Kết hợp với DTAP, Phương Vy cùng dàn ‘mỹ nhân V-biz’ mang đến tuyên ngôn mới về cái đẹp

SVO - Quán quân 'Vietnam Idol' mùa đầu tiên Phương Vy trở lại đường đua âm nhạc với dự án tâm huyết mang tên 'SLAYDEE'. Đây còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền và hành trình yêu thương bản thân, được truyền tải từ chính câu chuyện thật của nữ ca sĩ.

Sự kết hợp giữa Phương Vy và Mai Ngô thể hiện hai cá tính mạnh mẽ, độc lập và không ngại phá vỡ giới hạn. Ca khúc SLAYDEE được sáng tác theo phong cách hiện đại, với giai điệu bắt tai, ca từ đầy tính nữ quyền, tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh mà cả Phương Vy và Mai Ngô cùng theo đuổi.

Bên cạnh phần góp giọng của Mai Ngô, một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của dự án SLAYDEE chính là sự góp mặt trong MV của dàn nghệ sĩ V-biz như Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lynk Lee, MLee, diễn viên Trúc Anh.

MV tái hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ. Sự hội ngộ này không chỉ là món quà dành cho người hâm mộ, mà còn là lời khẳng định cho tình cảm gắn bó, nguồn năng lượng tích cực và sức mạnh tập thể của những người phụ nữ hiện đại.

Dự án này còn mang một ý nghĩa cá nhân sâu sắc khi có sự tham gia của bé Ailani – con gái của Phương Vy. Lần đầu tiên xuất hiện trong MV của mẹ, con gái Phương Vy mang đến điểm nhấn đầy cảm xúc, truyền tải thông điệp về sự chấp nhận và yêu thương cơ thể qua nhiều thế hệ, khuyến khích sự tự tin từ khi còn tấm bé.

Hơn cả một dự án âm nhạc, SLAYDEE là tiếng lòng, là câu chuyện thật của chính Phương Vy về hành trình đối mặt và vượt qua những định kiến, miệt thị ngoại hình. Tên dự án là một cách chơi chữ, vừa thể hiện sự tự tin, "slay" trong mọi hoàn cảnh, vừa gợi nhắc đến những lời chê bai mà cô đã biến thành động lực.

Qua dự án này, Phương Vy mong muốn truyền cảm hứng đến tất cả phụ nữ, khuyến khích họ tự tin vào vẻ đẹp riêng, phá vỡ mọi khuôn mẫu và tự hào "bẻ gập" những định kiến tiêu cực của xã hội.

Ca sĩ Phương Vy chia sẻ: "SLAYDEE là tất cả những gì Vy muốn nói sau một chặng đường dài. Đó là câu chuyện của Vy, của những người phụ nữ quanh Vy và của rất nhiều người ngoài kia. Vy vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ hết mình từ các chị em và đặc biệt là có con gái Ailani đồng hành. Hy vọng, đây sẽ là một nguồn năng lượng tích cực, một lời cổ vũ để tất cả chúng ta cùng tự tin và tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Bảo chứng cho chất lượng âm nhạc của dự án lần này chính là nhóm producer DTAP. Nổi tiếng với tư duy âm nhạc văn minh, khả năng pha trộn khéo léo giữa yếu tố văn hóa Việt Nam và xu hướng thế giới, DTAP đã mang đến cho SLAYDEE một "chiếc áo" âm nhạc thời thượng, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn.