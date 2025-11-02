Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Kình ngư từng giành được 25 huy chương vàng SEA Games Ánh Viên khiến 'dàn sao' Việt 'khóc ròng'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong tập mới nhất của 'Running man Vietnam' mùa 3, khán giả tiếp tục hành trình phiêu lưu giữa hai đội Hải Nam và Hải Nữ, với chủ đề 'Tín hiệu sóng siêu âm'. Trong đó, màn góp mặt của kình ngư Ánh Viên mang đến nhiều ấn tượng cho người xem.

Trong phần chơi “ghế bật bay” của Running man Vietnam mùa 3 mang đến hàng loạt khoảnh khắc vừa hồi hộp, vừa “cười ra nước mắt”. Quang Tuấn là người bị dự đoán là “yếu tâm lý nhất đội” lại xuất sắc oẳn tù tì thắng Ánh Viên nhiều lần, khiến cả trường quay ngỡ ngàng.

rnm3-eps5-tcbc-01.jpg

Đến lượt Trấn Thành, không khí lại bùng nổ. Vừa ngồi lên ghế, anh không quên pha trò: “Liệu có thí sinh nào mập quá, máy bật không nổi không?”. Và điều lo lắng đó đã trở thành hiện thực. Khi ghế bật, “bò biển” Trấn Thành rơi chậm hơn hẳn các thành viên khác, tạo ra cú tiếp nước “chấn động”, làm nước tung trắng xóa.

rnm3-eps5-tcbc-17.jpg

Khoảnh khắc vừa “đau tim” vừa “cười lăn” này nhanh chóng trở thành điểm nhấn giải trí của tập, chứng minh Running man Vietnam vẫn giữ trọn phong độ trong việc biến những thử thách đơn giản trở nên kịch tính và đậm chất hài hước.

rnm3-eps5-tcbc-02-1.jpg

Sau 6 lượt đấu đầy căng thẳng, đội Hải Nam xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4–2. Với lợi thế dẫn điểm, đội thắng được quyền chỉ định hai thành viên của đối thủ để thực hiện lượt cướp ngọc trai, trong khi đội thua chỉ có một lượt lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, trong pha “đoán ngọc” quyết định, cả hai đội đều trượt mục tiêu, khiến toàn bộ số ngọc trai được giữ nguyên, không đội nào mất mát hay thu thêm chiến lợi phẩm.

rnm3-eps5-tcbc-08.jpg

Trò chơi “Thu thập vật phẩm” là màn thi đồng đội đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp và tinh thần đoàn kết. Các thành viên phải kẹp quả bóng giữa người với người, di chuyển qua chướng ngại vật và thu thập vật phẩm được giấu dọc đường. Hải Nữ giành chiến thắng nhiệm vụ này, không quên trêu đùa chiến thuật “nhiệt huyết nhưng chậm chạp” của đội Trấn Thành.

rnm3-eps5-tcbc-25.jpg

Ở màn xé bảng tên, Ánh Viên trở thành “nỗi khiếp sợ” thật sự với thể lực của nữ vận động viên sở hữu 25 Huy chương Vàng SEA Games. Quân A.P dùng quyền “phóng to bảng tên” cho Liên Bỉnh Phát, mở đường cho Ánh Viên tung đòn quyết định.

rnm3-eps5-tcbc-19.jpg

Đặc biệt, Đông Nhi gây ấn tượng mạnh khi là thành viên cuối cùng của đội Hải Nam trụ lại đến phút chót. Lợi thế “cột hơi dài” giúp nữ ca sĩ bảo toàn “sinh mạng” trong gang tấc.

rnm3-eps5-tcbc-03.jpg

Dù cuối cùng thua trước Quân A.P và Hậu Hoàng, Đông Nhi vẫn được đồng đội tung hô là “nữ chiến binh quả cảm” của đội. Kết quả chung cuộc, đội Hải Nữ xuất sắc giành chiến thắng, mang về quả bóng Running danh giá.

Bình Nguyễn
#Vận động viên Ánh Viên #Kình ngư Ánh Viên #Ánh Viên #Đông Nhi #SEA Games #Quân A.P #Liên Bỉnh Phát #Trấn Thành #Running man Vietnam mùa 3 #Running Man Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục