Ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ muốn chinh phục khán giả gen Z, sẽ kết hợp với Hoài Lâm, Hồ Văn Cường

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Như Quỳnh vừa chia sẻ những dự án âm nhạc trong giai đoạn cuối năm 2025 - đầu năm 2026. Giọng ca 'Duyên phận' có kế hoạch hoạt động sôi nổi gồm tổ chức đại nhạc hội 'Hương sắc giai nhân' và ra mắt album đĩa than với những tuyệt phẩm nhạc Xuân.

Như Quỳnh chính thức công bố về đại nhạc hội thu hình trực tiếp với chủ đề Hương sắc giai nhân. Lần này, chương trình mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp cả thanh lẫn sắc vượt thời gian của người phụ nữ. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/12/2025 với sự góp mặt của "dàn sao" đình đám showbiz.

w2.jpg

Trong đó, có những tên tuổi hàng đầu của nhạc Việt như Hương Lan, Họa Mi, nghệ sĩ hài Hoài Tâm, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Mai Thiên Vân, Phương Yến Linh, Thanh Duy… Chương trình được dẫn dắt bởi MC Đinh Tiến Dũng và Thanh Thanh Huyền. Ngoài Như Quỳnh tiếp tục đảm nhận vai trò là “linh hồn” của đại nhạc hội, khán giả cũng mong chờ khi có hai giọng ca Hoài Lâm và Hồ Văn Cường góp mặt.

w1.jpg

Lấy cảm hứng từ tranh những tứ bình nổi tiếng, đại nhạc hội được dàn dựng như một bức tranh sống bằng âm nhạc. Trong đó, mỗi phần sẽ khắc họa một hành trình về vẻ đẹp, tình yêu và số phận của những giai nhân. Không chỉ có những nhạc phẩm kinh điển, vang bóng một thời mà còn có những phần trình diễn được đầu tư hòa âm, bản phối mới, cập nhật xu hướng giới trẻ.

w3.jpg

Chia sẻ về dự án này, Như Quỳnh cho hay: “Đại nhạc hội không đơn thuần là chương trình âm nhạc, mà còn là sự kiện thường niên khẳng định dấu ấn của Như Quỳnh Harmony trong việc tạo ra một sân chơi để nhiều thế hệ nghệ sĩ hội ngộ. Tại đó, chương trình hội tụ đầy đủ yếu tố truyền thống và hiện đại, để khán giả được đắm mình trong một chương trình nghệ thuật thực thụ, đảm bảo cả phần nghe lẫn phần nhìn".

khoi4404.jpg

"Đặc biệt, trong đại nhạc hội lần này, Như Quỳnh và các nghệ sĩ tài năng muốn đem một làn gió mới qua những tiết mục và dàn dựng nhằm hướng tới các bạn gen Z, vốn là những vị khán giả rất cần sự trẻ trung và hiện đại ”, Như Quỳnh cho biết.

w.jpg

Không chỉ có các phần trình diễn âm nhạc, Như Quỳnh cùng ê kíp còn dàn dựng những phần biểu diễn thời trang, kịch để phục vụ đa dạng nhu cầu thưởng thức và giải trí của khán giả. Ở phần kịch, lần đầu tiên Như Quỳnh sẽ diễn kịch cùng các nghệ sĩ tên tuổi khác. Ngoài ra, Đại nhạc hội hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của các nghệ sĩ từ chương trình nổi tiếng Anh trai vượt ngàn chông gai.

w4.jpg

Bên cạnh đó, ca sĩ Như Quỳnh cho biết sẽ phát hành đĩa than với những ca khúc nhạc Xuân tuyển chọn, vừa quen thuộc vừa mới mẻ và tất cả đều được phối khí mới để phù hợp với thị hiếu khán giả. Giọng ca Người tình mùa đông quyết định làm album nhạc Xuân vì những giai điệu rộn ràng, tràn đầy cảm xúc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết.

imj-0250.jpg

Với loạt dự án vừa được công bố, những người yêu nhạc càng thêm hào hứng trước tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình cho nghệ thuật của ca sĩ Như Quỳnh. Sau hàng thập kỷ hoạt động, cô vẫn giữ được năng lượng tích cực, vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung và giọng hát “huyền thoại” trong làng nhạc Việt.

THUẬN TÙNG
#Như Quỳnh #Hoài Lâm #Hồ Văn Cường #Hương sắc giai nhân #khán giả gen Z

