Á vương Phạm Văn Quốc gây bất ngờ khi trở lại tìm kiếm cơ hội đi thi quốc tế

Văn Sơn
SVO - Xuất hiện tại vòng casting offline cuộc thi 'Manhunt Vietnam' khu vực miền Nam, Á vương 'Mister asian International 2022' Phạm Văn Quốc thu hút sự quan tâm của công chúng bên cạnh dàn thí sinh.

Bên cạnh một số thí sinh mới, nhiều gương mặt quen cũng góp mặt để tìm kiếm cơ hội toả sáng tại cuộc thi. Nổi bật là Á vương Mister asian International 2022 Phạm Văn Quốc. Nói về lý do dự thi, nam người mẫu cho biết, anh thấy phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

img-20251112-062940.jpg

“Tôi thấy mình có lợi thế về chiều cao, hình thể, kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng tại cuộc thi và đại diện Việt Nam thi quốc tế để khẳng định bản thân trong nghề người mẫu”, anh nói.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International.

1000038286.jpg

Chủ tịch cuộc thi Manhunt Vietnam Chu Tấn Văn cho rằng, không có sự ưu ái nào dành cho những gương mặt cũ tham gia tại cuộc thi năm nay: “Một ứng viên mới nhưng đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi thì họ vẫn có cơ hội. Vì thế, cơ hội dành cho người chiến thắng vẫn còn là một ẩn số”.

img-20251112-062831.jpg

Trong mùa đầu tiên tổ chức, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh đến từ các ngành nghề khác nhau, với chất lượng đồng đều, hình thể đẹp. Ông Chu Tấn Văn cho biết: “Với cuộc thi trong nước dành cho nam vương, tiêu chí của tôi không quá khắt khe. Nhưng để chọn một đại diện thi quốc tế để đấu với các nước khác thì cần kỹ lưỡng hơn. Không chỉ ngoại hình, sắc đẹp mà các bạn còn phải có ngoại ngữ, biết thể hiện trí tuệ và mục tiêu cụ thể”.

1000038282.jpg

Là người đại diện Việt Nam tại Manhunt International 2025 và đoạt danh hiệu Á vương 4, Vũ Linh hiểu được tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Anh muốn các thí sinh hãy chuẩn bị một tinh thần chuyên nghiệp, ngoại hình chỉn chu, trao dồi các kỹ năng để toả sáng nhất có thể.

img-20251112-062842.jpg

Hoa hậu Thu Uyên cho rằng, bên cạnh yếu tố ngoại hình thì nội lực, năng lượng bên trong của các thí sinh là điều cô quan tâm. “Nam vương không chỉ hội tụ các yếu tố như nhan sắc, trình diễn mà khi các bạn xuất hiện phải thật tự tin và toả sáng trước tất cả mọi người”, "nàng Hậu" nói.

Manhunt Vietnam 2025 lần đầu tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

1000038285.jpg

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm: Thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ, nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Văn Sơn
