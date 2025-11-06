Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tùng Dương mang giá trị âm nhạc kinh điển đến gần với khán giả trẻ theo cách đặc biệt

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Tùng Dương vừa giới thiệu sản phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên 'The voice - Timeless' dưới định dạng đĩa than (vinyl). Đây là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt như một món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương từ hơn 20 năm qua.

Những năm qua, Tùng Dương có một số album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá như Human, Multiverse, nơi tiếng hát của anh được thỏa sức bung phá trong những không gian âm nhạc mới lạ đầy tính tiên phong (avant-garde).

1000038038.jpg

Lần này, The voice – Timeless đưa tiếng hát của anh trở lại với những gì tinh túy và chắt lọc nhất. Album gồm 8 ca khúc: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy – Minh Đức Hoài Trinh).

1000038035.jpg

Ở đó, vẻ đẹp trong giọng hát song hành cùng những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt. Với dự án này, theo thời gian, giọng hát Tùng Dương đã chứa đầy trải nghiệm. Anh hát đầy thăng hoa trong một không gian âm nhạc đã được dàn dựng một cách đẹp đẽ, giản dị và chân thành.

1000038033.jpg

Đó không chỉ là sự tái hiện những khoảnh khắc vàng son của nhạc Việt qua những tác phẩm kinh điển, mà còn là một cuộc đối thoại xưa và nay, cũ và mới. Trên một nền nhạc rất đẹp, được nhạc sĩ Hồng Kiên soạn rất công phu, mang nhiều tính cổ điển, Tùng Dương thể hiện được những gì tinh túy nhất trong tiếng hát của mình nhưng vẫn cho thấy một sự khác biệt trong cách anh tiếp cận những bài hát đã có đời sống qua nhiều thập niên.

1000038039.jpg

Những bài hát ấy đã có vô số các phiên bản thu âm và trình diễn trước đây, gắn với những tên tuổi lớn của nền ca khúc Việt Nam. Thậm chí, các tác phẩm đó góp phần tạo nên những trường phái trong cách thể hiện nhạc xưa, nhạc bất hủ. Nhưng Tùng Dương đã không để mình bị cuốn theo những phong cách đã định hình, anh tạo ra những không gian cảm xúc mới lạ.

1000038041.jpg

Tương tự như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển vẫn luôn tìm ra những cách diễn giải mới cho các tác phẩm có hàng thế kỷ tuổi đời, Tùng Dương đã khai thác chiều sâu cảm xúc trong những bài hát bằng những trải nghiệm cá nhân trong suốt nhiều năm qua. Tất cả được gom góp, tạo thành những dòng chảy cảm xúc khi dịu dàng êm ái, khi cuồn cuộn mãnh liệt, đem tới những sắc màu khác lạ, phong phú hơn cho một tuyển tập tình ca vốn rất thống nhất về phong cách âm nhạc.

1000038036.png

Album The voice – Timeless sẽ mở đầu cho các sản phẩm âm nhạc tiếp nối, với mục đích giữ gìn những tinh túy trong tiếng hát Tùng Dương và đưa các bài hát bất hủ trở lại với đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách mới mẻ. Những album này sẽ góp phần mở cánh cửa cho thế hệ mới, các khán giả trẻ của hôm nay, đến với các giá trị âm nhạc kinh điển.

THUẬN TÙNG
#The voice – Timeless #Tùng Dương #ca sĩ Tùng Dương #Divo Tùng Dương #khán giả trẻ

