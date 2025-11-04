Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Công chúa đi feat' tlinh 'xuất ngoại', hợp tác cùng rapper hàng đầu Malaysia

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không chỉ hợp tác về âm nhạc, MV 'POLITE' của SonaOne và tlinh còn là dự án được chính tay Kiên Ứng thực hiện.

Bản demo POLITE đã được SonaOne ấp ủ từ năm 2020. Nhưng khi ấy, anh vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. Tưởng như không có mối liên hệ, nhưng chính đội ngũ của nam rapper này đã đề xuất tlinh - khi ấy là một cái tên ấn tượng bước ra từ Rap Việt mùa 1. Cô là "mảnh ghép hoàn hảo" còn thiếu của ca khúc này.

1000038005.jpg

Để biến màn hợp tác này thành hiện thực, SonaOne đã nhiều lần bay đến TP. HCM để làm việc trực tiếp cùng tlinh. Bài hát là sự giao thoa văn hóa khi được thể hiện bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Malaysia.

1000038001.jpg

Lời bài hát được viết như một cuộc đối thoại thẳng thắn, "bóc tách" tâm lý của cả hai phía. Đặc biệt, đoạn điệp khúc do cả hai nghệ sĩ cùng thể hiện chính là khoảnh khắc "vỡ oà" của người phải chịu đựng sự im lặng ấy.

1000038004.jpg

Điểm nhấn "đắt giá" của dự án chính là MV với sự có mặt của cả SonaOne và tlinh. Không chỉ thu âm, SonaOne đã quyết định bay sang Việt Nam để thực hiện toàn bộ MV. Đây cũng là MV quốc tế chính thức đầu tiên của SonaOne được quay tại Việt Nam.

1000038002.jpg

Toàn bộ MV được thực hiện bởi 100% ê kíp sản xuất người Việt, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Kiên Ứng. Điều này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của SonaOne và ê kíp dành cho các nhà sáng tạo hàng đầu Việt Nam.

1000038003.jpg

Ngay từ khi công bố, dự án đã được truyền thông nước ngoài "để mắt". Rapper tlinh được báo chí nước bạn ưu ái gọi là "tiếng nói hàng đầu thế hệ âm nhạc mới", "ngôi sao định hình âm nhạc" hay "nghệ sĩ nữ số 1 Spotify Việt Nam".

1000038000.jpg

Màn hợp tác trong dự án POLITE chính là bước đi vững chắc, khẳng định vị thế "ngôi sao thế hệ mới" của tlinh tại thị trường âm nhạc Việt Nam, sẵn sàng vươn ra quốc tế.

Bình Nguyễn
#Hợp tác quốc tế trong âm nhạc #Dự án âm nhạc đa ngôn ngữ #Sáng tạo âm nhạc Việt Nam #Phát triển sự nghiệp của tlinh #Xu hướng hợp tác nghệ sĩ Việt Nam và Malaysia #Ảnh hưởng của Rap Việt đến sự nghiệp #Quá trình sản xuất MV quốc tế #Đóng góp của đội ngũ Việt Nam trong sản xuất âm nhạc #Vị thế và tầm ảnh hưởng của tlinh trên thị trường quốc tế

