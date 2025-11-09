Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Phản ứng của một 'sao nữ' đình đám 'ăn cú lừa' của dàn cast 'Running man Vietnam' khiến khán giả bất ngờ

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tập 6 của 'Running man Vietnam' mùa 3 mang tên 'Huyền thoại già gân' là chuyến hành trình của các thành viên quay ngược lại quá khứ, tìm về với thanh xuân và ký ức của tuổi trẻ. Kịch bản tập này là một bộ phim đầy 'plot twist', đưa khán giả bước vào một 'viện dưỡng lão' ngập tiếng cười và những cú lừa ngoạn mục.

Trong tập này mở đầu cho cuộc đua Hồi 2: Sắc. Thông điệp của phần này chính là thời gian có thể lấy đi sắc, nhưng không thể dập tắt tinh thần trẻ trung yêu đời trong mỗi người. Tại đây, các nghệ sĩ Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P hóa thân thành các cụ chào đón khách mời “già gân” Minh Hằng.

rnm3-eps6-tcbc-31.jpg

Theo truyền thống Running man, mỗi tập là một “cuộc đời” mới và lần này, vai trò gián điệp được trao cho khách mời Minh Hằng. Nhiệm vụ ẩn của cô là xâm nhập vào "Viện dưỡng lão R", vượt qua các thử thách để đạt được danh hiệu "Huyền thoại già gân".

0de85dcd-ffb7-4506-b7a8-20962e5351c5.jpg

Đặc biệt, trong cuộc đua xé bảng tên, Minh Hằng phải tìm ra được một gián điệp đang trà trộn trong các thành viên. Thực chất, đây là một "cái bẫy", được ê kíp chương trình bắt tay cùng 7 thành viên chính lừa khách mời. Trong khi, Minh Hằng hí hửng tưởng mình nắm quyền kiểm soát cuộc chơi thì dàn cast chính âm thầm cử Quang Trung vào vai “gián điệp giả”, phá ngược khách mời.

20cc0d36-5027-49e5-85f5-3739485040c7.jpg

Dàn cast lần lượt trải qua các nhiệm vụ như Giải mã ký ức thanh xuân, Ca khúc thanh xuânXé bảng tên giành "Huy hiệu già gân". Trận chiến xé bảng tên lần này trở thành một vở kịch đúng nghĩa. Toàn bộ dàn cast được giao nhiệm vụ “giả vờ thua để Minh Hằng thắng”, nhưng thật ra là cùng nhau “giăng bẫy” để cô tự xé bảng tên của chính mình.

690046f6-8b34-4f0e-9648-975e042296c6.jpg

Quang Trung diễn vai đồng minh xuất sắc, phối hợp cùng Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và các thành viên khác trong kế hoạch đánh lừa Minh Hằng. Những pha mèo vờn chuột, giả vờ hỗ trợ rồi “bẻ kèo” phút chót khiến cuộc đua nghẹt thở đến tận giây cuối.

3950e234-fb18-4fe6-8f28-bccfb5c5a761.jpg

Sau khi xé được 6 bảng tên liên tiếp, Minh Hằng hả hê ăn mừng cho đến khi phát hiện chính mình mới là "con mồi" cuối cùng. Khoảnh khắc "bật ngửa” của cô khiến người xem vừa thương, vừa không nhịn được cười.

6997ec1d-30ce-4781-bf16-262b26278e42.jpg

Khi sự thật được tiết lộ, Minh Hằng không giấu được vẻ “đứng hình”, trong khi dàn cast ôm bụng cười lăn lộn. Trấn Thành kết lại bằng một câu nói đi vào lịch sử: “Đây là Running man, chứ không phải "Ngu si man" để em một mình xé hết chúng tôi".

Văn Sơn
#Running Man Vietnam #Running Man Vietnam mùa 3 #Trấn Thành #Minh Hằng #Ninh Dương Lan Ngọc #Liên Bỉnh Phát #Anh Tú Atus #Quang Tuấn #Quang Trung #Quân A.P

Xem thêm

Cùng chuyên mục