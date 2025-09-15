Huỳnh Lập khiến khán giả mất ngủ vì điều này, làm lay động người trẻ đang chênh vênh giữa cuộc sống

SVO - Trong suốt nhiều năm qua, 'Một nén nhang' không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, mà đã trở thành 'thương hiệu cá nhân' của Huỳnh Lập trong showbiz Việt. Sau gần một năm vắng bóng, anh đã chính thức đưa series này quay trở lại với chủ đề 'chốn sinh tử'.

Không chỉ dừng ở cốt truyện, với mùa mới này, Huỳnh Lập đầu tư kỹ lưỡng vào ngôn ngữ điện ảnh. Tạo hình nhân vật, hóa trang, ánh sáng và âm thanh đều được chăm chút, biến bệnh viện quen thuộc thành một cõi sinh tử đặc quánh nỗi sợ. Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tâm linh và thị giác khiến khán giả không chỉ nghe chuyện mà còn trực tiếp “trải nghiệm” nỗi ám ảnh.

Đặc biệt, anh không dùng sự rùng rợn chỉ để hù dọa, mà lồng ghép những tầng ý nghĩa nhân văn: Sự trân trọng sự sống, giá trị tình thân và hậu quả dai dẳng của những quyết định tuyệt vọng. Đó là điểm khiến Một nén nhang khác biệt, vừa thỏa mãn sự tò mò, vừa để lại dư vị suy ngẫm.

Chia sẻ về hành trình làm mùa 7, Huỳnh Lập thừa nhận: “Mỗi tập đều là một thử thách mới. Tôi không muốn khán giả chỉ xem để sợ, mà mong có thể khiến khán giả suy ngẫm sau khi tập phim kết thúc. Tôi nghĩ, chính điều đó đã giúp giữ họ ở lại với tôi để series đi được đến mùa thứ 7. Ở mùa này, tôi không chỉ kể chuyện tâm linh, mà còn muốn nói về sự sống, về tâm lý con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử”.

Điều đặc biệt là ngay trong tập mở màn mùa 7, câu chuyện của Thủy và bi kịch tự tử không chỉ gây rùng mình, mà còn tạo sự đồng cảm sâu sắc cho các khán giả. Sự trở lại với chủ đề “chốn sinh tử” khẳng định sự bền bỉ và kiên định của Huỳnh Lập trên con đường kể chuyện tâm linh.

Anh cho thấy tham vọng nâng tầm dự án ngày một được đầu tư với cốt truyện nhiều lớp lang, bối cảnh và kỹ thuật ngày càng công phu. Việc khép lại với bóng dáng oan hồn Đại và sự xuất hiện của Dương ở hồi sau khiến khán giả càng thêm háo hức chờ đợi tập kế tiếp mang tên Ca đêm.