Bộ đôi Thái Hòa và Lê Phương tái ngộ khán giả với bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học 'Vợ nhặt'

SVO - Lấy cảm hứng từ tác phẩm 'Vợ nhặt', bộ phim 'Cuộc chiến hạ lưu' tung poster chính và teaser đầu tiên, hé lộ câu chuyện về một gia đình nghèo. Dự án cũng đánh dấu màn tái hợp màn ảnh của Thái Hòa và Lê Phương.

Thuộc thể loại tâm lý, gia đình và hài, bộ phim Cuộc chiến hạ lưu dài 12 tập, do Mr.Tô làm đạo diễn, được biên kịch bởi team Nhi Bùi - Mr.Tô. Dự án có sự tham gia của Thái Hòa, Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung, bé Bảo Nam, Nguyễn Xuân Phúc, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai và nhiều diễn viên khác.

Lấy bối cảnh đô thị phồn hoa, phim đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình ba thế hệ. Trước nguy cơ mất đi chốn dung thân duy nhất, từng thành viên với những tổn thương và khát vọng riêng, buộc phải tìm cách níu giữ “tổ ấm tạm bợ” bằng đủ trò bi hài. Những góc khuất dần bị phơi bày, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Từng tham gia nhiều dự án điện ảnh, biên kịch Nhi Bùi đã lấy cảm hứng từ tình huống “nhặt vợ” trong tác phẩm văn học Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân để phát triển kịch bản Cuộc chiến hạ lưu. Vợ nhặt chính là cốt lõi để xây dựng các mối quan hệ trong phim, giữa hai nhân vật anh Sáng (Thái Hòa thủ vai) và chị Bé Gái (Lê Phương thủ vai). Đây là điểm nhấn mang đậm chất Việt Nam, tính kết nối gia đình nhiều hơn là huyết thống.

“Tôi lấy cảm hứng từ cái tứ của Vợ nhặt chứ không lặp lại câu chuyện cũ. Tác phẩm gốc đã có từ rất lâu. Nhưng khi đặt trong bối cảnh hiện đại, đối với tôi, vẫn là một chất liệu mới đáng để khai thác. Tôi dùng ý "nhặt" để triển khai, nhưng phát triển cho đa dạng, khác nhau về tình huống giữa các nhân vật”, biên kịch Nhi Bùi cho biết.

Trong poster chính, hình ảnh cả gia đình ôm lấy nhau với gương mặt thẫn thờ, lo âu, gợi nhiều suy tư. Ở vị trí trung tâm, anh Sáng và chị Bé Gái trở thành chỗ dựa cho các thành viên nhưng đồng thời cũng chất chứa không ít bất an.

Chi tiết tấm tôn cũ bạc màu biểu trưng cho sự bấp bênh, khắc nghiệt của cuộc sống, đối lập với nền trời xanh, biểu tượng của hy vọng. Ánh mắt khắc khoải cùng tagline: “Khi chạm đáy... họ chỉ biết nhìn lên” - càng khắc họa những phận người mong manh giữa biến cố, nhưng vẫn nuôi niềm tin vào sự sống và khát vọng thoát nghèo.

Trái ngược với không khí nặng nề thường thấy ở dòng phim hiện thực, teaser đầu tiên của phim lại mang sắc thái hài hước, rộn ràng và rất đời. Trong căn nhà chắp vá, thiếu thốn đến mức “ăn trộm chui vô là trầm cảm”, anh Sáng vẫn giữ tinh thần lạc quan, gánh vác gia đình bằng những câu bông đùa duyên dáng.

Tái hợp với Lê Phương sau 10 năm, Thái Hòa dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn: “Lần này làm việc với Lê Phương giống như lần đầu tiên. Tôi rất thích cách cô ấy yêu vai diễn của mình, thể hiện rõ qua từng khoảnh khắc trên trường quay. Điều đó cũng nhắc tôi nhìn nhận lại bản thân, vì tôi cũng có lúc này lúc nọ”.

Trong khi đó, Lê Phương bày tỏ: “Tôi rất mong được làm việc với anh Thái Hòa, trong vai diễn hai anh em có nhiều tương tác. Khi đóng cùng anh, cả ngoài đời lẫn trong phim, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Không bao giờ biết lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn, cách làm việc của anh khiến mình luôn phải ở trạng thái sẵn sàng. Anh như thế nào thì mình phải ứng biến theo. Điều đó giúp diễn xuất của tôi luôn tươi mới, biến hóa và vui vẻ”.