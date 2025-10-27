Trấn Thành tại 'Running man Vietnam' lại 'bùng nổ' mạng xã hội với 'một rổ meme' những hình ảnh 18+

SVO - 'Running man Vietnam' mùa 3 lên sóng tập 4, với chủ đề 'Tín hiệu sóng siêu âm'. Như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, ý tưởng của tập này là cuộc đại hải trình của hai đội Hải Nam, Hải Nữ tại vùng biển 'Running man' và mang đến nhiều tiếng cười bất ngờ cho khán giả.

Đây cũng là chặng đua có dàn khách mời đông nhất với 5 người, đều là những tên tuổi ngay lập tức gây được sự chú ý khi công bố, bao gồm: Đông Nhi, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Cầm và vận động viên bơi lội Ánh Viên. Anh Tú Atus khá bất ngờ với sự xuất hiện của bà xã Diệu Nhi vì cô cùng ê kíp chương trình giấu kín. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi tham gia chung trong một chương trình TV show.

Ngay từ đầu bí mật đã được tung ra khi đội quân “gián điệp” gồm Anh Tú Atus và Quân A.P là 2 thành viên vốn của đội Hải Nữ nhưng được cài vào đội Hải Nam, làm nhiệm vụ âm thầm gây cản trở để đội Hải Nam không giành chiến thắng và cướp tất cả báu vật. Game gián điệp này là một trong những “đặc sản” nổi bật của Running man, cả bản Hàn lẫn bản Việt, vì nó mang nhiều ý nghĩa về mặt nội dung, kịch tính và giá trị giải trí.

Nhiệm vụ đầu tiên Gáo nước lạnh chứng kiến ngay "màn tương tàn" của vợ chồng Anh Tú Atus và Diệu Nhi. Trò chơi làm tính nhân tưởng đơn giản nhưng trước áp lực thua sẽ bị tạt nước, các đội liên tục trả lời sai, lãnh trọn các gáo nước lạnh.

Dù là cặp đôi bên nhau 10 năm nhưng cả Anh Tú Atus và Diệu Nhi đều không nương tay với đối phương, mang lại những màn tấn công đầy ướt át và hài hước. “Bảng cửu chương Running man” khiến khán giả cười ngất ngư bởi trình độ làm toán của dàn cast. Sau 6 lượt đấu, đội Hải Nam toàn thắng, giành được 4 điểm trước, có được 2 gợi ý về rương báu.

Nhiệm vụ hai Bữa ăn băng chuyền khi các thành viên dùng bữa chung, mỗi món ăn có 31 phần, ai ăn phần cuối cùng sẽ bị thua. Trong nhiệm vụ ba Cùng em băng qua đại dương, hai đội sẽ lần lượt cử từng thành viên băng qua cầu phao, giành lấy vật phẩm. Với trò chơi vận động này, đội Hải Nam sẽ phải đi chân vịt để công bằng với đội Hải Nữ.

Hài hước nhất là phần "bò biển" Trấn Thành chọn thách đấu với kình ngư Ánh Viên, đối thủ mạnh nhất. Ánh Viên khích bác: “Bơi thiệt hả anh? Tại bơi thiệt thì em bơi ra đó em về rồi anh mới ra thì sao?” Phản công lại, Trấn Thành mạnh miệng: “Em bơi hết sức cho anh. Anh phải thắng em bằng cái môn của em. Em mới nể anh”.

Ánh Viên chẳng những thắng vô cùng dễ dàng mà Trấn Thành còn ôm về "một rổ meme" với những hình ảnh 18+ và cắm mặt bơi ra khỏi khu vực chiến đấu. Đáng tiếc do phần thua ở loạt đấu đơn nên chung cuộc đội Hải Nam vẫn thua, đội Hải Nữ giành chiến thắng và có được gợi ý về rương báu.

Sau những tràng cười thả ga, phần kịch tính của tập 4 quay trở lại với nhiệm vụ xé bảng tên, truy tìm rương báu. Trấn Thành chơi đẹp chấp đội Hải Nữ một tay và cam kết các thành viên đội Hải Nam sẽ không đi cùng nhau, giảm sức mạnh để fairplay với chị em.

Cao trào bắt đầu khi gián điệp Anh Tú Atus liên tục lừa Quang Tuấn, Trấn Thành về vị trí để rương báu. Cùng với đó, loa thông báo Hậu Hoàng bị xé bảng tên, trong sự hoang mang của tất cả các thành viên.