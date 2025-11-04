Danh sách nghệ sĩ dẫn chương trình toàn 'sao' của 'Lễ trao giải MAMA 2025'

Dàn nghệ sĩ gồm: Go Youn Jung, Noh Sang Hyun, Roh Yoon Seo, Park Hyung Sik, Shin Seung Hun, Shin Ye Eun, Shin Hyun Ji, Arden Cho, Ahn Eun Jin, Ahn Hyo Seop, Lee Kwang Soo, Lee Do Hyun, Lee Soo Hyuk, Lee Jun Young, Lee Jun Hyuk, Yim Si Wan, Jang Do Yeon, Jeon Yeo Been, Cho Sae Ho, Jo Yu Ri, Cho Han Gyeol, Ju Ji Hoon, Cha Joo Young, Choi Dae Hoon và Hyeri.

Đây là những tên tuổi đẳng cấp thế giới từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm mục đích lan tỏa sự sôi động vốn có của K-pop trên toàn cầu. Những người trao giải bao gồm những nhân vật chủ chốt đã dẫn dắt sự phát triển toàn cầu của nội dung K-content, những nhân vật hoạt động trong ngành giải trí và những ngôi sao mang trong mình DNA K-pop.

Ju Ji Hoon, Choi Dae Hoon, Lee Joon Hyuk và Jeon Yeo Bin là những diễn viên đã thúc đẩy sự phổ biến toàn cầu của nội dung K-content và thu hút sự chú ý toàn cầu thông qua các tác phẩm đa dạng của họ. Ngoài ra, Jo Se Ho, Jang Do Yeon và Lee Kwang Soo sẽ tham dự lễ trao giải, mang đến nguồn năng lượng tươi vui của nền giải trí K-pop đến với thế giới. Những nghệ sĩ đa tài mang trong mình DNA K-pop, chẳng hạn như Shin Seung Hoon, Im Si Wan, Jo Yu Ri, Park Hyung Sik, Hyeri và Lee Jun Young, cũng sẽ trao giải, góp phần làm tăng thêm sự hoành tráng của sự kiện.

Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày tại Sân vận động Kai Tak của Hồng Kông vào ngày 28 và 29/11. Chủ đề của lễ trao giải năm nay là "UH-HEUNG", mang ý nghĩa kêu gọi hãy trân trọng bản thân và sống đúng với con người thật của mình, bất kể vùng miền hay văn hóa.