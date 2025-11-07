Sau thành công của ca khúc 'let me go', giọng ca KIMLONG trở lại đường đua âm nhạc với MV độc lạ có độ dài 10 phút

SVO - KIMLONG vừa chính thức ra mắt EP đầu tay 'bitter' gồm intro '2020' và ba ca khúc 'Ngày dài vắng em', 'Nói anh nghe' và 'Let me go'. Các ca khúc đưa người nghe bước vào hành trình cảm xúc đầy chân thật về tình yêu, nơi 'đắng' không chỉ là 'gia vị' của nỗi đau mà còn là dư âm của những khoảnh khắc trưởng thành.

KIMLONG bắt đầu sáng tác và sản xuất âm nhạc từ năm 2021. Anh từng góp mặt trong album Space jam 4 với hai ca khúc nổi bật Người Việt và Tình cờ. Anh từng tạo nên "bản hit" Let me go "viral" trên nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Sau các dự án thành công đó, EP bitter đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của KIMLONG trong âm nhạc, trưởng thành hơn trong tư duy, đa dạng hơn trong thể loại và sâu sắc hơn trong cách kể chuyện. Không chỉ là một ca sĩ, KIMLONG còn đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Khác với các sản phẩm trước, MV bitter được thực hiện dưới dạng "short film" dài 10 phút, kết nối các ca khúc trong EP thành một câu chuyện xuyên suốt. Trong MV, người xem được trải nghiệm một thước phim âm nhạc đầy gay cấn và cảm xúc được đạo diễn bởi Lâm Đạo Đạo. Anh cũng là người đứng sau loạt MV của tlinh, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, RHYDER…

Từ những khung hình trầm buồn trong căn phòng tối đến cảnh bình minh bên bờ biển, nơi KIMLONG đối diện chính mình, MV thể hiện quá trình một người trẻ học cách buông bỏ, chữa lành và tìm lại bản thân sau tổn thương.

“Trong MV, cảnh quay tại bờ biển chính là phân đoạn KIMLONG thích nhất. Khoảnh khắc bình minh vừa ló dạng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, mang đến cho Long một cảm xúc khó tả đã gây ấn tượng sâu sắc đến tâm trí của mình", KIMLONG chia sẻ.

Trong quá trình quay MV, KIMLONG tiết lộ anh gặp khó khăn vì chứng mất ngủ kéo dài và quá tập trung cho từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn này đã góp phần tạo nên một MV chỉn chu về mặt hình ảnh và cảm xúc.

Cảm hứng của EP đến từ những khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi KIMLONG đối diện với cảm xúc thật nhất của bản thân, giữa những đêm mất ngủ, những ngày dài vắng đi nửa kia và cả những khoảng lặng sau dịch bệnh COVID-19. Chính sự chân thật ấy khiến dự án này trở thành một câu chuyện của cảm xúc, không phô trương, không ồn ào nhưng khiến người nghe đồng cảm sâu sắc.