'Dàn sao' đình đám góp mặt trong 'Zootopia 2', 15 năm làm 'thánh hài' trên màn ảnh rộng của Kang Ha Neul

SVO - Điểm qua những tác phẩm điện ảnh quốc tế đang trở lại rạp chiếu Việt, liệu 'bom tấn' nào sẽ thống trị phòng vé những tháng cuối năm 2025?

Zootopia 2 - "át chủ bài” kết năm 2025 của Disney

Tác phẩm này đang được khán giả vô cùng mong đợi khi đánh dấu sự trở lại của thương hiệu hoạt hình đình đám sau 9 năm. Phim được đạo diễn Jared Bush khẳng định có quy mô khủng, phức tạp và điên rồ nhất trong suốt lịch sử “tung hoành” của Disney. Đồng thời, phim sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng chất lượng, hàng đầu Hollywood.

Dù chưa chính thức ra rạp nhưng dự án của bộ đôi đạo diễn Jared Bush và Byron Howard đã lập thành tích không tưởng, đạt doanh thu đặt vé trước trong 3 ngày đầu tiên là 30 triệu NDT (110 tỷ đồng) riêng tại thị trường Trung Quốc. Tác phẩm được đánh giá có độ hot ngang ngửa Avengers: Endgame trước đó.

Sau một loạt vai lồng tiếng thành công trước đó, Quan Kế Huy tiếp tục tham gia Zootopia 2 với vai Gary De’Snake. Ngay từ trong trailer, Gary đã trở thành tâm điểm khi trở thành “khách không mời”, phá vỡ tiền lệ chưa từng có bò sát bén mảng vào Zootopia.

Trong phim này, Idris Elba tiếp tục lồng tiếng cho Bogo, trưởng đồn cảnh sát trâu rừng nghiêm khắc.

“Thánh hài” Andy Samberg lần đầu tiên gia nhập đại gia đình của Zootopia thông qua phần 2 lần này, đảm nhận nhân vật mới là Pawbert Lynxley.

"Ngôi sao" Ở nhà một mình Macaulay Culkin và bà xã Brenda Song lần đầu hợp tác trên màn ảnh, nhưng lại vào vai hai anh em của gia tộc Lynxley trong phim. Cattrick và Kitty Lynxley khác biệt hoàn toàn với Pawbert, có vẻ ngoài “chanh sả” nhưng lại thích khẩu nghiệp về những người xung quanh. Trong đó, Cattrick còn mang tham vọng muốn kế thừa gia tộc, nên có ý xem thường cậu em của mình.

Từng ghi điểm trong phần 1, “nữ hoàng nhạc latin” Shakira tái xuất Zootopia 2 với vai "ngôi sao nhạc pop" Gazelle. Ngoài lồng tiếng, Shakira còn sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề lần này của phim là Zoo.

Tuyên bố của Jared Bush về Zootopia 2 hoàn toàn không ngoa khi phim đã thiết lập kỷ lục Disney với 178 nhân vật độc đáo đại diện 67 loài động vật có thật ngoài đời. Điểm nhấn lần này còn có khung hình bữa gala kỷ niệm 100 năm tại dinh thự gia tộc Lynxley, với thống kê 50.000 con vật cùng xuất hiện.

Riêng với Gary De’Snake, ê kíp đã thiết kế 2392 vảy lưng, 448 vảy đầu để mang đến những chuyển động chân thực, bắt mắt nhất trên màn ảnh. Zootopia 2 được Disney gửi gắm nhiều hy vọng để trở thành “bom tấn” phòng vé, càn quét mùa giải thưởng 2026 để tiếp nối di sản của phần 1.

Thị đế Kang Ha Neul "quăng miếng hài" đỉnh nóc kịch trần

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Kang Ha Neul lại gây ấn tượng với khán giả hơn cả nhờ diễn xuất nhập tâm, hóa thân thành đa dạng nhân vật và “có duyên” với mảng hài kịch. Trở lại trong Anh trai say xe, Kang Ha Neul đã đi qua gần 15 năm mang tiếng cười đến với khán giả, thành công vang dội cả về tính chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé.

