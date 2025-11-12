Sinh viên FPT thể hiện tình yêu âm nhạc truyền thống qua MV tri ân thầy cô nhân Ngày 20/11

SVO - Nhân dịp 'Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11', nhóm sinh viên trường ĐH FPT đã cho ra mắt MV cover ca khúc 'Người gieo mầm xanh', phiên bản hòa tấu 7 nhạc cụ truyền thống. Sản phẩm được xem là món quà đặc biệt gửi tặng các thầy cô, đồng thời lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc trong giới trẻ.

MV được công bố ngày 10/11 trên các nền tảng số, mang đến hình ảnh thanh xuân học đường tươi sáng cùng giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhưng được thể hiện hoàn toàn bằng các nhạc cụ truyền thống: Đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, nhị, đàn tranh, sáo trúc và trống. Đây cũng là 7 loại nhạc cụ đang được giảng dạy trong chương trình chính khóa tại trường ĐH FPT.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, nhóm sinh viên đã chủ động gửi thư xin phép nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Nhạc sĩ cùng ê kíp bày tỏ sự ủng hộ, khi biết dự án được thực hiện với mục đích tri ân thầy cô và tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam.

“Các thành viên trong nhóm tụi mình đều không học chuyên về âm nhạc, nhưng được học môn Nhạc cụ truyền thống trong chương trình chính khóa. Từ đó, tụi mình yêu thích, tự luyện tập thêm để có thể chơi thành thạo và thực hiện MV này như một lời tri ân ý nghĩa gửi tới các thầy cô nhân ngày 20/11”, Nguyễn Phước Hoài An (đại diện nhóm sinh viên tham gia MV) chia sẻ.

Dù không phải sinh viên nghệ thuật, nhóm vẫn đảm nhận toàn bộ phần thể hiện, thu âm và ghi hình tại trường ĐH FPT Hà Nội. Những thước phim sân trường, lớp học, tình bạn và màu áo trắng tinh khôi hòa cùng âm thanh mộc mạc của nhạc cụ dân tộc đã tạo nên bức tranh âm nhạc vừa trong trẻo, vừa gợi hoài niệm.

Theo chị Nguyễn Thu Thuỷ - Chủ nhiệm Bộ môn Âm nhạc truyền thống, trường ĐH FPT, MV cover ca khúc Người gieo mầm xanh là kết quả của quá trình rèn luyện và đam mê nghiêm túc của sinh viên trường ĐH FPT: “Các bạn không chỉ học để biết, mà còn tìm cách ứng dụng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt theo cách rất riêng của thế hệ Gen Z: Sáng tạo, tự tin và đầy cảm xúc”.

Phân cảnh cuối của MV, khi nhóm sinh viên cùng hòa tấu trong khung cảnh thầy trò đầy ấm áp đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Nhiều khán giả trẻ cho biết, họ “bất ngờ và xúc động” khi âm nhạc truyền thống được thể hiện một cách mới mẻ, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Việt.

Trước đó, sinh viên trường ĐH FPT đã có nhiều hoạt động nhằm lan tỏa âm nhạc dân tộc như: Dự án đưa nhạc cụ truyền thống vào các trường THPT, cuộc thi Nhạc cụ truyền thống, hay MV Thiên Âm, sản phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “MV hòa tấu nhạc cụ truyền thống có số lượng người tham gia biểu diễn nhiều nhất Việt Nam” (1.350 sinh viên, xác lập ngày 24/8/2023).

MV Người gieo mầm xanh vì thế không chỉ là một sản phẩm tri ân, mà còn thể hiện nỗ lực của sinh viên FPT trong việc gìn giữ và làm mới văn hóa truyền thống Việt Nam, khẳng định tinh thần “không chuyên nhưng dám chơi” của thế hệ trẻ, dám thử, dám sáng tạo và biết tri ân bằng chính giá trị văn hóa dân tộc.