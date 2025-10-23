'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh trở lại đóng phim gây tò mò với đề tài độc lạ

SVO - Gần một năm sau thành công của phim ‘Chị dâu’, Ngọc Trinh xác nhận trở lại điện ảnh, lần đầu thử sức dòng phim kinh dị, với vai chính trong ‘Thẩm mỹ viện âm phủ’.

Những hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi cúng khai máy dự án cách đây không lâu được nhà sản xuất hé lộ. “Nữ hoàng nội y” xuất hiện giản dị, với áo sơ mi trắng phối chân váy đen, trang điểm nhẹ và cột tóc đơn giản. Cô chu đáo chuẩn bị quà tặng cho từng thành viên trong đoàn, mong cả ê kíp cùng nhau bước vào hành trình làm phim thuận lợi.

Trong Thẩm mỹ viện âm phủ, Ngọc Trinh vào vai một cô gái trẻ tuổi, tài năng. Vì hoàn cảnh xô đẩy, cô bị kéo đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh. Tại đây, cô bị cuốn vào những nghi thức ma quái và đối diện với những linh hồn vất vưởng.

Người đẹp cho biết, sau phim Chị dâu chiếu rạp cuối năm ngoái, cô nhận được một số lời mời diễn xuất, nhưng cô cân nhắc kỹ từng kịch bản, bởi cho rằng bản thân đang trong quá trình học hỏi và trải nghiệm với vai trò diễn viên.

Khi được nhà sản xuất của phim gửi lời mời casting, cô đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Sự mới mẻ của đề tài phim, cộng thêm yếu tố kinh dị nhưng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc là những yếu tố khiến cô đồng ý tham gia.

“Đề tài của phim khiến Trinh tò mò và muốn thử sức. Thêm nữa là ê kíp nhà sản xuất rất tâm huyết, chỉn chu, nên Trinh cảm thấy, đây vừa là một cơ hội, vừa là thử thách và không muốn bỏ lỡ', cô chia sẻ. Ngoài ra, nhân vật Thanh trong phim cũng đòi hỏi ở cô đầu tư diễn xuất tâm lý với những biến cố mất mát.

Ngoài đời, Ngọc Trinh không phải là người sợ ma, cũng chưa từng bị bộ phim kinh dị nào làm sợ hãi ở rạp chiếu. Dù vậy, cô giữ tâm thế cẩn trọng khi bước vào dự án này. Cô giải thích: “Trinh không biết chắc không khí trường quay, cách dựng bối cảnh sẽ mang lại cảm xúc thật cho mình thế nào. Nên Trinh không chủ quan. Trinh cố gắng giữ đầu óc thoải mái, chuẩn bị kỹ tâm lý và làm việc với bạn diễn, đạo diễn để mình nhập vai một cách tự nhiên nhất có thể”.

Tự nhận không thể làm tốt hai việc cùng một lúc, "nữ hoàng nội y" muốn dành tất cả thời gian, tâm trí cho vai diễn khi nhận lời tham gia dự án điện ảnh. Ngọc Trinh tiết lộ, cô gác lại toàn bộ công việc kinh doanh, livestream, photoshoot trong thời gian bấm máy phim. Theo dự kiến, cô sẽ quay phim trong gần một tháng.

Thẩm mỹ viện âm phủ là tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Hữu Hoàng, một trong những đạo diễn trẻ nhất có phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau thành công của Ma da cùng kinh nghiệm làm phim Ống kính sát nhân, đạo diễn này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực ở thể loại kinh dị.