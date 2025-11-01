Sydney Sweeney và Amanda Seyfried kết hợp đầy drama trong phim, 'ngôi sao' Thái Lan Orm Kornnaphat tái ngộ khán giả Việt

SVO - Những tình huống đậm tính drama lẫn hài hước trở thành 'gia vị' bất ngờ cho nhiều bộ phim ra rạp mùa cuối năm 2025.

Hai "ngôi sao" Hollywood cùng hội ngộ

Mùa Giáng sinh năm nay, phim Cô hầu gái - The Housemaid với sự tham gia của Sydney Sweeney và Amanda Seyfried dự kiến sẽ đổ bộ rạp Việt. Thuộc thể loại bí ẩn - giật gân, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy nhất toàn cầu cùng tên của tác giả Freida McFadden, chỉ đạo bởi đạo diễn Paul Feig.

Đạo diễn này từng quen thuộc với khán giả khi cầm trịch hàng loạt tựa phim đình đám như series The office, A simple favor hay Last Christmas. Cô hầu gái xoay quanh câu chuyện của Millie (Sydney Sweeney), một cô gái trẻ cố gắng chạy trốn khỏi quá khứ bằng cách trở thành bảo mẫu cho một cặp đôi giàu có. Nhưng ngay khi cô chuyển vào sống chung và bắt đầu công việc "trong mơ", sự thật dần được hé lộ.

Khi ra mắt, đoạn trailer của Cô hầu gái nhận nhiều lời khen từ khán giả bởi nhịp độ nhanh, phong cách dựng phim đầy cuốn hút mà không hề hé lộ quá nhiều về cốt truyện của tiểu thuyết gốc, giữ nguyên sự tò mò và hứng thú cho khán giả.

Hàng loạt các phân đoạn đầy căng thẳng và quyến rũ, từng cái liếc mắt cho đến những câu thoại đầy ẩn ý, tất cả hứa hẹn một trò chơi đầy cám dỗ của bí mật, quyền lực và tình yêu cho màn ảnh dịp cuối năm.

Bên cạnh hai minh tinh xinh đẹp của Hollywood, phim còn có sự tham gia của tài tử Brandon Sklenar và Michele Morrone.

Sở hữu dàn diễn viên cực "hút mắt" và "nóng bỏng" cùng một cốt truyện bất ngờ đến phút cuối cùng, Cô hầu gái chắc chắn sẽ là điểm hẹn đầy thu hút tại phòng vé dịp cuối năm.

"Ngôi sao" của The secret of us đầy hài hước trong phim mới

Sau thành công vang dội của bộ phim The secret of us, "ngôi sao" Thái Lan Orm Kornnaphat chuẩn bị tái ngộ khán giả Việt trong một dự án điện ảnh đặc biệt.

Bộ phim điện ảnh đầu tay của cô mang tên Sư thầy gặp sư lầy đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Bộ phim xoay quanh hành trình của một sư thầy Thái Lan cùng ba đồ đệ sang Nhật Bản, nơi họ gặp một nhà sư Nhật được cử đến hỗ trợ. Chuỗi tình huống dở khóc dở cười cũng nảy sinh từ đây khi hai bên phải đối mặt với những khác biệt trong văn hóa, đồng thời giải quyết một vấn đề quan trọng liên quan đến hôn nhân.

Phim được phát hành tại Việt Nam giúp khán giả thấy Orm Kornnaphat trong thời điểm cô vừa bắt đầu hành trình diễn xuất chuyên nghiệp. Từ “bé liên” ngọt ngào trong series truyền hình, "ngôi sao" này được mong đợi sẽ mang đến một diện mạo khác trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, việc Orm Kornnaphat góp mặt trong Sư thầy gặp sư lầy cũng là điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh cô đang ở giai đoạn đỉnh cao của danh tiếng tại Việt Nam.

Dù ra mắt trước "cú hit" The secret of us, vai diễn này vẫn mang đến sự duyên dáng, khả năng ứng biến và nắm bắt cảm xúc khéo léo của nữ diễn viên.

Drama gia đình tinh hoa đáng xem nhất mùa này

Đạo diễn Jan Komasa mang đến màn ảnh rộng tác phẩm mới Bí mật sau bữa tiệc, có nhan đề gốc là Anniversary. Đây là một câu chuyện nhỏ trong không gian gia đình, với góc nhìn mở rộng ra toàn cảnh xã hội đương đại. Một bữa tiệc gia đình tưởng chừng là nơi kết nối, hóa ra lại là nơi những mâu thuẫn tích tụ suốt nhiều năm bùng nổ, phơi bày mọi rạn nứt giữa các thế hệ, các hệ giá trị và cả những niềm tin chính trị đối nghịch.

Điều khiến Bí mật sau bữa tiệc trở thành tác phẩm đậm tính thời đại nằm ở cách nó khắc họa những vết nứt trong gia đình như hình ảnh thu nhỏ của sự hỗn loạn xã hội. Bữa tiệc kỷ niệm trở thành một chiến trường của niềm tin và định kiến: Một bên là người mẹ chồng thông tuệ, cứng rắn, với chính kiến riêng và một bên là cô con dâu sắc sảo, với tư tưởng cấp tiến.

Một trong những yếu tố giúp bộ phim đạt sức nặng chính là dàn diễn viên. Diane Lane trong trong vai người mẹ, mang đến một màn trình diễn nhiều lớp lang. Kyle Chandler hóa thân vào vai người chồng đầy cảm thông, nỗ lực bảo vệ gia đình trước những xung đột ngày một lớn.

Dylan O’Brien và Phoebe Dynevor vào vai cặp vợ chồng trẻ thông minh, yêu thương nhau. Nhưng mỗi người đều che giấu những bí mật và toan tính riêng. Ba người con còn lại trong gia đình Taylor, với cá tính riêng, cũng đã có màn thể hiện xuất sắc để khắc họa một bi kịch gia đình giữa xã hội đầy hỗn loạn.

Bộ phim đang giữ điểm số 73% trên Rotten tomatoes, cùng nhiều bình luận tích cực đến từ giới chuyên môn. Dù được xếp vào thể loại tâm lý - giật gân, phim lại không dựa vào những "cú twist" hay bạo lực để tạo cảm giác căng thẳng. Toàn bộ sức nặng đến từ những thay đổi từng chút trong gia đình tinh hoa này.

Sở hữu một kịch bản gốc mới lạ, cùng dàn diễn viên tài năng và những thông điệp sâu sắc đậm tính thời đại, Bí mật sau bữa tiệc mang đến màn ảnh một tác phẩm đầy căng thẳng, nhưng sau cùng, lại khiến người xem mãi bâng khuâng, trăn trở về những giá trị của hạnh phúc mà phim muốn truyền tải.