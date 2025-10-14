Dylan O'Brien và Phoebe Dynevor nên duyên trong drama gia đình căng thẳng, 'sao nhí' Miguel Mora 'lột xác' cực điển trai

SVO - Những 'ngôi sao' mới của Hollywood tiếp tục trở lại với các dự án điện ảnh mới. Họ mang đến không chỉ là vai diễn, mà còn là hình tượng hoàn toàn khác biệt so với thuở mới vào nghề.

Tác phẩm tâm lý giật gân quy tụ 'dàn sao' thực lực của Hollywood

Cuối tháng Mười, Bí mật sau bữa tiệc - Anniversary sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt trên màn ảnh rộng. Phim sẽ bóc trần những bí mật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc của một gia đình trí thức kiểu Mỹ.

Chuyện phim bắt đầu với buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Ellen (Diane Lane thủ vai), với sự tham gia của những người con trong gia đình. Tưởng rằng đó sẽ là dịp đoàn viên trọn vẹn, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cô người yêu mà cậu con trai đưa về ra mắt - Liz (Phoebe Dynevor thủ vai) khiến bầu không khí trở nên đầy gượng gạo.

Ellen phát hiện Liz từng là tác giả một đề tài mang tư tưởng “cấp tiến” và điều đó khiến bà vô cùng e ngại. Sự phản đối quyết liệt từ Ellen châm ngòi cho những xung đột âm ỉ trong gia đình bùng nổ, giữa bối cảnh xã hội biến động gay gắt khi “tư tưởng cấp tiến” của Liz trở nên nổi tiếng.

Với câu chuyện kịch tính và vô cùng khó đoán, Bí mật sau bữa tiệc được chỉ đạo bởi đạo diễn người Phần Lan Jan Komasa, người đứng sau nhiều tựa phim độc lập được đánh giá cao.

Tác phẩm mới nhất của ông sẽ được phát hành bởi nhà Lionsgate, góp mặt trong lineup những bộ phim được mong chờ nhất dịp cuối năm của studio này. Phim cũng được chọn mở màn tại Liên hoan phim quốc tế Warsaw và tham gia tranh giải trong hạng mục "International competition" cho các tác phẩm quốc tế xuất sắc nhất.

Không còn nhận ra 'sao nhí' ngày nào

Miguel Mora xác nhận tái xuất trong Điện thoại đen 2 với một diện mạo trưởng thành và cuốn hút hơn. Lần này, cậu không còn đóng vai Robin nữa, thay vào đó là em trai của Robin - Ernesto. Sự xuất hiện của nhân vật này hứa hẹn sẽ “cân kèo”, giúp hai anh em Finney - Gwen dễ dàng đánh bại tên ác nhân Grabber, kẻ giờ đây đã trở nên đáng sợ hơn gấp bội.

Đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất Scott Derrickson chia sẻ: “Tôi không chọn Miguel chỉ vì cậu ấy trông giống Robin. Tôi muốn xem cậu ấy đã trưởng thành thế nào, cả về con người lẫn diễn xuất. Tôi nghĩ, không ai hiểu nhân vật này hơn Miguel. Miguel đã dành thời gian giữa hai phần phim để rèn luyện diễn xuất, và tôi tin phần lớn khán giả sẽ không nhận ra Ernesto chính là diễn viên từng đóng Robin. Cậu ấy xứng đáng với vai diễn và đã thể hiện nó tuyệt vời".

Miguel Mora sinh năm 2007, tại Mỹ nhưng mang trong mình dòng máu Mexico. Nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài rám nắng, khỏe khoắn và mái tóc dài đầy cá tính. Năm 2022, Mora lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua dự án Điện thoại đen. Dù chỉ là vai phụ, nhân vật này vẫn để lại dấu ấn đậm nét nhờ ngoại hình cuốn hút và lối diễn tự nhiên, chân thành.

Nhờ thành công của bộ phim, các trang mạng xã hội của Mora bắt đầu bùng nổ lượt theo dõi. Chính nam diễn viên cũng không ngờ mình lại trở thành hiện tượng TikTok chỉ sau một đêm. Chỉ sau 3 năm, "sao nhí" ngày nào đã trở thành "hot boy" điển trai, thân hình 6 múi, thu hút ngày càng nhiều fan theo dõi. Ngoài diễn xuất, cậu còn có nhiều sở thích như tắm biển, cưỡi ngựa, đàn hát…

Tron: Ares mãn nhãn lẫn mãn tai

Tron (1982) và Tron: Legacy (2010) từng là “cult classic” có lượng người hâm mộ trên khắp thế giới. Cả hai đã định hình dòng phim về thế giới ảo, khi xây dựng hệ thống máy tính như một thành phố thực thụ, còn các chương trình như con người với vai trò riêng.

Nhưng đến Tron: Ares, ê kíp cho thấy sự bắt kịp thời đại khi không còn xoay quanh việc con người bước vào thế giới ảo mà là AI tiến ra đời thực. Nội dung phim mang đậm tính thời đại khi trí tuệ nhân tạo ngày càng bùng nổ và làm được nhiều thứ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Một viễn cảnh, với Ares bước ra đời thực, có lẽ không còn xa.

Không những thế, bộ phim còn khéo léo cài cắm những tầng ý nghĩa về công nghệ và cuộc sống. Đi kèm với câu chuyện độc đáo, Tron: Ares cũng làm mới những thứ gắn liền với hai phần phim trước đây. Những chiếc đĩa ánh sáng mang hình dạng tam giác mới khác biệt, các bộ giáp chiến đấu tạo hình hiện đại hơn. Song, cảm giác quen thuộc, hoài cổ đã làm nên tên tuổi của Tron vẫn được giữ nguyên.

Nhắc đến Tron là nhắc đến phần kỹ xảo đỉnh cao. Phần phim này cũng không phải ngoại lệ. Bộ phim chiêu đãi người xem phần hình ảnh và âm thanh cực chất lượng, xứng đáng là bữa tiệc thị giác, thính giác hoành tráng bậc nhất ngoài rạp, thời điểm hiện tại.

Phần âm nhạc phong cách rock công nghiệp, do Nine Inch Nails thể hiện làm khán giả phải "nổi da gà" mỗi khi phát lên. Đây là album do nhóm sáng tác riêng của Tron: Ares, mang đậm chất tương lai cyberpunk, hiện đại mà cũng u ám và khốc liệt.

Hình ảnh phim được chăm chút kỹ lưỡng, từ tạo hình nhân vật cho đến bối cảnh. Các phân đoạn hành động trải dài từ đầu đến cuối phim, với quy mô từ nhỏ đến lớn. Những chiếc mô tô, máy bay ánh sáng bước ra đời thực vô cùng chân thật, với hàng loạt cảnh rượt đuổi nghẹt thở khắp các con phố.