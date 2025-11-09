Phản ứng của một 'sao nữ' đình đám 'ăn cú lừa' của dàn cast 'Running man Vietnam' khiến khán giả bất ngờ

SVO - Tập 6 của 'Running man Vietnam' mùa 3 mang tên 'Huyền thoại già gân' là chuyến hành trình của các thành viên quay ngược lại quá khứ, tìm về với thanh xuân và ký ức của tuổi trẻ. Kịch bản tập này là một bộ phim đầy 'plot twist', đưa khán giả bước vào một 'viện dưỡng lão' ngập tiếng cười và những cú lừa ngoạn mục.

Trong tập này mở đầu cho cuộc đua Hồi 2: Sắc. Thông điệp của phần này chính là thời gian có thể lấy đi sắc, nhưng không thể dập tắt tinh thần trẻ trung yêu đời trong mỗi người. Tại đây, các nghệ sĩ Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P hóa thân thành các cụ chào đón khách mời “già gân” Minh Hằng.

Theo truyền thống Running man, mỗi tập là một “cuộc đời” mới và lần này, vai trò gián điệp được trao cho khách mời Minh Hằng. Nhiệm vụ ẩn của cô là xâm nhập vào "Viện dưỡng lão R", vượt qua các thử thách để đạt được danh hiệu "Huyền thoại già gân".

Đặc biệt, trong cuộc đua xé bảng tên, Minh Hằng phải tìm ra được một gián điệp đang trà trộn trong các thành viên. Thực chất, đây là một "cái bẫy", được ê kíp chương trình bắt tay cùng 7 thành viên chính lừa khách mời. Trong khi, Minh Hằng hí hửng tưởng mình nắm quyền kiểm soát cuộc chơi thì dàn cast chính âm thầm cử Quang Trung vào vai “gián điệp giả”, phá ngược khách mời.

Dàn cast lần lượt trải qua các nhiệm vụ như Giải mã ký ức thanh xuân, Ca khúc thanh xuân và Xé bảng tên giành "Huy hiệu già gân". Trận chiến xé bảng tên lần này trở thành một vở kịch đúng nghĩa. Toàn bộ dàn cast được giao nhiệm vụ “giả vờ thua để Minh Hằng thắng”, nhưng thật ra là cùng nhau “giăng bẫy” để cô tự xé bảng tên của chính mình.

Quang Trung diễn vai đồng minh xuất sắc, phối hợp cùng Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và các thành viên khác trong kế hoạch đánh lừa Minh Hằng. Những pha mèo vờn chuột, giả vờ hỗ trợ rồi “bẻ kèo” phút chót khiến cuộc đua nghẹt thở đến tận giây cuối.

Sau khi xé được 6 bảng tên liên tiếp, Minh Hằng hả hê ăn mừng cho đến khi phát hiện chính mình mới là "con mồi" cuối cùng. Khoảnh khắc "bật ngửa” của cô khiến người xem vừa thương, vừa không nhịn được cười.

Khi sự thật được tiết lộ, Minh Hằng không giấu được vẻ “đứng hình”, trong khi dàn cast ôm bụng cười lăn lộn. Trấn Thành kết lại bằng một câu nói đi vào lịch sử: “Đây là Running man, chứ không phải "Ngu si man" để em một mình xé hết chúng tôi".