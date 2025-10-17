'Bom tấn' kinh dị lấy cảm hứng từ Stephen King 'gây sốt', Elle Fanning 'lột xác' trong phim hành động viễn tưởng

SVO - Ngoài những 'ngôi sao' quốc tế đình đám, các bộ phim sắp ra rạp Việt đều có thêm các yếu tố hấp dẫn để lôi kéo khán giả.

Đạo diễn Johannes Roberts trở lại với "bom tấn" kinh dị

Trailer chính thức đầu tiên của tác phẩm kinh dị Linh trưởng có tên gốc là PRIMATE, vừa ra mắt đã "gây sốt". Chỉ trong gần ba phút ngắn ngủi, khán giả đã được dẫn dắt vào một cơn ác mộng lạnh gáy, nơi chú khỉ nuôi Ben, từng là “người bạn thân thiết” của cả gia đình, bỗng hóa thành dã thú khát máu sau khi bị loài cầy dại cắn.

Câu chuyện bắt đầu trong khung cảnh đầy nắng gió ở Hawaii, khi Lucy (Johnny Sequoyah) trở về biệt thự ven biển cùng nhóm bạn. Ở đó, họ gặp cha của cô - Adam (Troy Kotsur), người em gái Erin và chú tinh tinh Ben, thành viên đặc biệt đã được gia đình cứu sống từ nhỏ. Ben tỏ ra vô cùng thông minh, thân thiện và thậm chí còn bắt tay chào đón bạn mới của Lucy, khiến nhóm bạn tuy có phần e dè nhưng vẫn tin rằng chú hoàn toàn vô hại.

Khi người bố Adam bất ngờ được gọi đi làm, Lucy cùng bạn bè gồm Kate, Hannah (Jessica Alexander) và anh trai Kate là Nick liền quyết định tổ chức tiệc hồ bơi trong căn biệt thự. Nhưng họ không hề hay biết rằng cùng lúc ấy, Ben đã bị một con cầy mangut dại cắn. Trong đau đớn và cuồng loạn, chú tinh tinh hiền lành mà họ từng biết nay không còn nữa, chỉ còn lại một loài dã thú đang lên cơn khát máu.

Biết được Ben không thể bơi, nhóm bạn tìm cách cố thủ trong bể nước. Nhưng lênh đênh trong hồ bơi suốt đêm không phải một lựa chọn sáng suốt, nhóm bạn tìm cách dùng điện thoại cầu cứu người quen. Song giữa đêm Hè sôi động, chẳng có ai đủ rảnh rỗi để quan tâm đến cuộc gọi của những cô gái. Cực chẳng đã, cả nhóm buộc phải hợp sức, tìm mọi mưu mẹo để thông minh hơn Ben, nhằm sống sót qua cơn ác mộng này.

Ý tưởng của tác phẩm được chính đạo diễn Johannes Roberts hé lộ là chịu ảnh hưởng lớn từ tiểu thuyết Cujo (1981) và bộ phim chuyển thể cùng tên ra mắt năm 1983 của Stephen King, xoay quanh một người mẹ và con trai bị chó dữ tấn công.

Sau khi ra mắt tại Fantastic fest, Linh trưởng đã nhận được phản hồi ban đầu đầy tích cực. Trên chuyên trang Rotten tomatoes, tác phẩm được chấm 88% “cà chua tươi”, cho thấy tín hiệu khả quan từ giới phê bình lẫn khán giả.

Không còn nhận ra "mỹ nhân màn ảnh" Elle Fanning

Ra mắt năm 1987, Predator là một trong những thương hiệu phim hành động bạo lực và được yêu thích trên bậc nhất trên toàn thế giới. Sau thành công vang dội của Prey (2022) và Predator: Killer of killers (2025), Disney cùng 20th Century Fox tiếp tục tung ra Predator: Badlands theo một hướng đi cực kỳ độc đáo với vai diễn “lột xác” của "mỹ nhân màn ảnh" Elle Fanning.

Trong các phần phim, Predator là những kẻ phản diện sở hữu công nghệ tiên tiến. Thế nhưng, Predator: Badlands sẽ theo một hướng đi hoàn toàn mới khi đặt một Predator non trẻ thành nhân vật chính để người xem có thể khám phá lý do đằng sau những cuộc đi săn tàn khốc của chúng và hành trình tôi luyện của một Predator.

Trong hành trình chứng tỏ bản thân, Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) không cô đơn khi được sự giúp sức của Thia (Elle Fanning) - một người máy thuộc tập đoàn Weyland-Yutani. Đây là vai diễn “lột xác” theo đúng nghĩa đen của “công chúa Hollywood” khi Thia chỉ có nửa thân trên. Song, cô được Dek đeo trên lưng để cùng vượt qua những thử thách tàn khốc của hành tinh này.

Không những thế, Elle Fanning còn vào vai người máy khác Tessa theo phe con người. Hai nhân vật ở hai bờ chiến tuyến sẽ là một màn trình diễn cực kỳ thú vị của cô nàng. Vốn nổi tiếng với hình tượng đáng yêu, trong sáng trong các bộ phim tuổi teen và cổ tích, sự điên loạn không kém thì Predator của Elle Fanning trong trailer thật sự khiến người xem thích thú và mong đợi.

Siêu phẩm của “quái kiệt” Miyazaki Hayao bước lên màn ảnh Việt

Gió vẫn thổi là câu chuyện xoay quanh Jirō Horikoshi – chàng trai mang ước mơ bay lượn giữa bầu trời, dù đôi mắt cận không cho phép. Ra mắt từ năm 2013 và đã có mặt trên các nền tảng streaming, phim đã đến với rất nhiều khán giả Việt - giống như cách những siêu phẩm của Studio Ghibli như Vùng đất linh hồn hay Lâu đài di động của pháp sư Howl đã từng.

Trong kỷ nguyên hoạt hình máy tính trở nên rất đỗi phổ biến, Miyazaki Hayao và Studio Ghibli vẫn trung thành với kỹ thuật đã tạo nên chất riêng của họ. Từng khung hình đều được vẽ tay bởi các họa sĩ kỳ tài của hãng.

Và chỉ khi trải nghiệm trên màn ảnh rộng, với những tiêu chuẩn trình chiếu khắt khe, khán giả mới có thể cảm nhận được hết sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ, không thể ngừng trầm trồ cảm thán trước vẻ đẹp diệu kỳ mà vị đạo diễn đại tài cùng ê kíp của mình đã thổi hồn vào tác phẩm.

Lấy bối cảnh Nhật Bản thời chiến, Miyazaki Hayao không chỉ vẽ nên khói lửa chiến tranh, mà mỗi khung hình trong Gió vẫn thổi đều như một bức tranh sơn dầu sống động, nơi bầu trời trải dài những dải màu loang nhẹ, đám mây bồng bềnh được vẽ bằng tay, những cơn gió thổi qua cánh đồng hoa, tiếng máy bay hòa lẫn tiếng gió. Tất cả tạo nên cảm giác “thủ công” chân thực đầy đam mê giữa kỷ nguyên kỹ thuật số.

Trên màn ảnh lớn, khán giả sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn cách Miyazaki Hayao sử dụng gió như một ngôn ngữ điện ảnh: Không chỉ là yếu tố tự nhiên, đó còn là biểu tượng cho tự do, mộng tưởng, và cả những biến động của cuộc đời.