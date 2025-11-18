Phim 'Super Mario Thiên hà' tung trailer đầu tiên, 'ngôi sao Marvel' Tatiana Maslany nhập vai đầy ám ảnh

SVO - Những màn kết hợp mới mẻ giữa các diễn viên đình đám và đạo diễn bậc thầy hứa hẹn mang đến loạt phim chiếu rạp đầy thú vị.

Quy tụ 'dàn sao' Hollywood lồng tiếng

Trailer đầu tiên của "bom tấn" hoạt hình Phim Super Mario Thiên hà - The Super Mario Galaxy movie vừa ra mắt. Phần phim này mở ra hành trình lớn tiếp theo của phi hành đoàn Vương quốc Nấm, khi họ vượt ra ngoài biên giới thế giới quen thuộc để phiêu lưu giữa vũ trụ bao la.

Lấy cảm hứng từ tựa game kinh điển Super Mario galaxy (2007) của Nintendo, phần phim mới tiếp nối ngay sau những sự kiện trong Phim Anh em Super Mario (2023). Sau khi bị thu nhỏ vì vô tình nuốt phải Nấm Mini, Bowser nay bị Mario, Luigi, Công chúa Peach và Toad giam giữ trong một lâu đài đồ chơi.

Tuy nhiên, khi một cơn mưa sao băng huyền ảo chiếu sáng bầu trời, nhóm anh hùng sớm nhận ra họ đang được kéo vào một nhiệm vụ thiên hà hoàn toàn mới, vượt xa mọi giới hạn mà họ từng biết.

Đoạn trailer dài gần ba phút lập tức khiến khán giả choáng ngợp với phần đồ họa rực rỡ và bầu không khí đậm chất phiêu lưu. Mario và đồng đội du ngoạn qua hàng loạt hành tinh lạ kỳ, từ vương quốc nước lấp lánh ánh sao cho đến sa mạc chứa kim tự tháp lộn ngược, gợi nhớ tinh thần tự do của Super Mario Odyssey.

Phim đánh dấu sự trở lại của "dàn sao" lồng tiếng đình đám gồm Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson và Charlie Day. Đáng chú ý, nam diễn viên Benny Safdie và Brie Larson là hai gương mặt mới góp giọng trong phần này.

Brie Larson sẽ hóa thân thành Công chúa Rosalina - người bảo vệ dải ngân hà với giọng hát đầy nội lực và ấm áp. Trong khi Benny Safdie đảm nhận vai Bowser Jr. - con trai của Bowser kẻ được trang bị cây cọ vẽ ma thuật lấy cảm hứng từ Super Mario Sunshine. Một cảnh ấn tượng trong trailer cho thấy Rosalina dùng đũa phép hạ gục robot nhện khổng lồ, hứa hẹn mở ra những màn chiến đấu hoành tráng hơn bao giờ hết.

Bộ đôi đạo diễn Aaron Horvath và Michael Jelenic trở lại cầm trịch bộ phim này, cùng biên kịch Matthew Fogel và nhà soạn nhạc Brian Tyler. Do đó, dự án đảm bảo sự thống nhất về phong cách và tinh thần vui tươi đặc trưng của thương hiệu.

Màn kết hợp của bộ đôi diễn viên thực lực

Kỳ an nghỉ có tựa tiếng Anh là Keeper đánh dấu màn tái xuất đầy ám ảnh của Tatiana Maslany. Cô là "ngôi sao Marvel" từng gây chú ý với She-Hulk. Đây cũng là lần đầu cô kết hợp cùng tài tử Rossif Sutherland. Anh vốn là hậu duệ của một trong những gia đình diễn viên quyền lực nhất Hollywood.

Trailer chính thức của phim mở ra không gian tĩnh mịch, cô lập của căn nhà gỗ giữa rừng sâu, cùng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Liz và Malcolm. Càng về sau, trailer dồn dập các phân cảnh rùng rợn, như khơi gợi nỗi sợ sâu thẳm trong tâm lý nhân vật.

Mỗi khung hình đều được xây dựng tinh tế để người xem cảm nhận rõ sự cô lập, căng thẳng và những mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong không gian tưởng chừng an toàn.

Qua đó, trailer thể hiện rõ phong cách kể chuyện độc đáo của “bậc thầy kinh dị tâm lý” Osgood Perkins, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm kinh dị ám ảnh, tò mò và đầy kịch tính.

Trước khi tham gia vào "vũ trụ Marvel", Tatiana Maslany nổi bật với vai diễn đa nhân cách trong series khoa học viễn tưởng Orphan Black. Vai diễn này giúp cô giành giải Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2016 cùng nhiều giải thưởng tại Canada và quốc tế.

Riêng Rossif Sutherland đã có hơn 20 năm hoạt động trong nghiệp diễn, từng góp mặt trong nhiều phim và series, cùng nhiều đề cử giải thưởng tại Canada. Đây hứa hẹn sẽ là một cặp đôi màn ảnh đầy sức hút và gây ám ảnh đặc trưng trong dòng phim kinh dị tâm lý Hollywood.

Bậc thầy kinh dị Indonesia tái xuất rạp Việt

Cuối năm 2025, làn sóng phim kinh dị Indonesia tiếp tục đổ bộ rạp Việt. Lần này, "siêu phẩm" tà giáo đáng sợ mang tên Ma lủng tường của đạo diễn Tommy Dewo sẽ ra rạp Việt.

Trong lần tái xuất này, Tommy Dewo hứa hẹn tiếp tục mang đến trải nghiệm ám ảnh đậm chất văn hoá bản địa, đưa người xem bước vào hành trình tà ma quỷ quyệt nhưng không thiếu những triết lý sâu cay về nhân quả.

Ma lủng tường xoay quanh hành trình săn tin của Daru (Marthino Lio thủ vai). Anh là một phóng viên trẻ đam mê khám phá những câu chuyện tội ác và mê tín dị đoan. Trong một lần tác nghiệp tại viện tâm thần, anh có cơ hội phỏng vấn Ningrum (Satine Zaneta). Đây là cô gái 19 tuổi bị giam giữ vì tội giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, thay vì là kẻ sát nhân điên loạn như mọi người nghĩ, Ningrum khẳng định mình là một pháp sư diệt quỷ và những người mà cô giết thực chất là “tay sai” của một giáo phái thờ quỷ bí mật.

Ban đầu, Daru cho rằng đó chỉ là lời ngụy biện của một bệnh nhân tâm thần. Nhưng khi hàng loạt hiện tượng rùng rợn xảy ra, từ những tiếng gào thét trong đêm, các hình thù lẩn khuất sau tường cho đến cái chết bí ẩn của những người từng tiếp xúc với Ningrum, anh bắt đầu nhận ra sự thật kinh hoàng đang ẩn giấu.

Không đơn thuần chỉ là phim kinh dị giật gân, phim còn là hành trình giải mã lời nguyền được gọi là “Dosa Turunan”, hay “tội lỗi được thừa hưởng qua các thế hệ”. Tommy Dewo khai thác sâu yếu tố tâm linh Indonesia, nơi niềm tin vào thế giới linh hồn, bùa chú và nghi lễ trừ tà vẫn len lỏi trong đời sống hiện đại.

Tommy Dewo tiếp tục mang đến phong cách dựng phim gai góc và cách kể chuyện đầy ám ảnh, củng cố danh xưng “bậc thầy của nỗi sợ kiểu Đông Nam Á”. Phim còn có sự góp mặt của "dàn sao" đình đám của Indonesia như Satine Zaneta, Marthino Lio, Niken Anjani…