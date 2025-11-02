Kình ngư từng giành được 25 huy chương vàng SEA Games Ánh Viên khiến 'dàn sao' Việt 'khóc ròng'

SVO - Trong tập mới nhất của 'Running man Vietnam' mùa 3, khán giả tiếp tục hành trình phiêu lưu giữa hai đội Hải Nam và Hải Nữ, với chủ đề 'Tín hiệu sóng siêu âm'. Trong đó, màn góp mặt của kình ngư Ánh Viên mang đến nhiều ấn tượng cho người xem.

Trong phần chơi “ghế bật bay” của Running man Vietnam mùa 3 mang đến hàng loạt khoảnh khắc vừa hồi hộp, vừa “cười ra nước mắt”. Quang Tuấn là người bị dự đoán là “yếu tâm lý nhất đội” lại xuất sắc oẳn tù tì thắng Ánh Viên nhiều lần, khiến cả trường quay ngỡ ngàng.

Đến lượt Trấn Thành, không khí lại bùng nổ. Vừa ngồi lên ghế, anh không quên pha trò: “Liệu có thí sinh nào mập quá, máy bật không nổi không?”. Và điều lo lắng đó đã trở thành hiện thực. Khi ghế bật, “bò biển” Trấn Thành rơi chậm hơn hẳn các thành viên khác, tạo ra cú tiếp nước “chấn động”, làm nước tung trắng xóa.

Khoảnh khắc vừa “đau tim” vừa “cười lăn” này nhanh chóng trở thành điểm nhấn giải trí của tập, chứng minh Running man Vietnam vẫn giữ trọn phong độ trong việc biến những thử thách đơn giản trở nên kịch tính và đậm chất hài hước.

Sau 6 lượt đấu đầy căng thẳng, đội Hải Nam xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4–2. Với lợi thế dẫn điểm, đội thắng được quyền chỉ định hai thành viên của đối thủ để thực hiện lượt cướp ngọc trai, trong khi đội thua chỉ có một lượt lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, trong pha “đoán ngọc” quyết định, cả hai đội đều trượt mục tiêu, khiến toàn bộ số ngọc trai được giữ nguyên, không đội nào mất mát hay thu thêm chiến lợi phẩm.

Trò chơi “Thu thập vật phẩm” là màn thi đồng đội đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp và tinh thần đoàn kết. Các thành viên phải kẹp quả bóng giữa người với người, di chuyển qua chướng ngại vật và thu thập vật phẩm được giấu dọc đường. Hải Nữ giành chiến thắng nhiệm vụ này, không quên trêu đùa chiến thuật “nhiệt huyết nhưng chậm chạp” của đội Trấn Thành.

Ở màn xé bảng tên, Ánh Viên trở thành “nỗi khiếp sợ” thật sự với thể lực của nữ vận động viên sở hữu 25 Huy chương Vàng SEA Games. Quân A.P dùng quyền “phóng to bảng tên” cho Liên Bỉnh Phát, mở đường cho Ánh Viên tung đòn quyết định.

Đặc biệt, Đông Nhi gây ấn tượng mạnh khi là thành viên cuối cùng của đội Hải Nam trụ lại đến phút chót. Lợi thế “cột hơi dài” giúp nữ ca sĩ bảo toàn “sinh mạng” trong gang tấc.

Dù cuối cùng thua trước Quân A.P và Hậu Hoàng, Đông Nhi vẫn được đồng đội tung hô là “nữ chiến binh quả cảm” của đội. Kết quả chung cuộc, đội Hải Nữ xuất sắc giành chiến thắng, mang về quả bóng Running danh giá.