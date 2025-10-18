Liz Ngụy Thùy Linh tái xuất sau 7 năm, tiết lộ điều ít ai biết sau khi rời 3 công ty giải trí, nhóm nhạc Lip B tan rã

SVO - Chính thức bước vào đường đua solo sau khi rời nhóm nhạc Lip B và 3 công ty giải trí, Liz Ngụy Thùy Linh đã có màn 'chào sân' đầy ấn tượng, với EP đầu tay mang tên 'Secret notes'. Đây không chỉ là dự án âm nhạc đơn thuần, mà còn là một tuyên ngôn đanh thép về sự 'lột xác' trong hình ảnh và con đường nghệ thuật riêng biệt mà cô đang kiên định theo đuổi.

Liz Ngụy Thùy Linh có tên thật là Ngụy Thùy Linh. Cô là một nữ ca sĩ, vũ công tài năng của V-pop. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Lip B. Với quyết định hoạt động solo, Liz Ngụy Thùy Linh đang từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc riêng biệt và hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Secret notes gồm 4 ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử hiện đại. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép, dẫn dắt người nghe đi qua 4 giai đoạn mãnh liệt của tình yêu, từ những rung động cuồng nhiệt đến những chiêm nghiệm sâu lắng. EP thể hiện rõ nét sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và khả năng biến hóa đa dạng của Liz Ngụy Thùy Linh.

Đứng sau thành công của dự án là sự kết hợp đầy tâm huyết giữa nữ ca sĩ và "phù thủy âm nhạc" Pixel Neko trong vai trò sản xuất. Bên cạnh đó, dự án còn có sự góp sức của dàn nhạc sĩ gồm Pay, Fillinous và Huỳnh Hiền Năng.

Liz Nguỵ Thuỳ Linh cũng có những chia sẻ đầu tiên về hành trình 7 năm trải qua 3 công ty quản lý nhưng vẫn chưa gặt hái được những thành quả mong muốn: “Thật ra, mỗi giai đoạn đều mang đến cho tôi những bài học khác nhau. Khi còn ở ST.319, tôi từng được chọn để ra mắt trong một nhóm nhạc nữ cùng Amee, MaiQuinn… nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch".

Nữ ca sĩ kể: "Sau đó, tôi đầu quân cho Lip B, ra mắt được hai bài hát và có quãng thời gian rất đáng nhớ cùng các thành viên. Tuy nhiên, khi nhóm dần ngưng hoạt động, tôi nhận ra mình cần một hướng đi mới. Tôi chuyển sang công ty thứ ba, với nhiều kỳ vọng, nhưng cách làm việc ở đó lại khác hoàn toàn. Tôi chưa quen với việc phải tự chủ động và định hướng mọi thứ cho riêng mình".

Nữ ca sĩ cũng cho biết, động lực để ra mắt sản phẩm đến từ "lời thức tỉnh" sau khi tham gia casting một chương trình âm nhạc lớn. Chính trải nghiệm này cùng sự động viên từ quản lý đã thôi thúc cô phải hành động để khẳng định bản thân.

“Tôi khao khát được biết đến là một ca sĩ thực thụ. Và để làm được điều đó, tôi phải có sản phẩm của riêng mình. EP Secret notes chính là câu trả lời của tôi", Liz khẳng định.

"Phát súng" mở màn cho EP, ca khúc Chỉ là một bí mật kết hợp cùng "Anh trai say hi" Nicky. Giai điệu bắt tai, hình ảnh táo bạo, cùng sự cộng hưởng ăn ý, đã giúp sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Liz Ngụy Thùy Linh cũng tiết lộ về ca khúc Lững lờ, có sự góp giọng của nữ ca sĩ Min.