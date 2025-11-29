Hai 'Em xinh say hi' Juky San và Lamoon kết hợp đầy da diết, mang đến cảm xúc đặc biệt về mối tình đầu

SVO - Sau dấu ấn tại vòng solo 'Em xinh say hi', ca khúc 'Người đầu tiên' của Juky San mới đây tiếp tục khiến các fan bất ngờ, với sự kết hợp đầy mới mẻ cùng Lamoon.

Nếu phiên bản Juky San kết hợp với Bùi Trường Linh trước đó gợi nhớ về cái kết day dứt của Attack on Titan thì X-part cùng Lamoon lần này là lời tự sự lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng Spirited away. Với phần sáng tác thêm của mình, Lamoon quyết định hoàn tất những trăn trở còn bỏ ngỏ của hai nhân vật Haku và Chihiro bằng một lời tạm biệt đầy dịu dàng.

Lamoon chia sẻ: “Tình đầu vẫn luôn là một dư vị dở dang đầy ám ảnh. Khi nghe bài hát Người đầu tiên, Lamoon nghĩ ngay đến bộ anime Spirited away. Bộ phim này để lại cho khán giả ký ức về thời thanh thuần đẹp đẽ nhất qua những rung động đầu tiên của hai nhân vật Haku và Chihiro. Nhưng cả hai lại phải chia xa vì họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Lamoon muốn thay "người đầu tiên" nhắn nhủ với Juky San như thế qua lần hợp tác này”.

Để kỷ niệm cho lần hợp tác đầu tiên sau khi Em xinh say hi kết thúc, Juky San và Lamoon quyết định cùng ghi lại những thước phim đẹp cho phiên bản Người đầu tiên này. Là hai trong số những nữ ca sĩ được đánh giá cao về tài năng và ngoại hình, từ những khoảnh khắc tiết lộ kết hợp cùng nhau, cả hai đã nhận về phản ứng tích cực của đông đảo người hâm mộ.

Bài hát không tái hiện lại Spirited away, chỉ sử dụng cảm xúc của bộ phim như nền móng để kể câu chuyện về một tình yêu đẹp, sẵn sàng nhẹ lòng buông tay để người kia đi tìm hạnh phúc. Trước những bình luận về việc phiên bản này có vượt qua được thành tích của hai phiên bản đã phát hành trước đó, Juky San cho biết, đó không phải điều mà cô và Lamoon trăn trở.

Mục đích cả hai quyết định làm mới sản phẩm này là để kỷ niệm tình chị em sau khi kết thúc chặng đường dài tại Em xinh say hi. Juky San cho hay: “Một ngày thảnh thơi ngập nắng, cả hai dành thời gian làm những điều mình yêu thích, hát một ca khúc yêu thích cùng nhau, kể nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống".

"Với lịch trình bận rộn của hai chị em, một ngày thư thái như thế rất đáng quý đấy. Hy vọng rằng, những thước phim cũng như âm nhạc của San và Lamoon có thể mang lại cho mọi người cảm giác dễ chịu như cảm nhận của hai đứa về nhau", Juky San bộc bạch.