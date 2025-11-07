Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau thành công của ca khúc 'let me go', giọng ca KIMLONG trở lại đường đua âm nhạc với MV độc lạ có độ dài 10 phút

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - KIMLONG vừa chính thức ra mắt EP đầu tay 'bitter' gồm intro '2020' và ba ca khúc 'Ngày dài vắng em', 'Nói anh nghe' và 'Let me go'. Các ca khúc đưa người nghe bước vào hành trình cảm xúc đầy chân thật về tình yêu, nơi 'đắng' không chỉ là 'gia vị' của nỗi đau mà còn là dư âm của những khoảnh khắc trưởng thành.

KIMLONG bắt đầu sáng tác và sản xuất âm nhạc từ năm 2021. Anh từng góp mặt trong album Space jam 4 với hai ca khúc nổi bật Người ViệtTình cờ. Anh từng tạo nên "bản hit" Let me go "viral" trên nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

1fa449ae-09be-4540-9ed2-c44ee1e83cb2.jpg

Sau các dự án thành công đó, EP bitter đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của KIMLONG trong âm nhạc, trưởng thành hơn trong tư duy, đa dạng hơn trong thể loại và sâu sắc hơn trong cách kể chuyện. Không chỉ là một ca sĩ, KIMLONG còn đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

24e8f5ad-12d7-4d2c-bb1d-435351502e00.jpg

Khác với các sản phẩm trước, MV bitter được thực hiện dưới dạng "short film" dài 10 phút, kết nối các ca khúc trong EP thành một câu chuyện xuyên suốt. Trong MV, người xem được trải nghiệm một thước phim âm nhạc đầy gay cấn và cảm xúc được đạo diễn bởi Lâm Đạo Đạo. Anh cũng là người đứng sau loạt MV của tlinh, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, RHYDER…

e0e22b5f-1f4f-408d-a203-f9b9e8f70733.jpg

Từ những khung hình trầm buồn trong căn phòng tối đến cảnh bình minh bên bờ biển, nơi KIMLONG đối diện chính mình, MV thể hiện quá trình một người trẻ học cách buông bỏ, chữa lành và tìm lại bản thân sau tổn thương.

6f1baef9-9c65-4805-a63e-2dcde642a18b.jpg

“Trong MV, cảnh quay tại bờ biển chính là phân đoạn KIMLONG thích nhất. Khoảnh khắc bình minh vừa ló dạng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, mang đến cho Long một cảm xúc khó tả đã gây ấn tượng sâu sắc đến tâm trí của mình", KIMLONG chia sẻ.

3c15f317-a9b4-4c67-b85b-11b39486749b.jpg

Trong quá trình quay MV, KIMLONG tiết lộ anh gặp khó khăn vì chứng mất ngủ kéo dài và quá tập trung cho từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn này đã góp phần tạo nên một MV chỉn chu về mặt hình ảnh và cảm xúc.

08ad461c-4cdf-4346-9fd3-8921936efadf.jpg

Cảm hứng của EP đến từ những khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi KIMLONG đối diện với cảm xúc thật nhất của bản thân, giữa những đêm mất ngủ, những ngày dài vắng đi nửa kia và cả những khoảng lặng sau dịch bệnh COVID-19. Chính sự chân thật ấy khiến dự án này trở thành một câu chuyện của cảm xúc, không phô trương, không ồn ào nhưng khiến người nghe đồng cảm sâu sắc.

Bình Nguyễn
#KIMLONG #ca sĩ KIMLONG #Let me go #viral #bản hit #EP bitter

Xem thêm

Cùng chuyên mục