Ánh bất ngờ khi tái hợp hai 'ông chồng màn ảnh' NSƯT Đức Khuê và Hứa Vĩ Văn

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim điện ảnh 'Đại tiệc trăng máu 8' mới đây tung first look trailer, hé lộ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ, góp mặt trong những tình tiết đầy bất ngờ.

Mở ra trong không gian đêm tối với tiếng bước chân lớn dần và tiếng điện thoại đổ chuông dồn dập, đoạn phim first look đưa người xem đến một căn phòng họp. Hình ảnh của từng người chơi gợi nhắc trò chơi công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại trong bộ phim ăn khách Tiệc trăng máu từng chiếu năm 2020. Nhưng theo như lời người phổ biến luật, đây không còn là trò giải trí của nhóm bạn thân, mà đã nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn.

03f770d6-76af-4a4f-b989-48209ef0ba99.jpg

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: “Đại tiệc trăng máu 8 là sự phơi bày tàn khốc những áp lực sau ống kính. Khi ở ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực phim trường, liệu ai mới thật sự là nạn nhân trong cuộc chiến sinh tồn này? Việc đạo diễn liên tục hô "cắt" có phải là hành vi gây ức chế và bạo hành tinh thần đối với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh không?”.

dao-dien-phan-gia-nhat-linh-va-hong-anh-1.jpg

First look trailer của phim mang đậm không khí hài châm biếm và kinh dị. Đoạn phim cũng để lại nhiều câu hỏi gây tò mò cho khán giả. Khép lại trailer, "dàn sao" cùng nhau bàn về tựa đề Đại tiệc trăng máu 8 và đề cập “7 phần trước”.

00936168-989f-4fc9-96d5-806cbfd08595.jpg

Vậy thì, 7 phần trước của phim là những phim gì? Có cần xem nó để hiểu phần này? Và giọng nói giới thiệu luật chơi trong first look trailer là của ai? Liệu có phải đó là người đàn ông bí ẩn quay lưng không thấy mặt trong poster?

cf2732bc-d22c-470d-9937-62136979c192.jpg

Ở dự án này, Hồng Ánh có dịp gặp lại hai "ông chồng màn ảnh" của mình là nghệ sĩ Đức Khuê của phim Em là bà nội của anh (2015) và Hứa Vĩ Văn trong Tiệc trăng máu (2020). Còn Hứa Vĩ Văn có dịp tái hợp “bà nội trẻ” Miu Lê sau 10 năm Em là bà nội của anh ra mắt.

hua-vi-van-2.png

Với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, dự án này đánh dấu lần thứ ba anh cộng tác với Miu Lê trên màn ảnh rộng, sau thành công của Em là bà nội của anhCô gái đến từ hôm qua (2017).

58643de9-f24f-4838-8926-5cd92fac86d2.jpg

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là nhà sản xuất của hai bộ phim thành công là Tiệc trăng máuMang mẹ đi bỏ (2025).

4147e36a-bce3-4369-9f0b-c4273f128e7c.jpg

Anh chia sẻ: “Hồi chúng tôi làm Tiệc trăng máu, nhiều người hỏi tôi vì sao tựa đề có chữ "máu" nhưng phim lại không có chút máu nào. Nhưng đến phim này, tôi khẳng định bộ phim này sẽ có máu và thậm chí là rất nhiều máu”.

Bình Nguyễn
#Hồng Ánh #Hứa Vĩ Văn #Miu Lê #Liên Bỉnh Phát #NSƯT Đức Khuê #Quốc Khánh #Quỳnh Lý #Đại tiệc trăng máu 8

Xem thêm

Cùng chuyên mục