Năm 2011, Kang Ha Neul "chào sân" màn ảnh rộng với Battlefield heroes ,thuộc thể loại chiến tranh mang yếu tố hài hước. Kang Ha Neul khi ấy "ăn điểm" nhờ gương mặt ngố dễ thương và biểu cảm "ngơ ngác" duyên dáng. Thừa thắng xông lên, Kang Ha Neul "hóa thân" thành chàng sinh viên càng nghiêm túc càng hài, tên Kyung Jae, trong Twenty.

Đỉnh cao hài hước trên màn ảnh của Kang Ha Neul phải kể đến Midnight runners đóng cùng Park Seo Joon. Những màn tương tác ăn ý của Kang Ha Neul cùng bạn diễn càng thêm khẳng định tài năng diễn xuất đa dạng, nhập tâm của anh dù ở bất kỳ hình tượng nào.

Năm 2023, Kang Ha Neul tái hợp Jung So Min trong Love reset, hóa thân thành cặp vợ chồng sắp ly hôn bỗng mất trí nhớ vì một vụ tai nạn. Anh vào vai anh chồng No Jung Yeol "tật xấu đầy mình" nhưng lại cuồng vợ, không ngại hình tượng để thể hiện tình yêu của mình.

Trong năm 2025, Kang Ha Neul đánh dấu sự trở lại với mảng hài kịch thông qua Anh trai say xe - The first ride, tái hợp đạo diễn Nam Dae Joong của Love reset trước đó. Trong màn tái xuất này, anh có dịp "bung xõa" cùng hội anh em gồm Cha Eun Woo, Kim Young Kwang, Kang Young Seok và Han Sun Hwa.

Lần này, anh vào vai Tae Jung “mọt sách”, thông minh và luôn ám ảnh với thành tích. Những người bạn thân của Tae Jung cũng “độc lạ” không kém. Mỗi người mang một màu sắc hài không thể tả, tạo nên nhóm Anh trai say xe rúng động xứ kim chi.

Thám tử nhí lừng danh Conan trở lại rạp

Sau thành công vang dội vào dịp hè, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn chính thức trở lại các rạp chiếu Việt Nam vào cuối tháng 11 này, mang đến cơ hội thứ hai cho những fan “lỡ hẹn” hay muốn một lần nữa thưởng thức anime trinh thám xuất sắc này trên màn ảnh rộng.

Màn tái xuất của chàng thám tử nhí Conan trong movie 28 cũng sẽ góp phần tạo nên màn kết tuyệt vời cho một năm 2025 bùng nổ của mảng anime chiếu rạp tại Việt Nam.

Phim theo chân Conan đến tỉnh Nagano phủ đầy tuyết bí ẩn. Tại đây, bộ ba thám tử gồm Yamato Kansuke, Morofushi Takaaki và Uehara Yui, cùng với các nhân vật quen thuộc là Conan, Ran, Mori Kogoro, nhóm thám tử nhí dấn thân vào cuộc điều tra những vụ tấn công kỳ lạ, với nghi phạm là một kẻ giấu mặt và dùng súng lành nghề.

Khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng Bảy vừa qua, phần phim này nhanh chóng lập nên những kỷ lục ấn tượng. Theo thống kê của Box office Vietnam, chỉ sau 5 ngày, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng, áp đảo hoàn toàn các đối thủ với số suất chiếu cùng tỷ lệ lấp đầy ấn tượng. Kết thúc chặng đua đầu tiên của mình, phim trở thành phần phim Conan có doanh thu cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

Màn trở lại rạp dịp cuối năm của movie 28 sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt những hoạt động thú vị liên quan đến thương hiệu điện ảnh đình đám này dành cho các fan tại Việt Nam.