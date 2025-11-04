Danh sách nghệ sĩ dẫn chương trình toàn 'sao' của 'Lễ trao giải MAMA 2025'

Dàn nghệ sĩ gồm: Go Youn Jung, Noh Sang Hyun, Roh Yoon Seo, Park Hyung Sik, Shin Seung Hun, Shin Ye Eun, Shin Hyun Ji, Arden Cho, Ahn Eun Jin, Ahn Hyo Seop, Lee Kwang Soo, Lee Do Hyun, Lee Soo Hyuk, Lee Jun Young, Lee Jun Hyuk, Yim Si Wan, Jang Do Yeon, Jeon Yeo Been, Cho Sae Ho, Jo Yu Ri, Cho Han Gyeol, Ju Ji Hoon, Cha Joo Young, Choi Dae Hoon và Hyeri.
Đây là những tên tuổi đẳng cấp thế giới từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm mục đích lan tỏa sự sôi động vốn có của K-pop trên toàn cầu. Những người trao giải bao gồm những nhân vật chủ chốt đã dẫn dắt sự phát triển toàn cầu của nội dung K-content, những nhân vật hoạt động trong ngành giải trí và những ngôi sao mang trong mình DNA K-pop.
Ju Ji Hoon, Choi Dae Hoon, Lee Joon Hyuk và Jeon Yeo Bin là những diễn viên đã thúc đẩy sự phổ biến toàn cầu của nội dung K-content và thu hút sự chú ý toàn cầu thông qua các tác phẩm đa dạng của họ. Ngoài ra, Jo Se Ho, Jang Do Yeon và Lee Kwang Soo sẽ tham dự lễ trao giải, mang đến nguồn năng lượng tươi vui của nền giải trí K-pop đến với thế giới. Những nghệ sĩ đa tài mang trong mình DNA K-pop, chẳng hạn như Shin Seung Hoon, Im Si Wan, Jo Yu Ri, Park Hyung Sik, Hyeri và Lee Jun Young, cũng sẽ trao giải, góp phần làm tăng thêm sự hoành tráng của sự kiện.
Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày tại Sân vận động Kai Tak của Hồng Kông vào ngày 28 và 29/11. Chủ đề của lễ trao giải năm nay là "UH-HEUNG", mang ý nghĩa kêu gọi hãy trân trọng bản thân và sống đúng với con người thật của mình, bất kể vùng miền hay văn hóa.
Tiêu chí cho những người chiến thắng chung cuộc như sau: Giải thưởng Nghệ sĩ của năm và Hạng mục Nghệ sĩ dựa trên 40% đánh giá của ban giám khảo, 30% lượt nghe trực tuyến/tải xuống (20% tại Hàn Quốc + 10% toàn cầu), 30% doanh số bán album vật lý. Giải thưởng Bài hát của năm và Hạng mục Thể loại dựa trên 40% đánh giá của ban giám khảo, 60% lượt nghe trực tuyến/tải xuống (40% tại Hàn Quốc + 20% toàn cầu). Album của năm dựa trên 40% đánh giá của ban giám khảo, 60% doanh số bán album vật lý (trong số các album bán được ít nhất 1 triệu bản). Video âm nhạc xuất sắc nhất và Vũ đạo xuất sắc nhất dựa trên 100% đánh giá của ban giám khảo. Giải thưởng Nam/Nữ do người hâm mộ bình chọn: Vòng 1: 90% phiếu bầu từ Mnet Plus, 10% phiếu bầu; Vòng 2: 90% phiếu bầu từ Mnet Plus, 10% phiếu bầu. Giải thưởng Lựa chọn của người hâm mộ của năm: 90% phiếu bầu từ Mnet Plus, 10% phiếu bầu, và thêm 10% phiếu bầu thời gian thực từ Mnet Plus. Vòng bình chọn đầu tiên cho Giải thưởng Người hâm mộ Danh sách đề cử sẽ diễn ra đến hết ngày 26/10 lúc 23h59 (giờ Hàn Quốc). 20 nghệ sĩ được chọn từ vòng bình chọn trước cho mỗi hạng mục Nam do người hâm mộ bình chọn và Nữ do người hâm mộ bình chọn sẽ bước vào vòng bình chọn thứ hai, diễn ra từ 18h (giờ Hàn Quốc), ngày 30/10 đến 23h59 (giờ Hàn Quốc), ngày 10/11. Để đủ điều kiện, nhạc phẩm phải được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025.