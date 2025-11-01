Juky San làm mới ca khúc 'Người đầu tiên', tiết lộ điều ít ai biết về 'Anh trai say hi' Bùi Trường Linh

SVO - MV 'Người đầu tiên' đánh dấu màn kết hợp thú vị giữa Juky San và Bùi Trường Linh. Cả hai nghệ sĩ đều có chung tình yêu với âm nhạc và thế giới anime.

Người đầu tiên là ca khúc do Juky San sáng tác, từng giúp cô ghi dấu mạnh mẽ tại Em xinh say hi. Giữ lời hứa với các fan, Juky San quyết định thực hiện một phiên bản mới của bài hát. Đồng thời, cô mời Bùi Trường Linh cùng tham gia đồng sáng tác và thể hiện phiên bản đặc biệt này.

Trên nền piano nhẹ nhàng, Juky San giữ nguyên chất giọng trong trẻo, đầy cảm xúc đặc trưng. Còn Bùi Trường Linh mang đến sự trầm ấm và vững vàng trong cách nhả chữ. Hai chất giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện tự nhiên, như hai màu sắc khác nhau cùng kể chung một câu chuyện bằng âm thanh.

Nếu phiên bản trước đây là lời tự sự của cô gái về mối tình cách biệt âm dương thì với phiên bản mới, chàng trai đã có lời hồi đáp để xoa dịu và ủi an người ở lại. Một điểm thú vị khiến cộng đồng fan chú ý là hình ảnh trong MV mang đậm hơi hướng anime, gợi liên tưởng đến hai nhân vật nổi tiếng như Eren và Mikasa trong Attack on Titan.

Cả Juky San và Bùi Trường Linh đều là “wibu chính hiệu” và chính niềm đam mê anime đã trở thành nguồn cảm hứng để họ kể lại câu chuyện Người đầu tiên theo cách vừa gần gũi, vừa sáng tạo.

Chia sẻ về sản phẩm này, Juky San nói: “Thành công của Người đầu tiên là một bất ngờ lớn với mình. San hạnh phúc vì khán giả đón nhận sáng tác và một khía cạnh rất khác của mình. Ban đầu, San dự định làm thêm một phiên bản tươi sáng hơn. Nhưng sau khi bàn bạc với Linh, hai chị em cảm thấy vẫn nên giữ nguyên tinh thần gốc và thêm lời hồi đáp của chàng trai để cô gái có thể bước qua nỗi đau âm dương cách biệt này”.

Về lần hợp tác đầu tiên này với Bùi Trường Linh, nữ ca sĩ cho biết: “Linh là một người em rất tài năng và dễ thương, ê kíp của Linh cũng hỗ trợ nhiệt tình cho San trong suốt quá trình làm việc".

Juky San tiết lộ thêm về Bùi Trường Linh: "Bình thường, nhìn Linh hài hước hay đùa giỡn nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, trưởng thành và chuyên nghiệp. Phần sáng tác mới và giọng hát của Linh hoàn toàn đúng với mong muốn của San”.