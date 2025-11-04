'Công chúa đi feat' tlinh 'xuất ngoại', hợp tác cùng rapper hàng đầu Malaysia

SVO - Không chỉ hợp tác về âm nhạc, MV 'POLITE' của SonaOne và tlinh còn là dự án được chính tay Kiên Ứng thực hiện.

Bản demo POLITE đã được SonaOne ấp ủ từ năm 2020. Nhưng khi ấy, anh vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. Tưởng như không có mối liên hệ, nhưng chính đội ngũ của nam rapper này đã đề xuất tlinh - khi ấy là một cái tên ấn tượng bước ra từ Rap Việt mùa 1. Cô là "mảnh ghép hoàn hảo" còn thiếu của ca khúc này.

Để biến màn hợp tác này thành hiện thực, SonaOne đã nhiều lần bay đến TP. HCM để làm việc trực tiếp cùng tlinh. Bài hát là sự giao thoa văn hóa khi được thể hiện bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Malaysia.

Lời bài hát được viết như một cuộc đối thoại thẳng thắn, "bóc tách" tâm lý của cả hai phía. Đặc biệt, đoạn điệp khúc do cả hai nghệ sĩ cùng thể hiện chính là khoảnh khắc "vỡ oà" của người phải chịu đựng sự im lặng ấy.

Điểm nhấn “đắt giá” của dự án chính là MV với sự có mặt của cả SonaOne và tlinh. Không chỉ thu âm, SonaOne đã quyết định bay sang Việt Nam để thực hiện toàn bộ MV. Đây cũng là MV quốc tế chính thức đầu tiên của SonaOne được quay tại Việt Nam.

Toàn bộ MV được thực hiện bởi 100% ê kíp sản xuất người Việt, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Kiên Ứng. Điều này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của SonaOne và ê kíp dành cho các nhà sáng tạo hàng đầu Việt Nam.

Ngay từ khi công bố, dự án đã được truyền thông nước ngoài "để mắt”. Rapper tlinh được báo chí nước bạn ưu ái gọi là "tiếng nói hàng đầu thế hệ âm nhạc mới", "ngôi sao định hình âm nhạc" hay "nghệ sĩ nữ số 1 Spotify Việt Nam".

Màn hợp tác trong dự án POLITE chính là bước đi vững chắc, khẳng định vị thế "ngôi sao thế hệ mới" của tlinh tại thị trường âm nhạc Việt Nam, sẵn sàng vươn ra quốc tế.