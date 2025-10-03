Dù đã bước vào U50 nhưng 'sao nam' đình đám này vẫn gây 'náo loạn' thảm đỏ với nhan sắc chuẩn 'nam thần'

SVO - Dự án điện ảnh 'Tay anh giữ một vì sao' đổ bộ rạp Việt với buổi ra mắt quy tụ hàng loạt cái tên hot nhất showbiz. Đặc biệt, sự xuất hiện của 'ngôi sao' Hàn Quốc đình đám Lee Kwang Soo đã chiếm trọn 'spotlight' truyền thông.

Ngay từ những thông tin đầu tiên, Tay anh giữ một vì sao đã nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Sự kiện ra mắt phim tiếp tục “gây bão” khi quy tụ "dàn sao" đình đám của cả Việt Nam và Hàn Quốc, biến thảm đỏ thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ. Nhiều cái tên đình đám của showbiz Việt đến ủng hộ phim: Thu Trang, Tiến Luật, Đức Thịnh, Puka, Quỳnh Lương, Tín Nguyễn...

Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện nổi bật với trang phục chủ đạo màu trắng - đen của dàn diễn viên trong phim: Lee Kwang Soo, Um Mun Suk, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà, You Chae Myung, Kang Shin...

Đáng chú ý là "visual" sáng bừng của nam chính Lee Kwang Soo. Dù đã bước vào U50, anh vẫn gây "náo loạn" thảm đỏ với nhan sắc rạng rỡ, chiều cao nổi bật và phong thái hài hước quen thuộc, khiến fan nhiệt tình chào đón.

Đồng hành cùng anh là “trợ lý đắc lực” Um Mun Suk – người bạn diễn thân thiết góp mặt trong phim. Cả hai liên tục vẫy tay chào khán giả, giao lưu thân thiện và chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tham gia dự án hợp tác Việt – Hàn đặc biệt này.

Một trong những khoảnh khắc gây “bùng nổ” thảm đỏ chính là màn sánh đôi của Lee Kwang Soo và Hoàng Hà. Cặp đôi “size gap” tay trong tay, cùng nở nụ cười rạng rỡ, khiến khán giả “rụng tim” vì quá xứng đôi.

Phim cũng là cột mốc đáng nhớ, với Duy Khánh khi đánh dấu màn trở lại điện ảnh của anh sau thời gian dài vắng bóng. Nam diễn viên không giấu được sự nóng lòng đón xem vai diễn dành trọn nhiều tâm huyết. Đồng thời, Duy Khánh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo bạn bè nghệ sĩ đến chúc mừng như: Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Jun Phạm, Thiên Minh, Rhymastic, Cường Seven, Huy R...

Đạo diễn Kim Sung Hoon chia sẻ, anh đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt từ rất lâu. Anh kỳ vọng, bộ phim sẽ mở ra một góc nhìn mới về văn hoá Việt, được truyền tải một cách nhẹ nhàng và lãng mạn qua chuyện tình xuyên biên giới giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà.

“Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo cho biết: “Quá trình quay hình là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ với tôi”. Vào vai nam quản lý “khổ nhất thế giới” nhưng nam diễn viên Um Mun Suk khẳng định, anh rất sung sướng khi có cơ hội hợp tác làm việc với ê kíp Việt Nam.

Đặc biệt, anh ấn tượng với cảnh quay fan meeting cuối phim: “Đó là cảnh quay với rất nhiều diễn viên quần chúng và dù phải quay đến đêm, các bạn vẫn toả ra năng lượng vô cùng tích cực".

Nữ chính Hoàng Hà, với "visual" chuẩn “nàng thơ”, cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội đóng cặp cùng diễn viên nổi tiếng quốc tế là Lee Kwang Soo. Duy Khánh cho rằng, vai diễn trong Tay anh giữ một vì sao như một giấc mơ, vì anh có cơ hội tiếp xúc với phong cách làm việc chuyên nghiệp của ê kíp Hàn và học được nhiều bài học cho quá trình làm nghề của mình. Cù Thị Trà cũng cảm thấy quãng thời gian quay hình bộ phim sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.