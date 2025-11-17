Nhạc sĩ Dương Cầm mạo hiểm cùng 'Giấc mơ Chí Phèo'

SVO - Mạo hiểm mang nhạc kịch đến với khán giả Việt, nhạc sĩ Dương Cầm cùng các cộng sự đang tạo nên những giá trị và thành quả bất ngờ cùng với nhân vật kinh điển trong văn học Việt.

Trong hai đêm 15 - 16/11, sân khấu nhà hát Hồ Gươm sáng đèn với 3 suất diễn liên tục của Giấc mơ Chí Phèo. Vở nhạc kịch broadway đầu tay của nhạc sĩ, NSX Dương Cầm đã trở thành món ăn thú vị với khán giả trong nước và du khách quốc tế. Đây cũng là bước thử nghiệm đầu tiên của Dương Cầm khi mang nhạc kịch, "món ngon" nhưng kén khán giả, về thị trường Việt Nam.

Tròn một năm Giấc mơ Chí Phèo ra mắt khán giả, từ một vở nhạc kịch chỉ để đem tranh giải tại hội thi Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc, vì không muốn "cất kho, đắp chiếu", nên Dương Cầm đã liều lĩnh khi đem "đứa con" nghệ thuật của mình ra với khán giả. Từ những đêm diễn đầu tiên, cho đến nay, anh đã nâng cấp tất cả các công đoạn và trải nghiệm của khán giả, từ khâu tổ chức đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

'Giấc mơ Chí Phèo' mang đậm cá tính âm nhạc của Dương Cầm.

Trước nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, Dương Cầm đã từng gây ấn tượng với nhạc kịch cùng vở diễn Sáng nay tôi đọc báo, tác phẩm gây tiếng vang của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Đó là bước đệm để Dương Cầm dám bước vào bộ môn nghệ thuật xa xỉ và "khó nhằn" như nhạc kịch.

Ở thời điểm các show âm nhạc, giải trí phủ sóng mạnh mẽ, mặc dù nhận được nhiều lời mời đầy hứa hẹn nhưng Dương Cầm quyết định từ chối tất cả. Anh không lựa chọn góp mặt trên truyền thông kiểu ồn ào, mà nép mình một cõi “tập trung cho dự án riêng”, không giống ai, Dương Cầm làm nhạc kịch.

Giữa một thị trường âm nhạc, các show giải trí bùng nổ, concert âm nhạc nổ ra như nấm mọc sau mưa, người ta thấy Dương Cầm tách biệt khỏi thị trường. Nhưng hiện tại, khi show âm nhạc, concert “lắng xuống”, nhiều người rơi vào trạng thái loay hoay thì Dương Cầm lại chứng minh điều anh chọn đã đúng. Một người làm nghề có quan điểm, có hướng đi và chưa bao giờ muốn giống ai. Sự nhạy cảm vốn có và con mắt của nhà sản xuất tinh nghề, dường như Dương Cầm nhìn trước được dòng chảy của nghệ thuật nước nhà. Anh nắm trong tay hơn chục kịch bản nhạc kịch văn học đầy tiềm năng và hứa hẹn. Bước vào địa hạt này, Dương Cầm trong tay không có gì ngoài đam mê và tham vọng đủ lớn cho giấc mơ nhạc kịch Việt Nam chạm đến musical.

Từ tác phẩm văn học nổi tiếng, Dương Cầm cùng Đinh Tiến Dũng tạo nên câu chuyện thu hút khán giả.

Dương Cầm (ngoài cùng, bên trái) cùng vợ tạo nên dấu ấn với "Giấc mơ Chí Phèo".

Dương Cầm làm nên điều “vô tiền khoáng hậu”. Anh tạo ra hiện tượng nhạc kịch, “cháy vé” từng đêm công diễn, điều mà trước đến nay chưa một vở nhạc kịch nào tại Việt Nam làm được. Chưa nói, việc đưa nhạc kịch công diễn tại nhà hát Hồ Gươm cũng là điều không tưởng. Ban đầu, nhiều người nói anh “chơi trội”, số khác lo ngại “ê kíp sẽ bù lỗ”. Bởi với một show ca nhạc đơn thuần, một liveshow hay concert, ca sĩ còn phải “nỗ lực” để bán vé lấp đầy 1.000 ghế, nói gì đến một vở nhạc kịch. Bên cạnh đó, việc thay đổi thói quen thưởng thức của khán giả tại Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, luôn là thách thức của đơn vị sản xuất, các nhà hát.

Dương Cầm chia sẻ, anh tham vọng Giấc mơ Chí Phèo sẽ trở thành một sản phẩm của văn hoá Việt, xuất hiện như một “món ngon” với khách du lịch được trải nghiệm khi đến Việt Nam. Và đây là một sản phẩm văn hóa đủ sức hấp dẫn có thể xuất khẩu. Với những gì Giấc mơ Chí Phèo đang làm, “khác biệt và nâng cấp”, rõ ràng thật hứa hẹn và kỳ vọng.