'Nam thần xứ Đài' Lâm Bách Hoành trở lại đường đua điện ảnh, 'bom tấn' hoạt hình dịp lễ Giáng sinh cập bến Việt Nam

SVO - Quy tụ toàn những tên tuổi 'ngôi sao' thu hút phòng vé, những bộ phim ra rạp Việt gần đây đều có mở màn ấn tượng, hứa hẹn mùa phim cuối năm 2025 rộn ràng.

Siêu phẩm Đài Loan quy tụ "dàn sao" thực lực

Mới đây, 96 Phúc sinh tử đã tung trailer mở màn bằng vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu sắt cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Đồng thời, phim hé lộ những ám ảnh quá khứ của cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành).

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Hồng Tử Huyên, tác phẩm hứa hẹn mở ra một hướng đi táo bạo cho điện ảnh Đài Loan khi trở thành bộ phim hành động – thảm họa đầu tiên lấy bối cảnh đường sắt cao tốc. Tác phẩm thu về 5 đề cử tại giải Kim Mã danh giá và chiến thắng tại hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Ba năm sau ngày thảm kịch nổ bom tại trung tâm mua sắm xảy ra, khi cùng mẹ lên chuyến tàu cao tốc, Tống Khang Nhân và người vợ sắp cưới Huỳnh Hân (Tống Vân Hoa) lại rơi vào một tình huống nguy hiểm khác: Một quả bom hẹn giờ đã được cài sẵn trên tàu. Dù cố giữ kín thông tin, sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng, khi mọi người nhận ra họ đang đối mặt với hiểm nguy cận kề.

Vụ việc lần này dường như còn phức tạp hơn, khi kẻ khủng bố tính toán vô cùng tinh vi. Chẳng mấy chốc, tàu sẽ cập bến ga cuối, vợ chồng Khang Nhân và đội trưởng Lý Kiệt (Lý Lý Nhân) cần phải hợp tác với cảnh sát để ngăn chặn thảm kịch xảy ra thêm một lần nữa, đồng thời đối mặt với những ám ảnh kinh hoàng từ vụ nổ năm xưa.

Thời gian dần trôi, những sự thật từng được chôn vùi 3 năm trước đã dần hé lộ. Những tên đánh bom đã yêu cầu phải vạch trần một vụ việc mà giới cảnh sát đã luôn che giấu bấy lâu nay. Trước tình hình tính mạng của gia đình mình và hàng trăm người dân khác đang bị đe dọa, Tống Khang Nhân lại phải đối mặt với chính những nỗi ân hận sâu sắc nhất trong cuộc đời mình.

Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Hồng Tử Huyên. Vị trí giám đốc âm nhạc của tác phẩm sẽ do Hầu Chí Kiên đảm nhận. Đặc biệt "ngôi sao" Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà Lâm Bách Hoành cũng sẽ góp mặt trong phim. Ngoài ra, tác phẩm còn quy tụ "dàn sao" nổi bật của nền điện ảnh xứ Đài: Tống Vân Hoa, Vương Bá Kiệt, Lý Lý Nhân, Lý Minh, cùng nhiều gương mặt thực lực khác.

Phim hoạt hình với dàn diễn viên lồng tiếng "siêu sao"

The King of Kings - Vua của các Vua ra mắt tại Bắc Mỹ phá kỷ lục Bắc Mỹ với doanh thu 60,3 triệu đôla trong 17 ngày. Bộ phim nhanh chóng trở thành một “hiện tượng văn hóa”, với độ “tươi” 98% từ khán giả trên Rotten tomatoes và điểm A+ từ CinemaScore.

Bộ phim được ghi danh vào lịch sử như thể loại hoạt hình dựa trên Kinh Thánh có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Sức lan tỏa của bộ phim đến từ sự kết hợp giữa công nghệ hoạt hình tinh xảo, phần hòa âm da diết đi vào lòng người và đặc biệt là sự góp giọng của dàn diễn viên lồng tiếng "siêu sao": Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker, Ben Kingsley và Oscar Isaac.

Tất cả mang đến chiều sâu cảm xúc và sức nặng diễn xuất khiến từng lời thoại của các nhân vật đều trở nên sống động và đầy tính nhân văn.

Bộ phim mang đến không khí Giáng sinh đích thực với ánh sáng, hy vọng, tình yêu và sự chữa lành. Đây là lựa chọn lý tưởng để khán giả cùng nhau trở về với câu chuyện nguyên thủy đã truyền cảm hứng cho nhân loại suốt hơn hai thiên niên kỷ.

Màn hóa thân xuất thần của Ariana Grande và Cynthia Erivo

Wicked: Phần 2 đã nhanh chóng lập hàng loạt kỷ lục đáng chú ý như Top 1 doanh thu phim Hollywood tại thị trường Việt Nam, Top 1 phim chuyển thể từ Broadway thành công nhất lịch sử điện ảnh, đạt 226 triệu đôla tại phòng vé Bắc Mỹ đồng thời phim cũng nhận được điểm A từ CinemaScore và 95% "cà chua tươi" từ chuyên trang Rotten tomatoes.

Dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng năm 2003, Wicked xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa Elphaba (Cynthia Erivo) và Galinda (Ariana Grande) từ khi họ gặp gỡ tại ĐH Shiz. Cũng tại nơi này, Elphaba đã phát hiện ra bí mật của Pháp sư (The Wizard) và những âm mưu của giới cầm quyền xứ Oz.

Cô quyết tâm vạch trần sự thật và giải phóng cho những loài vật biết nói, bất chấp bị cả xứ Oz hiểu lầm. Trong khi đó, Galinda, lúc này là Glinda - được người dân tôn vinh là biểu tượng của sự lương thiện.

Phần phim mới chứng kiến Ariana Grande tỏa sáng trong vai trò quan trọng hơn, khai thác những khía cạnh mới của Glinda trên hành trình cô hiểu thêm về tiềm năng bản thân. Cùng chung khung hình với một "ngôi sao" có thâm niên nhạc kịch như Cynthia Erivo, Ariana Grande không hề lép vế trong tương tác diễn xuất mà tỏ ra ăn ý đến hoàn hảo.

Cynthia Erivo mang chiều sâu, nội lực và khả năng kiểm soát cảm xúc ở mức hiếm thấy trong phim nhạc kịch hiện đại. Bài hát No good deed là một màn trình diễn dữ dội,, khẳng định vị thế của Erivo như một trong những diễn viên - ca sĩ vĩ đại của thế hệ.

Trong khi đó, Ariana Grande đem đến năng lượng ngọt ngào, tinh tế, song hành cùng chất giọng của bạn diễn. Ca khúc The girl in the Bubble là khoảnh khắc Glinda giành lại tiếng nói cho bản thân, sau hàng loạt phân cảnh mắc kẹt trong vai trò chính trị.