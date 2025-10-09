Danh tính đầy bất ngờ của một rapper vừa trở lại làng nhạc làm 'dậy sóng' cộng đồng mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - YC - một nghệ danh khác của Rhymastic đã chính thức phát hành bản visualizer 'Thì sao', đánh dấu màn trở lại Rap Việt, sau 5 năm vắng bóng.

YC (hay Young Crizzal) là một nghệ danh khác của Rhymastic. Nghệ danh này đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap).

1000037097.jpg

Ra đời như một "nhân dạng" thứ hai của Rhymastic, YC là hiện thân của tự do sáng tạo tuyệt đối. YC không chỉ đại diện cho “mặt tối” của người nghệ sĩ, mà là sự thật trần trụi của hành trình làm nghệ thuật. Đó cũng là nơi cảm xúc được bộc phát, bản ngã được giải phóng và âm nhạc trở lại đúng nghĩa hip hop thuần túy.

1000037096.jpg

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của anh, với quãng thời gian sáng tác và hát rap khác hẳn với Rhymastic hiện tại. Tuy vậy, đôi khi Rhymastic vẫn “hóa thân” thành YC, để có thể sáng tác, hát rap và bộc lộ hết cá tính, nói ra tất cả những gì mình muốn nói.

1000037100.jpg

Giữa thời điểm Rhymastic đang ở đỉnh cao hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm và được công chúng yêu mến, sự trở lại của YC mang tính đối nghịch tuyệt đối. Anh cho thấy, sự đối lập về sáng tạo trong cùng một người nghệ sĩ.

1000037098.jpg

Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng và nổi loạn. Không chỉ là một "alter ego", YC chính là phản chiếu của hành trình giằng xé nội tâm, nơi nghệ sĩ phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân.

1000037099.jpg

Khoảng thời gian 5 năm im lặng không phải là biến mất, mà để tích tụ năng lượng để lần này, YC trở lại với một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ. Bên cạnh âm nhạc, điều khiến công chúng chú ý đặc biệt là tạo hình mới của YC: Mái tóc brat, lens đỏ cùng thần thái thách thức, mang đến hình ảnh “thiện chiến” đậm chất hip hop.

1000037095.png

Trong bối cảnh rap Việt vẫn đang tranh luận về ranh giới giữa underground và mainstream, sự trở lại của YC được ví như hơi thở cũ trong thân xác mới – thô ráp, nguyên bản và không cần làm hài lòng ai.

1000037102.jpg

Ca khúc Thì sao sẽ là mở đầu cho album trở lại gồm 10 bài do SpaceSpeakers label ấp ủ suốt thời gian dài. Đây được xem là chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc mà hai bản sắc Rhymastic và YC cùng tồn tại để phản chiếu và hoàn thiện lẫn nhau.

