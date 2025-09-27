'Avatar: Fire and Ash' tung trailer đầy tình tiết hấp dẫn, nhóm nhạc K-pop Aespa 'gây sốt' khi hát nhạc phim Hollywood

SVO - Một loạt 'bom tấn' phòng vé liên tục 'tung chiêu' để thu hút khán giả ra rạp. Các dự án phim đều đa dạng về thể loại để khán giả ở nhiều lứa tuổi đều có lựa chọn 'đúng gu'.

Phản diện mới gia nhập thế giới Avatar

Trailer Avatar: Fire and Ash chính thức hé lộ thông tin về Varang (Oona Chaplin) - thủ lĩnh tộc người Tro (Ash People) trên hành tinh Pandora. Dường như, họ cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa giống Omatikaya của Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana). Thế nhưng, vùng đất của người Tro bị núi lửa thiêu rụi khiến họ mất niềm tin vào Eywa và trở nên thù hận, hiếu chiến.

Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi phản bội lại đồng loại để về phe Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) trong cuộc chiến với người Na'vi. Không những thế, sau thời gian dài lẩn trốn trong phần phim trước, Jake Sully quyết định sẽ chiến đấu. Sự trở lại của quái điểu Leonopteryx khổng lồ chứng tỏ anh đã quay về với danh hiệu Toruk Makto - người sẽ thống nhất các bộ lạc Na'vi chống lại con người.

Sự xuất hiện của Leonopteryx sau 16 năm, kể từ Avatar (2009) khiến khán giả vô cùng thích thú. Đồng thời, chi tiết cũng báo hiệu một trận đại chiến còn khốc liệt hơn nữa giữa con người và người Na'vi.

Trailer chiêu đãi người xem một loạt cảnh phim đẹp miên man, cùng sự xuất hiện của nhiều sinh vật khổng lồ, hoành tráng. Các cảnh chiến đấu ác liệt, diễn ra cả trên không lẫn dưới biển, hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" hình ảnh vô cùng mãn nhãn.

Ngoài ra, trailer còn tiết lộ thêm chi tiết gây sốc là cậu nhóc Spider (Jack Champion) có thể thở trên Pandora mà không cần mặt nạ bảo hộ. Nếu con người có thể sống trên Pandora một cách bình thường thì người Na'vi sẽ bị tuyệt diệt. Tình tiết chắc chắn sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến các phần phim tiếp theo.

James Cameron cho biết: “Một điều chúng tôi muốn làm trong bộ phim này không phải là đơn giản hóa trắng và đen. Chúng tôi đang cố gắng vượt ra ngoài khuôn mẫu tất cả con người đều xấu, tất cả người Na'vi đều tốt”.

Hiện tượng K-pop Aespa thể hiện sức hút toàn cầu

Âm nhạc của phim Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh do chủ nhân giải thưởng Grammy - nhạc sĩ Stephanie Economou phụ trách. Nhạc sĩ này đã viết nên một bản nhạc phim đầy năng lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ để kết hợp mượt mà với những ca khúc gốc của loạt phim. Nhà soạn nhạc cũng đã biên soạn các bản nhạc giao hưởng và bắt tay sản xuất một số ca khúc cho bộ phim này bao gồm: Kaleidoscope, Sweet cream và Every day is a party.

Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh sử dụng 6 ca khúc gốc, trong đó bao gồm Gabby’s dollhouse world, được sáng tác bởi Jordan Sweet và Leeza Maroe, do dàn diễn viên trong phim trình bày.

Đặc biệt là bản phối sôi động ở phần end-credit, được thể hiện bởi hiện tượng K-pop Aespa. Nhóm nhạc này sẽ góp giọng với ca khúc Dollhouse world. Đây là một bài hát sôi động mang âm hưởng K-pop đặc trưng, được kỳ vọng tạo không khí phấn khích cho khán giả khi phim kết thúc.

Sự xuất hiện của Aespa trong dự án quốc tế này cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhóm ở thị trường toàn cầu, đồng thời đem đến một màu sắc mới mẻ cho thương hiệu thiếu nhi nổi tiếng của DreamWorks.

Nhân vật trung tâm của phim là cô bé Gabby, do Laila Lockhart Kraner thủ vai. Trong phiên bản điện ảnh, Gabby và bà ngoại Gigi đang khởi hành cho một chuyến phiêu lưu xuyên nước Mỹ. Nhưng hành trình tưởng chừng đầy ắp niềm vui lại sớm gặp thử thách, khi ngôi nhà búp bê quý giá rơi vào tay Vera, do Kristen Wiig đảm nhận.

Sự đối lập giữa trí tưởng tượng ngây thơ của Gabby và khát khao chiếm hữu của Vera đã mở ra một câu chuyện phiêu lưu mới, nơi cô bé phải cùng những người bạn mèo đoàn tụ và tìm cách giành lại ngôi nhà phép thuật trước khi quá muộn.

Exit 8: Ga tàu vô tận “hack não” người xem

Exit 8: Ga tàu vô tận vừa công chiều và được đánh giá “dễ xem” bởi chỉ diễn ra trong một bối cảnh với bốn nhân vật không có tên riêng. Nhưng phim cũng khó đoán bởi những trải nghiệm kịch tính dồn dập xuyên suốt bộ phim, không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Việc chuyển thể một game không có cốt truyện gốc thành phim điện ảnh là quyết định vô cùng táo bạo của đạo diễn Genki Kawamura. Luật chơi từ game Exit 8 đến phim Exit 8: Ga tàu vô tận rất đơn giản - nếu không có gì bất thường, hãy đi tiếp, còn phát hiện điểm bất thường thì lập tức quay đầu. Nhưng điều hấp dẫn của phim bắt đầu hình thành từ hành trình mà nhân vật vượt qua trò chơi kỳ quái này.

Trên trang đánh giá phim Rotten tomatoes, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với trải nghiệm kinh dị mà phim mang lại. Bộ phim nhận đến 96% “cà chua tươi”, minh chứng cho chất lượng chỉn chu từ tác phẩm.

Phiên bản điện ảnh này đưa người xem trong những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở. Các tình huống ma mị, rùng rợn vẫn xuất hiện đều đặn như trong trò chơi. Nhưng điều khiến bản phim đáng sợ hơn, chính là sự hiện diện rõ ràng của “thế giới bên ngoài”, khiến câu chuyện trở nên chân thực và chất chứa nỗi sợ hãi ám ảnh.

Phim xoay quanh câu hỏi: Liệu “người lạc lối” thật sự muốn thoát ra khỏi trò chơi này, hay anh ta chỉ muốn tiếp tục chơi mãi mãi và tự giam mình trong một vòng lặp phát triển dang dở?

Từ đó, phim truyển tải thông điệp về cuộc sống của chúng ta có phải là một vòng lặp vô tận, an toàn trong vòng lặp đó khiến con người cứ mãi loay hoay với lựa chọn của bản thân.