Quách Ngọc Tuyên lần đầu hợp tác và tiết lộ giá cát sê không thể ngờ của Lâm Vỹ Dạ

Trailer dài hơn 3 phút với màu sắc đậm chất phim kinh dị, tâm lý bí ẩn và kịch tính. Đoạn phim cho thấy sự khác biệt so với sự tươi vui, hài hước hay dòng phim giang hồ thường thấy ở những sản phẩm trước đây của Quách Ngọc Tuyên.

Trailer cũng hé lộ dàn diễn viên đều là những diễn viên tên tuổi, thực lực như: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi, Tân Trề, Lê Chi Na…

Đây cũng là lần đầu tiên, nam diễn viên vào vai một người có vấn đề về tâm lý. “Tôi tâm đắc về kịch bản, về thể loại phim. Có thể nói, đây là thể loại lạ nhất từ trước đến giờ mà tôi làm”, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Mặc dù lần đầu đóng dạng vai này nhưng phần thể hiện của Quách Ngọc Tuyên đã khiến đạo diễn Ngọc Tưởng vô cùng hài lòng. Ngoài ra, Trăng điên cũng là dự án đầu tiên Lâm Vỹ Dạ hợp tác với Quách Ngọc Tuyên. Hai người có hơn 20 năm quen biết, từ ngày còn học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, từng diễn chung ở sân khấu 'Nụ cười mới', từ những ngày đầu làm nghề.

Chia sẻ về điều này, Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh rất cảm kích trước tình cảm quý mến của Lâm Vỹ Dạ. Anh nói: “Diễn chung 'Nụ cười mới', làm chung biết bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên, Lâm Vỹ Dạ tham gia dự án web drama của tôi. Khi tôi ngỏ lời, Dạ đồng ý liền. May mắn hơn nữa là khi đoàn sắp xếp lịch quay thì Dạ theo được".

"Lâm Vỹ Dạ rất tình cảm, rất biết nghĩ cho người khác. Trong quá trình quay phim, đoàn gặp bão, trời mưa suốt. Dạ rất lo cho tôi, sợ bị phát sinh ngày quay, tốn kém tiền bạc nhiều. Mỗi ngày quay bị mưa, Dạ lại đứng khấn xin cho thời tiết thuận lợi. Anh Hứa Minh Đạt cũng vậy. Những anh em khác cũng vậy, ai cũng "chơi hết ga hết số" với tôi", Quách Ngọc Tuyên kể.

Ngoài ra, nam diễn viên còn tiết lộ: "Từ trước đến giờ, tôi hiểu tâm lý mọi người, off máy nhận lương ngay sẽ rất vui nên quay xong, tôi gửi bao thư hết cho mọi người. Lâm Vỹ Dạ rất bất ngờ. Khi tôi gửi, Dạ cầm bao thư bảo: “Anh gửi em chi nhiều dữ vậy?”. Rồi Dạ chỉ cầm 500.000 đồng bảo: “Em lấy lộc Tổ thôi”, còn đưa lại hết cho tôi”.