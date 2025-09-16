Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giọng ca gen Z Mỹ Anh chia sẻ: 'Nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể mang màu sắc quốc tế, nhưng vẫn giữ trọn gốc rễ Việt Nam'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Diva Mỹ Linh cùng gia đình mở màn tour châu Á tại Nhật Bản thành công rực rỡ. Qua đó, những chia sẻ của nữ ca sĩ cùng con gái Mỹ Anh về âm nhạc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Tại Yokohama (Nhật Bản), ca sĩ Mỹ Linh chính thức khởi động Mỹ Linh xin chào tour 2025. Đây là tour diễn châu Á đầu tiên trong sự nghiệp hơn 30 năm ca hát. Đêm nhạc mở màn ghi dấu bằng sự hội ngộ đặc biệt của ba thế hệ trong gia đình diva Hà thành.

tab04309.jpg

Nhạc sĩ Anh Quân là người bạn đồng hành bên cạnh Mỹ Linh với sức sáng tạo bền bỉ suốt ba thập kỷ. Giọng ca gen Z Mỹ Anh là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam.

tab03980.jpg

Trong hơn hai giờ, khán giả được dẫn dắt qua hành trình âm nhạc với hơn 20 ca khúc: Từ những "bản hit" như Trưa vắng, Trên đỉnh Phù Vân, Hà Nội đêm trở gió, Giọt nắng bên thềm… cho đến những thử nghiệm mang hơi thở mới.

tab03202.jpg

Không cần MC, Mỹ Linh tự mình dẫn dắt bằng kịch bản chặt chẽ, tinh tế và giàu cảm xúc. Nhiều lần, nữ ca sĩ nghẹn ngào trước tình cảm nồng nhiệt mà khán giả Nhật Bản dành cho mình.

tab03593.jpg

Điểm nhấn của đêm diễn chính là cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai thế hệ. Mỹ Anh với phong cách gen Z trình diễn loạt sáng tác cá nhân. Trong khi đó, những khoảnh khắc song ca bài hát Hương ngọc lan giữa mẹ và con đã chạm đến trái tim khán phòng. Đặc biệt, Mỹ Linh còn thể hiện ca khúc Nhật Bản bất hủ Trời còn làm mưa mãi bằng tiếng Nhật, tạo nên một nhịp cầu giao thoa văn hóa tinh tế.

tab03777.jpg

Sau phần trình diễn, Mỹ Anh chia sẻ: “Được đứng trên sân khấu cùng mẹ là một kỷ niệm mà mình sẽ mang theo mãi. Mình muốn khán giả thấy rằng nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể mang màu sắc quốc tế, nhưng vẫn giữ trọn gốc rễ Việt Nam trong âm nhạc".

tab02923.jpg

Âm nhạc gia đình Mỹ Linh đã trở thành cầu nối văn hóa, gửi đi thông điệp: “Âm nhạc Việt Nam không chỉ của riêng người Việt, mà còn là món quà để sẻ chia cùng thế giới". Sau đêm diễn, Mỹ Linh cho biết: “30 năm qua, tôi vẫn luôn tin rằng âm nhạc có thể kết nối những trái tim xa lạ. Và khoảnh khắc nghe cả khán phòng cùng ngân nga những ca khúc quen thuộc, tôi đã nghẹn lại. Đó là phần thưởng lớn nhất cho một ca sĩ sau hành trình dài".

tab04877.jpg

Nhật Bản là điểm khởi đầu tour diễn của Mỹ Linh. Tour sẽ tiếp tục đến Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á khác. Theo đạo diễn KiKi Trần, liveshow mang ba sứ mệnh là tôn vinh hành trình 30 năm âm nhạc của diva Mỹ Linh, giới thiệu thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

THUẬN TÙNG
