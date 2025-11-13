Không chỉ quy tụ 'dàn diễn viên nghìn tỷ', phim mới của đạo diễn Lê Thanh Sơn còn có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan

SVO - Nhà sản xuất của 'Báu vật trời cho' chính thức tung ra teaser trailer giới thiệu các nhân vật có mặt trong bộ phim lần này. Đây được xem là 'ẩn số' thú vị cho mùa phim Tết 2026.

Mở đầu teaser là khung cảnh bình yên của làng chài Yên Hòa vào sớm mai. Dù vậy, sự yên bình đó nhanh chóng bị chấm dứt với câu nói thẳng thừng của Ngọc (Phương Anh Đào) dành cho Hồng (Tuấn Trần): “Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như là một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân”.

Lần lượt, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh nhẹ nhàng, chữa lành và ngập tràn tình cảm. Đặc biệt hơn, khán giả còn được thấy ông Vinh (nghệ sĩ Trung Dân) đang chăm sóc bé Tô (Mì Gói) trong bộ trang phục truyền thống.

Ngay sau những giây phút ấm áp đó, không khí của đoạn phim đột ngột chuyển hướng. Khán giả phát hiện ra rằng, Ngọc đang trong một cuộc chạy trốn. Cô không chỉ chạy khỏi quá khứ, mà còn chạy khỏi nỗi đau và bí mật của chính mình.

"Cú twist” dần lộ diện khi Hồng đuổi theo ông Thiên - nhân vật phản diện, do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Sau đó, hình ảnh Ngọc lặng lẽ lên xe ở một bến cảng tối mịt, khiến không khí lắng xuống. Phân cảnh cuối cùng của teaser là cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ngọc và ông Thiên. Ngọc cầm dao, gương mặt run rẩy nhưng ánh mắt lại rực sáng một nỗi quyết tâm.

Thông qua teaser, Phương Anh Đào mang đến một hình ảnh người phụ nữ nhiều lớp cảm xúc. Nhân vật của cô được khắc họa là người mẹ đơn thân vừa mạnh mẽ, vừa tổn thương, có sợ hãi nhưng cũng đầy đầy tình mẫu tử thiêng liêng.

Tuấn Trần gây tò mò khi ẩn chứa nhiều hơn vẻ bề ngoài sáng sủa, khiến khán giả không thể đoán được anh là ân nhân, người đồng hành hay kẻ chen giữa cuộc đời Ngọc. Quách Ngọc Ngoan đánh dấu màn trở lại ấn tượng với ánh nhìn lạnh lẽo, giọng thoại đầy uy lực, khắc họa một phản diện vừa đáng sợ, vừa mê hoặc.

Phim không chỉ hứa hẹn là một câu chuyện phim Tết hài hước hay kịch tính đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và chữa lành, giữa bản năng và tình thương.

Với một dàn diễn viên quy tụ đầy đủ cả thực lực lẫn cá tính, đặc biệt là những gương mặt đã trở thành "bảo chứng phòng vé” của nhiều mùa phim Tết trước, Báu vật trời cho dần trở thành cái tên sáng giá trong danh sách những bộ phim được mong đợi nhất dịp Tết 2026.